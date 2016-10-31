Bakanlık İslam karşıtı oyunlar için web sitesi hazırladı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik ve Spor Bakanları 3. Konferansı kapsamında hazırlanan "Oyunlarda İslamofobi" kitapçığı hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dünyada her geçen gün İslam karşıtı düşüncenin farklı şekillerde yaygınlaştırılmaya çalışıldığını belirtti.

Dinimizce kutsal görülen unsurların dijital oyunlarda uygunsuz şekilde kullanıldığını ve böylelikle algı yönetimi yapılarak İslamofobi oluşturulduğunu ifade eden Kılıç, kullanıcıların bu tür oyunların farkına vararak sitedeki form aracılığıyla kendilerine ihbarda bulunmalarını ve çevrelerindeki kişileri uyarlamalarını istedi. Hazırlanan web sitesinde yer alan bilgilere göre tespit edilen bazı oyunlar şu şekilde:

Counter Strike

Oyunda komandolar teröristleri öldürürken, teröristler "Allahuekber" ve "Lailahe illallah" diye bağırıyorlardı. Müslümanların yoğun tepkisi üzerine yapımcı firma güncelleme yaparak bu ses efektlerini sildi.

Guitar Hero 3

Oyunda gitar çalan ve şarkı söyleyen karakterlerin üzerinde durduğu zeminde Arapça "ALLAH" yazıyor.

Devil May Cry

Oyunda kullanılan kapı görseli "KABE"nin kapısıdır.

Resident Evil

Oyunda yerlerde "Kur'an-ı Kerim" bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin (S.A.V.) kabrinin kapısı zombilere saldırmadan önceki büyük giriş olarak tasvir edilmiş.

Pac-Man

Dünyaca ünlü Pac-Man oyunu, Müslüman çarşaflı kadınları toplayarak ilerleme oyunudur. Oyunda Müslüman kadınlar saldırılması gereken bakireler olarak tasvir edilmiş.

HitMan

Oyunda kullanılan kapı görseli KABE kapısının aynısıdır.

İslamofobi nedir?



Hazırlanan web sitesinde İslamofobi şu cümlelerle tanımlanıyor:

İslamofobi kelime olarak "İslam korkusu" anlamına gelmekte, Müslümanlara ve İslam dinine ön yargı ve ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır. İslamofobi’nin tarihi Endülüs’ün fethedilmesine kadar inmekte ve Haçlı seferleriyle derinleşmektedir.



1991’de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Avrupa’nın düşmanları konumundaki Marksizm ve Komünizm düşman çerçevesinden çıkmıştır. Bunun üzerine Avrupa’da yaşayan bireyler için yeni bir düşmana yani bir "öteki"ne ihtiyaç duyulmuştur. Avrupalı siyasetçiler ve medya ise bu potansiyel düşmanı kısa sürede bulmuştur. Bu yeni düşman "İslam Ülkeleri"dir.

Listedeki oyunlara yasaklama gelebilir

Bazı kullanıcılar oyunlardaki İslam karşıtı içeriklere tepki gösterirken, bazı oyunseverler ise kimi detayların tam anlamıyla araştırılmadan yanlış şekilde aktarıldığı görüşündeler. Uzmanlar gelen ihbarlar neticesinde listenin her geçen gün uzayacağını, buna bağlı olarak bakanlık tarafından alınacak bir kararla oyunlara ciddi anlamda yasaklar ya da kısıtlamalar gelebileceğini dile getiriyorlar.

Battlefield 1'in hikaye modunda Osmanlı askerlerinin vurulması ve Çanakkale Savaşı'nın doğru şekilde anlatılmadığı gerekçesiyle oyunun yasaklanabileceği Hatırlayacağınız gibi'in hikaye modunda Osmanlı askerlerinin vurulması ve'nın doğru şekilde anlatılmadığı gerekçesiyle oyunun yasaklanabileceği gündeme gelmiş , ilgili dosyanın hazırlanarak incelenmek üzere yetkili makamlara verildiği iddia edilmişti.

http://www.oyunlardaislamofobi.com/