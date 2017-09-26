Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Call of Duty: WWII PC betası için sistem gereksinimleri

Call of Duty: WWII beta tarihi ve sistem gereksinimleri paylaşıldı. Call of Duty: WWII betasını 1080p oynayabilmek için GTX 1060 veya benzer güçte bir ekran kartı gerekiyor.
1 yıl
21b
3
21
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Activision ve geliştirici Sledgehammer Games, Call of Duty: WWII PC beta tarihini paylaştı.
Call of Duty: WWII açık multiplayer PC betası 29 Eylül tarihinde başlayacak ve 2 Ekim tarihinde de sona erecek. Oyunun beta sürümü ön yüklemeye açıldı. Oyunu indirebilir ve 29 Eylül'ü bekleyebilirsiniz.
Activision ve geliştirici Sledgehammer Games beta için minimum sistem gereksinimlerini de paylaştı ve bu gereksinimlerin sadece beta sürümü için olduğunun altını çizdi.

Call of Duty: WWII minimum sistem gereksinimi

İşletim sistemi: Windows 7 64-Bit ve sonrası
CPU: Intel Core i3 3225 veya eşdeğer
RAM: 8 GB RAM
HDD: 25 GB disk alanı
GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / GeForce GTX 1050 veya daha iyisi
DirectX: Versiyon 11 

Call of Duty: WWII önerilen sistem gereksinimi

İşletim sistemi: Windows 10
CPU: Intel Core i5-2400, AMD Ryzen R5 1600X veya eşdeğer
RAM: 12 GB RAM
HDD: 25 GB disk alanı
GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 or GeForce GTX 1060 6GB veya daha iyisi
DirectX: Versiyon 11
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
N. Chomsky 1 yıl en beğenilen

