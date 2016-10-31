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Bakanlık İslam karşıtı oyunlar için web sitesi hazırladı

Counter Strike, Pac-Man, Guitar Hero ve Resident Evil gibi birçok popüler oyunda "İslamofobi" yer aldığı gerekçesiyle kullanıcıları uyaran bakanlık, bunun için açıklamalı özel bir web sitesi hazırladı
2 yıl
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Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik ve Spor Bakanları 3. Konferansı kapsamında hazırlanan "Oyunlarda İslamofobi" kitapçığı hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dünyada her geçen gün İslam karşıtı düşüncenin farklı şekillerde yaygınlaştırılmaya çalışıldığını belirtti.
Dinimizce kutsal görülen unsurların dijital oyunlarda uygunsuz şekilde kullanıldığını ve böylelikle algı yönetimi yapılarak İslamofobi oluşturulduğunu ifade eden Kılıç, kullanıcıların bu tür oyunların farkına vararak sitedeki form aracılığıyla kendilerine ihbarda bulunmalarını ve çevrelerindeki kişileri uyarlamalarını istedi. Hazırlanan web sitesinde yer alan bilgilere göre tespit edilen bazı oyunlar şu şekilde:

Counter Strike

Oyunda komandolar teröristleri öldürürken, teröristler "Allahuekber" ve "Lailahe illallah" diye bağırıyorlardı. Müslümanların yoğun tepkisi üzerine yapımcı firma güncelleme yaparak bu ses efektlerini sildi.

Guitar Hero 3

Oyunda gitar çalan ve şarkı söyleyen karakterlerin üzerinde durduğu zeminde Arapça "ALLAH" yazıyor.

Devil May Cry

Oyunda kullanılan kapı görseli "KABE"nin kapısıdır.

Resident Evil

Oyunda yerlerde "Kur'an-ı Kerim" bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin (S.A.V.) kabrinin kapısı zombilere saldırmadan önceki büyük giriş olarak tasvir edilmiş.

Pac-Man

Dünyaca ünlü Pac-Man oyunu, Müslüman çarşaflı kadınları toplayarak ilerleme oyunudur. Oyunda Müslüman kadınlar saldırılması gereken bakireler olarak tasvir edilmiş.

HitMan

Oyunda kullanılan kapı görseli KABE kapısının aynısıdır. 

İslamofobi nedir?


Hazırlanan web sitesinde İslamofobi şu cümlelerle tanımlanıyor:
İslamofobi kelime olarak "İslam korkusu" anlamına gelmekte, Müslümanlara ve İslam dinine ön yargı ve ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır. İslamofobi’nin tarihi Endülüs’ün fethedilmesine kadar inmekte ve Haçlı seferleriyle derinleşmektedir.

1991’de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Avrupa’nın düşmanları konumundaki Marksizm ve Komünizm düşman çerçevesinden çıkmıştır. Bunun üzerine Avrupa’da yaşayan bireyler için yeni bir düşmana yani bir "öteki"ne ihtiyaç duyulmuştur. Avrupalı siyasetçiler ve medya ise bu potansiyel düşmanı kısa sürede bulmuştur. Bu yeni düşman "İslam Ülkeleri"dir.

Listedeki oyunlara yasaklama gelebilir

Bazı kullanıcılar oyunlardaki İslam karşıtı içeriklere tepki gösterirken, bazı oyunseverler ise kimi detayların tam anlamıyla araştırılmadan yanlış şekilde aktarıldığı görüşündeler. Uzmanlar gelen ihbarlar neticesinde listenin her geçen gün uzayacağını, buna bağlı olarak bakanlık tarafından alınacak bir kararla oyunlara ciddi anlamda yasaklar ya da kısıtlamalar gelebileceğini dile getiriyorlar. 
Hatırlayacağınız gibi Battlefield 1'in hikaye modunda Osmanlı askerlerinin vurulması ve Çanakkale Savaşı'nın doğru şekilde anlatılmadığı gerekçesiyle oyunun yasaklanabileceği gündeme gelmiş, ilgili dosyanın hazırlanarak incelenmek üzere yetkili makamlara verildiği iddia edilmişti.

