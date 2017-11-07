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Cam filmi yasağıyla ilgili bakandan ve bakanlıktan iki farklı açıklama

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Bakanlık tarafından cam filmi yasağı ile ilgili açıklamalar paylaşıldı. Düşük dereceli filmler için farklı yönde bilgi paylaşıldı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Cam filmi yasağıyla ilgili bakandan ve bakanlıktan iki farklı açıklama
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yaklaşık iki hafta önce Resmi Gazete’de yayınlanan cam filmi yasağı kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özlü cam filminin hiçbir zaman serbest olmadığını ve belirli derecenin üzerindeki filmlerin yasak olduğunu aktardı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise sonradan takılan tüm filmlerin yasak olduğu açıklandı. Açıklamalarda bir uyuşmazlık söz konusu.
Bakan Özlü, normal şartlarda cam filmi yasağının 26 Ekim’de kalkacağını ancak Emniyet Müdürlüğünün ısrarı üzerine yasağı devam ettirme kararı aldıklarını söylüyor. Cam filmi kullanımının hiçbir zaman serbest olmadığının altını çizen Özlü, nisan ayından bu yana emniyetle yapılan görüşmelerde, "Terör eylemleri var, tespit etmekte zorlanıyoruz" talepleri üzerine cam filmi yasağını sonlandırma yönündeki iradeyi ortadan kaldırdıklarını kaydetti.

Bakan ile Bakanlığın Açıklamalarında Tutarsızlık Var

Bakan Özlü başka bir soru üzerine cam filmlerinin çeşitli dereceleri olduğunu belirterek, belli bir derecenin üzerindeki filmlerin yasak olduğunu söyledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada ise sonradan takılan tüm filmlerin yasak olduğu bilgisi paylaşıldı.

Cam filmi yasağıyla ilgili bakandan ve bakanlıktan iki farklı açıklama


Bakanlığın açıklamasında, "Cam filmi yasağı, tüm araçları ve camlara sonradan taktırılan tüm filmleri kapsıyor. Uygulamanın tek istisnası, fabrika çıkışlı 43R onaylı sürücünün arka kısmında kalan renkli camlara sahip araçlar." ifadesi kullanıldı.

Cam Filmi Olan Araçlar Muayeneden Geçemeyecek

Cam filmi yasağı ile ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan kararın ardından araç muayenesi ile ilgili yönetmelik de değişti. TÜVTÜRK’ten yapılan açıklamaya göre cam filmi ve sonradan boyanan camları bulunan araçlar ağır kusurlu sayılacak ve muayeneden geçirilmeyecek.

Düşük Dereceli Cam Filmleri İçin Soru İşareti

Bakan Faruk Özlü, TBMM'de yaptığı açıklamada belli bir derecenin üzerindeki filmlerin yasak olduğunu söylüyor. Bakanlıktarafından yapılan açıklamada ise tüm cam filmlerinin yasak olduğu belirtiliyor. Düşük dereceli cam filmi olan araçlar kafalardaki soru işareti devam ediyor. Aracının muayeneye sokacak olan araç sahipleri, muayeneden kalmamak adına düşük dereceli olsa dahi cam filmlerini söktürüyor.

