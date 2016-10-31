Bakanlık İslam karşıtı oyunlar için web sitesi hazırladı

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik ve Spor Bakanları 3. Konferansı kapsamında hazırlanan "Oyunlarda İslamofobi" kitapçığı hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dünyada her geçen gün İslam karşıtı düşüncenin farklı şekillerde yaygınlaştırılmaya çalışıldığını belirtti.
Dinimizce kutsal görülen unsurların dijital oyunlarda uygunsuz şekilde kullanıldığını ve böylelikle algı yönetimi yapılarak İslamofobi oluşturulduğunu ifade eden Kılıç, kullanıcıların bu tür oyunların farkına vararak sitedeki form aracılığıyla kendilerine ihbarda bulunmalarını ve çevrelerindeki kişileri uyarlamalarını istedi. Hazırlanan web sitesinde yer alan bilgilere göre tespit edilen bazı oyunlar şu şekilde:
Counter Strike
Oyunda komandolar teröristleri öldürürken, teröristler "Allahuekber" ve "Lailahe illallah" diye bağırıyorlardı. Müslümanların yoğun tepkisi üzerine yapımcı firma güncelleme yaparak bu ses efektlerini sildi.
Guitar Hero 3
Oyunda gitar çalan ve şarkı söyleyen karakterlerin üzerinde durduğu zeminde Arapça "ALLAH" yazıyor.
Devil May Cry
Oyunda kullanılan kapı görseli "KABE"nin kapısıdır.
Resident Evil
Oyunda yerlerde "Kur'an-ı Kerim" bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin (S.A.V.) kabrinin kapısı zombilere saldırmadan önceki büyük giriş olarak tasvir edilmiş.
Pac-Man
Dünyaca ünlü Pac-Man oyunu, Müslüman çarşaflı kadınları toplayarak ilerleme oyunudur. Oyunda Müslüman kadınlar saldırılması gereken bakireler olarak tasvir edilmiş.
HitMan
Oyunda kullanılan kapı görseli KABE kapısının aynısıdır.
İslamofobi nedir?
Hazırlanan web sitesinde İslamofobi şu cümlelerle tanımlanıyor:
İslamofobi kelime olarak "İslam korkusu" anlamına gelmekte, Müslümanlara ve İslam dinine ön yargı ve ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır. İslamofobi’nin tarihi Endülüs’ün fethedilmesine kadar inmekte ve Haçlı seferleriyle derinleşmektedir.
1991’de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Avrupa’nın düşmanları konumundaki Marksizm ve Komünizm düşman çerçevesinden çıkmıştır. Bunun üzerine Avrupa’da yaşayan bireyler için yeni bir düşmana yani bir "öteki"ne ihtiyaç duyulmuştur. Avrupalı siyasetçiler ve medya ise bu potansiyel düşmanı kısa sürede bulmuştur. Bu yeni düşman "İslam Ülkeleri"dir.
Listedeki oyunlara yasaklama gelebilir
Bazı kullanıcılar oyunlardaki İslam karşıtı içeriklere tepki gösterirken, bazı oyunseverler ise kimi detayların tam anlamıyla araştırılmadan yanlış şekilde aktarıldığı görüşündeler. Uzmanlar gelen ihbarlar neticesinde listenin her geçen gün uzayacağını, buna bağlı olarak bakanlık tarafından alınacak bir kararla oyunlara ciddi anlamda yasaklar ya da kısıtlamalar gelebileceğini dile getiriyorlar.
Hatırlayacağınız gibi Battlefield 1'in hikaye modunda Osmanlı askerlerinin vurulması ve Çanakkale Savaşı'nın doğru şekilde anlatılmadığı gerekçesiyle oyunun yasaklanabileceği gündeme gelmiş, ilgili dosyanın hazırlanarak incelenmek üzere yetkili makamlara verildiği iddia edilmişti.
http://www.oyunlardaislamofobi.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Artık ALLAHU EKBER sözü İSLAM TERÖRİZMİN SİMGESİ durumunda.
Ve bizimkilerde, ne alakaya maydonoz dedirtecek şekilde her yerde her olayda ALLAHU EKBER diye bağırıyor.
Maçlarda ALLAHU EKBER tezahüratı yapıyorlar. Ben o kadar avrupa maçı izledim, Hristiyanların Hallelujah hallelujah diye bağırdıklarını görmedim.
Sen istediğin kadar burda bağır çağır. İslamofobi her geçen gün artıyor terör olayları ile. Bir de gavur ellerde kadın ayrımcılığı yapan müslümler var. Üstelik bunlar bu yaptıklarını özgür düşünce olarak görüyorlar.
İŞTE AVRUPADA BU İKİ YÜZLÜLÜK YÜZÜNDEN İSLAMOFOBİ DAHA DA ARTIYOR.
BU ÜLKEDEN KAÇAN ŞERİATÇILAR BİLE HEMEN KÂFİR DEVLETLERDE KALIYOR. KADİR MISIROĞLU DA BURDAN KAÇTIĞINDA İNGİLİTEREYE GİTTİ. MÜSLÜMAN DEVLETLERE GİTMİYORLAR BURDA ŞERİAT PROPAGANDASI YAPANLAR. İKİYÜZLÜLÜĞÜN KRALI SİZDE