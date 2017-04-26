Call of Duty: WWII oyunundan ilk tanıtım videosu geldi

Infinite Warfare’in çıkışıyla kendi hayranları da dahil olmak üzere birçok kişiden tepki gören Call of Duty, oyunseverlerin sözünü dinledi ve serinin ilk oyunlarının konu aldığı dönemlere dönüş yaptı. Bu kararın ardından seriye ekleneceği duyurulan Call of Duty: WWII’nin ilk tanıtım videosu paylaşıldı.

Tanıtım videosunda İkinci Dünya Savaşı’nın en önemli olaylarından birisi olarak değerlendirilen ve Müttefik Devletler’in güç kazanmasıyla, ülkemizin savaşa giriş yapacağı sürecin başlamasıyla sonuçlanan Normandiya Çıkarması gösteriliyor.

Call of Duty: WWII 3 Kasım tarihinde satışa sunulacak. Oyunun satışa sunulma tarihine kadar daha birçok videonun ve oyun içi görüntünün paylaşılacağını söyleyebiliriz.

Nazi zombiler geri dönüyor

Call of Duty serisi ile bütünleşen ancak maalesef bir süredir rafta olan Nazi zombiler de WWII ile geri dönüyor. Eğlenceli modun geri döneceği Sledgegammer Games tarafından paylaşılan tweet ile duyuruldu.

https://techcrunch.com/2017/04/26/call-of-duty-wwii-returns-to-the-beaches-of-normandy-in-first-trailer/?ncid=rss