15 senedir aynı grafik motorunu kullanıyorsunuz. Gtx 950 fuller belki saçma sapan efekt ayarları sorun çıkartabilir.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
şuanki sistemim rahat önerilen ayarlarda fazlasıyla açar ama 2 yıl sonra yeni çıkacak oyunlarda minimumda kalır diye korkuyorum o yüzden okul harçlığımla cf yaparsam bir 3 yıl daha götürür sistemim
Msi gaming x Rx 480 8gb 256 bit ekran kartı
İntel skylake core i7 6700 3.40 ghz işlemci
16 GB kingston ddr4 2444 mhz cl 14 ram
daha 6 ay öncesine kadar olan bütün oyunları 1920x1080 ultrada 70 80 fps den düşürmeyen sistemim şuanda yavaş yavaş düşmeye başladığını hissediyorum wolfenistein star wars battlefront 2 call of duty WW need for speed payback battlefield 1 gibi oyunlar anca high da 1920x1080 de 70 80 fps arası alıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
selam benim bilgisayar 486/ DX2 66 mhz işlemci, 4 mb ram ama 4 adet 1 mb lik olarak, 1 mb super vza ekran kartı, 640 mb maxtor sabit disk, 16 bit creative Isa ses kartı, 14" analog monitör var bu oyunu kaldırır mı? ben süper mario yoyu çok rahat oynuyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YuriBoyaka 1 yıl
minimum gtx 1050 istemiş ama high ayarlarda 1050ti ile +60 fps alıyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fulton 1 yıl
Bilmeden konuşmak böyle bir şey olsa gerek konudaki herkes fail olmuş yok o kadar ram ne, yok o kadar ram abartı. Vallaha bana 8 gb yetmiyor. Çok biliyormuş gibi konuşmuşsunuz adamlar haklıymış demek ki 12 gb ram önerirken.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
lan okadar ram nereye gidecek bende 12 gb ram var ekran kartim NVidia GeForce titan 1.2 ve maximum120 fps aliyom dusukte 240 aliyom
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
byJuck 1 yıl
oyna diyorum orda kalıyor sonra hata veriyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
i5 2400 iste işlemciye ekran kartı 1060 pardonda bu insanlar illa 1060 970 mi kullanmak zorundalarmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 1 yıl
i5 2400 veya ryzen 1600x mi? bu ne saçmalık be? bence threadripper 1950x isteselermiş daha iyiymiş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zero fear 1 yıl
İnfinite warfare garabetinden sonra adam gibi birşey çıkar umarım ortaya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 1 yıl
textureleri 4K yapıp, fog ekleyip, motion blur da koyunca next gen olur yine COD ;)
sonra 12gb ram ister, 80gb da oyun olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
3 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20968 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
beta, call of duty: wwii ve
8 etiket daha sistem gereksinimleri cod:wwii açık beta minimum sistem gereksinimleri Oyunlar Yazılım Yusuf Akbaş Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Asus’un 19 ekran kartı destekleyen çılgın anakartı satışa çıkıyor 1 yıl ABD ve Rusya birleşti: İnsanoğlu Ay'a geri dönüyor! 1 yıl WeChat resmen Çin hükümetine bilgi sağlıyor 1 yıl Danıştay yaz saati uygulaması için yürütmeyi durdurma kararı aldı 1 yıl Mac için iMovie, HEVC desteği ile güncellendi 1 yıl Türk mühendislerden 140 farklı işlemi yapabilen Milli ATM 1 yıl Maliye Bakanı Naci Ağbal açıkladı: MTV yüzde 40 artacak 1 yıl Rus silah devi Kalashnikov Concern, uçan aracını tanıttı 1 yıl iPhone 8 üretim maliyetleri daha yüksek 1 yıl Konsept: Çerçevesiz iPhone SE Plus böyle görünebilir 1 yıl ARM, muhtemel bir Imagination teklifi için hazır 1 yıl Apple’ın yeni dosya sistemi Fusion Drive sistemlere de geliyor 1 yıl Snapchat’e gökyüzü filtreleri geliyor 1 yıl Oculus’un kurucusu yeni bir VR girişimine başlıyor 1 yıl BMW, elektrikli ve hibrit araçları için kablosuz şarj cihazı satışa sunacak 1 yıl Twitter gönderileri yakında 280 karakter olacak (Siz de deneyebilirsiniz) 1 yıl Intel insan beynini taklit edebilen bir AI çipi geliştirdi 1 yıl Konsol pazarına yeni oyuncu: Ataribox 1 yıl Elektrikli süpürgeleriyle ünlü Dyson elektrikli otomobil yapıyor 1 yıl Intel Core i7-8700K’nın oyun testleri geldi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Call of Duty: WWII PC betası için sistem gereksinimleri Sonraki iOS 11.0.1 yayınlandı 1 yıl British Airways elektrikli römorkör kullanımına geçiyor 1 yıl Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi 1 yıl Dubai uçan taksi testlerine başladı 1 yıl iPhone 8'deki cam arka panelin değişimi, ekrandan daha pahalı 1 yıl ''2050'ye kadar yapay zeka insanlarla aynı öğrenme yeteneğine sahip olacak'' 1 yıl Bilgisayarınız sizi kalbinizden tanıyacak! Kardiyak Tarama nedir? 1 yıl Yeni nesil ANKA’lar her türlü hava koşulunda gözetleme yapabilir hale geldi 1 yıl Microsoft, Office 2019'u önümüzdeki yıl piyasaya sunacak 1 yıl Xiaomi’nin akıllı saati Amazfit Hepsiburada'da satışta! 1 yıl Samsung, otomobiller için eUFS bellek üretimine başladı 1 yıl 30 santimetre doğrulukla konum tespiti yapan telefonlar gelecek yıl piyasada 1 yıl Instagram aylık 800 milyon kullanıcıya ulaştı 1 yıl Android Oreo'da alarm sorunu başladı 1 yıl iPhone X ön siparişleri 50 milyonu geçebilir 1 yıl Japonya kendi dijital para birimini oluşturuyor: J Coin 1 yıl İşletmelere Windows 10 S’li bilgisayarlar geliyor 1 yıl CrossFire gidiyor mGPU geliyor 1 yıl iPhone X’in bataryası kaç mAh? 1 yıl Mars'taki buzul yatakları kolonilerin su ihtiyacını karşılayabilir mi? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim