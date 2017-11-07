Cam filmi yasağıyla ilgili bakandan ve bakanlıktan iki farklı açıklama

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yaklaşık iki hafta önce Resmi Gazete’de yayınlanan cam filmi yasağı kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özlü cam filminin hiçbir zaman serbest olmadığını ve belirli derecenin üzerindeki filmlerin yasak olduğunu aktardı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise sonradan takılan tüm filmlerin yasak olduğu açıklandı. Açıklamalarda bir uyuşmazlık söz konusu.

Bakan Özlü, normal şartlarda cam filmi yasağının 26 Ekim’de kalkacağını ancak Emniyet Müdürlüğünün ısrarı üzerine yasağı devam ettirme kararı aldıklarını söylüyor. Cam filmi kullanımının hiçbir zaman serbest olmadığının altını çizen Özlü, nisan ayından bu yana emniyetle yapılan görüşmelerde, "Terör eylemleri var, tespit etmekte zorlanıyoruz" talepleri üzerine cam filmi yasağını sonlandırma yönündeki iradeyi ortadan kaldırdıklarını kaydetti.

Bakan ile Bakanlığın Açıklamalarında Tutarsızlık Var

Bakan Özlü başka bir soru üzerine cam filmlerinin çeşitli dereceleri olduğunu belirterek, belli bir derecenin üzerindeki filmlerin yasak olduğunu söyledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada ise sonradan takılan tüm filmlerin yasak olduğu bilgisi paylaşıldı.





Bakanlığın açıklamasında, "Cam filmi yasağı, tüm araçları ve camlara sonradan taktırılan tüm filmleri kapsıyor. Uygulamanın tek istisnası, fabrika çıkışlı 43R onaylı sürücünün arka kısmında kalan renkli camlara sahip araçlar." ifadesi kullanıldı.

Cam Filmi Olan Araçlar Muayeneden Geçemeyecek

Cam filmi yasağı ile ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan kararın ardından araç muayenesi ile ilgili yönetmelik de değişti. TÜVTÜRK’ten yapılan açıklamaya göre cam filmi ve sonradan boyanan camları bulunan araçlar ağır kusurlu sayılacak ve muayeneden geçirilmeyecek.

Düşük Dereceli Cam Filmleri İçin Soru İşareti

Bakan Faruk Özlü, TBMM'de yaptığı açıklamada belli bir derecenin üzerindeki filmlerin yasak olduğunu söylüyor. Bakanlıktarafından yapılan açıklamada ise tüm cam filmlerinin yasak olduğu belirtiliyor. Düşük dereceli cam filmi olan araçlar kafalardaki soru işareti devam ediyor. Aracının muayeneye sokacak olan araç sahipleri, muayeneden kalmamak adına düşük dereceli olsa dahi cam filmlerini söktürüyor.

http://aa.com.tr/tr/turkiye/bakan-ozluden-cam-filmi-aciklamasi/958230