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Call of Duty: WWII oyunundan ilk tanıtım videosu geldi

Call of Duty serisinin en yeni oyunu olacak WWII’nin ilk tanıtım videosu paylaşıldı. Videoda, 2. Dünya Savaşı’nın en önemli olaylarından birisi olan Normandiya Çıkarması yer alıyor.
2 yıl
4,5b
1
44
Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Infinite Warfare’in çıkışıyla kendi hayranları da dahil olmak üzere birçok kişiden tepki gören Call of Duty, oyunseverlerin sözünü dinledi ve serinin ilk oyunlarının konu aldığı dönemlere dönüş yaptı. Bu kararın ardından seriye ekleneceği duyurulan Call of Duty: WWII’nin ilk tanıtım videosu paylaşıldı.

Tanıtım videosunda İkinci Dünya Savaşı’nın en önemli olaylarından birisi olarak değerlendirilen ve Müttefik Devletler’in güç kazanmasıyla, ülkemizin savaşa giriş yapacağı sürecin başlamasıyla sonuçlanan Normandiya Çıkarması gösteriliyor.

Call of Duty: WWII 3 Kasım tarihinde satışa sunulacak. Oyunun satışa sunulma tarihine kadar daha birçok videonun ve oyun içi görüntünün paylaşılacağını söyleyebiliriz.

Nazi zombiler geri dönüyor

Call of Duty serisi ile bütünleşen ancak maalesef bir süredir rafta olan Nazi zombiler de WWII ile geri dönüyor. Eğlenceli modun geri döneceği Sledgegammer Games tarafından paylaşılan tweet ile duyuruldu.
Call of Duty: WWII oyunundan ilk tanıtım videosu geldi

https://techcrunch.com/2017/04/26/call-of-duty-wwii-returns-to-the-beaches-of-normandy-in-first-trailer/?ncid=rss Yorum Yaz
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tugares 2 yıl en beğenilen
Grafikler bana mı kötü geldi yoksa herkes aynı fikirde mi?
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Guest-F8946C419 2 yıl
BF 1 varken kim oynar ki
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There goes your life 2 yıl
Bence önceki oyunlara göre baya gelişme var.
2 Yanıt Yanıtla +6
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tufanumur12 2 yıl
Yıl olmuş 2017 grafik kalitesini hiç de iç açıcı değil. BF1 e yakın derecede bile sayılmaz. Bir devdi şimdi bir minik oldu bu COD yazık yazık
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Gethron 2 yıl
Arcade mod yaparlarmi acaba :)
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theabir 2 yıl
Daha öncekilerden ne farkı var bilemedim fakat oynarız herhalde :)
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TheCuirassier 2 yıl
Dünya savaşı mı alırım bir dal.
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
bf1'den ben memnun kalmadım oda bilgisayarda ki optimizasyon sorunundan dolayı.
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SellYourSoul 2 yıl
grafikler yine kotu duruyor. grafik icin oynamiyoruz ama ghosts faciasindan sonra bir cod oyununa daha elimi surmedim, acip videolarina bile bakmadim. 2. dunya savasi diye biraz trailera baktim, bunda da luzumsuz duygusallik yuklemeye calisacaklar gibime geldi. sen o hissi vermedikten sonra istedigin kadar duygusal sahne ekle, insan izlerken sikiliyor.
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TheNewAtilla 2 yıl
Bu oyun serisi silinip gitsin artık ya, eski oyunlarınin hatrina takipteyiz ancak yaptiklari artik iyice sıvamak oldu.
Benim güzel bir şey olacağı yönünde beklentim yok. Zaten deli bir pahalı çıkacağı için satın almam. Açık beta ya da korsan sayesinde bir denemiş olurum.
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Master_Evil 2 yıl
single player güzel olsun gerisini oynamayız nasılsa
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Predator9 2 yıl
Neden hep Amerikan askerini veya Rus askerini canlandırmak zorundayız cod serisinde ? Neden genç bir Alman askerinin gözünden ikinci dünya savaşına şahit olamıyoruz acaba ? Örneğin savaşın başında Hitler hayranı olan kazanacaklarından emin olan genç askerin görkemli Almanya döneminden Hitler'in intiharına kadar giden çöküşü ve karakterin çöküşünü yaşatma duygusundan mahrum bırakıyorlar bizi acaba ? Hep kahraman olalım hep kazanalım yetti propagandanız batsın. Muhtemelen 8-10 saat olur senaryo ve olağanüstü olaylar olur kesin multiplayerda bf çakması olur büyük ihtimalle. Parasına değmez almayın aldırmayın.
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-MoDeStUs- 2 yıl
Bakalım küllerinden yeniden doğacakmı yoksa gene sürünecekmi? Cod un belli bir bebe kitlesi var.Onlara her türlü satıyorda önemli olan asıl oyuncu kitlesi.
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