http://aa.com.tr/tr/turkiye/bakan-ozluden-cam-filmi-aciklamasi/958230 Yorum Yaz
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General. 1 yıl en beğenilen
Muz cumhuriyetine hoş geldiniz. Muz cumhuriyetinin reisi çıkar, biz yasaklara karşıyız der yasak kalkar ve en iyisi yine o olur.Peki söktürenlerin günahı ne? E canım siz fetöcüsüz derler
derlermi derler derler.
Ekleme: Geçen cuma günü Adana-Afyon yolculuğum vardı, ceza yemeyim diye cam filmini 100tl ödeyerek söktürdüm. Arabayı almaya gittim ortada araba yok, adam almış gezmeye gitmiş. Neyse aradım falan 10dk sonra işyerime getirdi, adam gittikten sonra arabayı çalıştırdım bu seferde airbag arıza ışığı yanıyor. Hadi onu da hallettik, bu sefer Konya'da 427tl radar cezası yedim
Muz cumhuriyetine hoş geldiniz. Muz cumhuriyetinin reisi çıkar, biz yasaklara karşıyız der yasak kalkar ve en iyisi yine o olur.Peki söktürenlerin günahı ne? E ...
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khytr89 1 yıl
madem camlar o kadar önemli o zaman panelvanları da trafikten çeksinler.
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DH Misafiri 1 yıl
Sorun cam filminde değil, sorun birisi gidip akıl verdi, önce sökelim sonra yok şöyle yok böyle deriz serbest bırakırız dedi. Bu ülkede her gün garip şeyler oluyor, mesela adamın biri fikir vermiş, asansör kontrollerini özel firmalara vermişler, asansörünüz varsa zorunlu kontrol yaptıracaksınız. Kontrol ediyor da ne oluyor, iş yerinde iki defa kontrole geldiler aldılar parayı yeşil etiketi verip gittiler, ondan sonra asansör iki defa düştü.
Cam filminde terör, güvenlik vs. hikaye eğer güvenlik amaç olsa, kapalı kasa araçlar, kamyonet diye geçen tüm araç çeşitleri ne olacak, ha eğer çözümse devlet desteklesin hepimiz üstü açık araba alalım, yağmurlu günde şemşiye ile gezeriz.
Yapılan her işte mantık aramak, galiba biz normal vatandaşların sıkıntısı, yoksa hükümet ne yapsa doğrudur gibi bir anlayış sıkıntı.
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DH Misafiri 1 yıl
Konuşmayın beyler bayanlar bu kadar özgürlüğe hayvansal özgürlük denir. Gidin Avrupaya bakalım böyle davranıp, hükümete salvo yapabiliyormusunuz. Oyarlar. Polisten Allahtan çok çekiniyorlar oralarda. Çünkü kodummu oturtuyor. Sizin zaten adlarınızda meymet yok. SİZ AVRUPAYA LAYIKSINIZ. ORDA YAŞAYIN ÜLEEENNN..
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SilenthillDream 1 yıl
Siyah camların arkadasında neler dönüyor bir bilseniz o yüzden hak veriyorum tamamiyle yasaklanmalı ve cezası ciddi oranda yükseltilmeli..
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Alkolog 1 yıl
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avanoss 1 yıl
CAM FİLMİ CEZALARI İPTAL EDİLECEK Mİ? >>LINK<<


Kaynak : Haber7. com

Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında araçlara sonradan takılan cam filmlerine kesilen cezalar da tartışıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşında büyük tepkisini toplayan cezalarla ilgili olarak “Genelge yayınlayın, düzeltin bu işi'' dedi.

ÇALIŞMA YAPILACAK

Erdoğan, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın çalışma yapmasını istedi.

KESİLEN CEZALAR İLE İLGİLİ DE DÜZENLEME

MYK toplantısında Başbakan Binali Yıldırım, parti yöneticilerine “Ceza kesilmeyecek, kesilen cezalarla ilgili de çalışma yapılacak” bilgisini verdi.
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TEPEE PREMİUM PACK 1 yıl
yandaş bir firmaya bu ihale paslanır ve artık filmler tek elden güzelce rant edilir..
muayene istasyonları gibi..
bakınız ve görünüz
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redloves 1 yıl
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meego 1 yıl
devlet yönetmek kolay valla
önce serbest yap deli gibi gümrük girişinden vergi topla
sonra yasak de ceza yaz cezadan para kazan
ne güzel dimi
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Tensi 1 yıl
Bakan neye imza attigini dahi bilmiyor yani. Hos, milletvekilleri de el kaldirip indirmekten baska bir ise yaramiyor ya. Merkez ne emrederse ona gore el kaldirip indiriyorlar. yorumum partiler ustudur. Her parti digerinin destekledigi tasariya karsi cikiyor. Onlar hayir mi dedi biz evet diyelim. Gecmis yillarda bu konuda yasanan rezaletleri hatirlamakta fayda var. Bunlara Ataturk'un tavsiye ettigi "ogretmen maasini gecmeyen" maas bile cok fazla. 550 kisiden baksan ise yarayani 50 tanedir. Digerleri yanci sadece.
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BayBaba 1 yıl
Her zaman cam filmi yasağına bir tepki vardı, bu sefer tepi yasaktan çok , devletin halkını kandırması,
tuzağa düşürmesi, dün sanayi bakanının açıklaması var , biz yasağın 26 ekim 2017 tarihinde kaldırılacağına
dair daha önce açıklamada bulunduk ama yapamadık diye, kaldırılacağına dair açıklamaya inanıp cam filmi
taktıranlar açıkta kaldı tabii, yaşadığımız ülkemizdeki devletin sözüne, ne yazık ki güvenilmez,
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