Call of Duty: WWII PC betası için sistem gereksinimleri

Activision ve geliştirici Sledgehammer Games, Call of Duty: WWII PC beta tarihini paylaştı.

Call of Duty: WWII açık multiplayer PC betası 29 Eylül tarihinde başlayacak ve 2 Ekim tarihinde de sona erecek. Oyunun beta sürümü ön yüklemeye açıldı. Oyunu indirebilir ve 29 Eylül'ü bekleyebilirsiniz.

Activision ve geliştirici Sledgehammer Games beta için minimum sistem gereksinimlerini de paylaştı ve bu gereksinimlerin sadece beta sürümü için olduğunun altını çizdi.

Call of Duty: WWII minimum sistem gereksinimi

İşletim sistemi: Windows 7 64-Bit ve sonrası

CPU: Intel Core i3 3225 veya eşdeğer

RAM: 8 GB RAM

HDD: 25 GB disk alanı

DirectX: Versiyon 11

Call of Duty: WWII önerilen sistem gereksinimi

İşletim sistemi: Windows 10

CPU: Intel Core i5-2400, AMD Ryzen R5 1600X veya eşdeğer

RAM: 12 GB RAM

HDD: 25 GB disk alanı

GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 or GeForce GTX 1060 6GB veya daha iyisi

DirectX: Versiyon 11



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GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / GeForce GTX 1050 veya daha iyisi