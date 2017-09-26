Call of Duty: WWII PC betası için sistem gereksinimleri

Activision ve geliştirici Sledgehammer Games, Call of Duty: WWII PC beta tarihini paylaştı.
Call of Duty: WWII açık multiplayer PC betası 29 Eylül tarihinde başlayacak ve 2 Ekim tarihinde de sona erecek. Oyunun beta sürümü ön yüklemeye açıldı. Oyunu indirebilir ve 29 Eylül'ü bekleyebilirsiniz.
Activision ve geliştirici Sledgehammer Games beta için minimum sistem gereksinimlerini de paylaştı ve bu gereksinimlerin sadece beta sürümü için olduğunun altını çizdi.
Call of Duty: WWII minimum sistem gereksinimi
İşletim sistemi: Windows 7 64-Bit ve sonrası
CPU: Intel Core i3 3225 veya eşdeğer
RAM: 8 GB RAM
HDD: 25 GB disk alanıGPU: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / GeForce GTX 1050 veya daha iyisi
DirectX: Versiyon 11
Call of Duty: WWII önerilen sistem gereksinimi
İşletim sistemi: Windows 10
CPU: Intel Core i5-2400, AMD Ryzen R5 1600X veya eşdeğer
RAM: 12 GB RAM
HDD: 25 GB disk alanı
GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 or GeForce GTX 1060 6GB veya daha iyisi
DirectX: Versiyon 11
CPU: Intel Core i5-2400, AMD Ryzen R5 1600X veya eşdeğer
RAM: 12 GB RAM
HDD: 25 GB disk alanı
GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 or GeForce GTX 1060 6GB veya daha iyisi
DirectX: Versiyon 11
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
15 senedir aynı grafik motorunu kullanıyorsunuz. Gtx 950 fuller belki saçma sapan efekt ayarları sorun çıkartabilir.