http://www.oyunlardaislamofobi.com/ Yorum Yaz
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yoksulseytan22 2 yıl en beğenilen
İslam Devleti teröristleri ve el kaide teröristleri, bombalı eylem sırasında ALLAHU AKBAAAAR diye bağırıyor.
Artık ALLAHU EKBER sözü İSLAM TERÖRİZMİN SİMGESİ durumunda.
Ve bizimkilerde, ne alakaya maydonoz dedirtecek şekilde her yerde her olayda ALLAHU EKBER diye bağırıyor.
Maçlarda ALLAHU EKBER tezahüratı yapıyorlar. Ben o kadar avrupa maçı izledim, Hristiyanların Hallelujah hallelujah diye bağırdıklarını görmedim.
Sen istediğin kadar burda bağır çağır. İslamofobi her geçen gün artıyor terör olayları ile. Bir de gavur ellerde kadın ayrımcılığı yapan müslümler var. Üstelik bunlar bu yaptıklarını özgür düşünce olarak görüyorlar.
İŞTE AVRUPADA BU İKİ YÜZLÜLÜK YÜZÜNDEN İSLAMOFOBİ DAHA DA ARTIYOR.
BU ÜLKEDEN KAÇAN ŞERİATÇILAR BİLE HEMEN KÂFİR DEVLETLERDE KALIYOR. KADİR MISIROĞLU DA BURDAN KAÇTIĞINDA İNGİLİTEREYE GİTTİ. MÜSLÜMAN DEVLETLERE GİTMİYORLAR BURDA ŞERİAT PROPAGANDASI YAPANLAR. İKİYÜZLÜLÜĞÜN KRALI SİZDE
İslam Devleti teröristleri ve el kaide teröristleri, bombalı eylem sırasında ALLAHU AKBAAAAR diye bağırıyor.Artık ALLAHU EKBER sözü İSLAM TERÖRİZMİN SİMGES...
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3 Yanıt Yanıtla +131
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Rajeesh 2 yıl
pacmanı gördükten sonra sunu ciddiye alıp haber yapmanız bile ayıp ya
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QuexSeeL 2 yıl
Pacman e o hikayeyi uyduranın kafası baya güzelmiş. Ucuz şeylerle olacak şey değil o kafa.
1 Yanıt Yanıtla +72
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1 Avatar
tmk20 2 yıl
Bilinçaltı yapıyorlar öylemi, ülkemizde kaç milyar mülteci yaşıyor, fazla söze gerek yok herşey ortada.
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XibalbaTM 2 yıl
Sacmalik...
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Kırarım Boynuzunu İblis 2 yıl
Mağduriyet otomatik yüklü geliyor bunlarda
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Ryan Oreily 2 yıl
Mallıkta sınır tanımıyorlar maşallah
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okan_cehapelioglu 2 yıl
şu haberi yapanlar o oyunları yapanlardan daha kötü niyetli değilse kalpleri daha fesat değilse ben birşey bilmiyorum
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LorneMalvo 2 yıl
Gençlik ve Spor Bakanlığının başka işi gücü yok mu? Sen çocukların bilgisayar başında çürümesini istemiyorsan ülkedeki spor olanaklarını arttır, boş boş işler peşinde koşma.
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Umutcan 2 yıl
2 çeşit profilde internet paketi sunsunlar islami internet ve özgür internet. Özgür internet paketi alanlara karışmasınlar
diğerinde kafalarına göre yasaklar falan takılsınlar. Çocuklarını islama göre yetiştirmek isteyen adam bu paketi seçsin. Ülkenin
tamamını mağdur etmek nedir? Herkes aynı kafada değil ki, ben rahatsız olmuyorum beni niye bloke ediyorsun. Rahatsız olana saygım var
ama internet paketi ve profilleri ayrı olsun kimse kimsenin görüşüne yaşam tarzına burnunu sokmasın bu kadar basit.
Ülkenin ve dünyanın stresinden kurtulmak için akşamları 2-3 saat oyun atıyoruz onları da bloke edince çıldırtırlar artık milleti.
Kimse VPN falan demesin parasını diğer ülkelerden çok daha fazla ödeyip internet kullanıp bir de engelleri aşmak için aylık vpn ücreti mi ödeyelim?
Üstelik online oyunlarda ping sorunu da cabası.
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Stand Alone 2 yıl
Din toplumların afyonudur.
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Guest-C302EA147 2 yıl
Bakiyorumda dalga gecenler ne olur diyenler var. Battlefield oyununda mehmetcik olduruluyor malum kisiler bunada ne olmus dediler. Simdi bu kisilere ne olmus diyenlere bir sorum var.
Battlefield oyununda mehmetcik degilde Mustafa kemal oldurulseydi tepkiniz ne olurdu ?
Hadi buna cevap verinde gorelim.
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choyrn 2 yıl Guest-C302EA147
Mustafa kemal mehmetcik değil mi şimdi? Mehmetçikle aynı cephede savaşmış bir askeri neden ayrı tutmaya çalışıyorsun?
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sadistica 2 yıl
zaten bir çok ülkede popüler bir çok oyun yasaklı. bu konuda ilk değiliz.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_banned_video_games
anlamayana örneğin çinde; Battlefield 4,Command & Conquer Generals, I.G.I.-2: Covert Strike ..... oyunları yasaklı
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