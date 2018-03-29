Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cambridge Analytica'nın Facebook kullanıcı verilerini tamamen silmediği ortaya çıktı

Facebook veri sızıntısı skandalının baş aktörü Cambridge Analytica'nın, hâlâ Facebook kullanıcılarının verilerini tamamen silmediği ortaya çıktı. Konunun detayları haberimizde.
1 yıl
1,4b
1
1
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yaklaşık iki haftadır gündemden düşmeyen Facebook veri sızıntısı skandalıyla ilgili haberler durmak bilmiyor. Yapılan araştırmalar sonucunda, 50 milyon Facebook kullanıcısını etkileyen bu skandalın baş aktörü olan İngiltere merkezli Cambridge Analytica şirketinin, Facebook kullanıcılarının verilerini tamamen silmediği ortaya çıktı.

Cambridge Analytica, 136 bin kişinin verilerini silmemiş

İngiltere'de yayın yapan Channel 4 televizyon kanalının araştırmalarına göre, bir Cambridge Analytica kaynağının elinde 136 bin Facebook kullanıcısının verileri hâlâ kayıtlı bir şekilde duruyor. Bu dağınık veriler, 2016 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimleri sırasında, Cambridge Analytica'nın seçmen hedefi olarak kullandığı Colorado kullanıcılarını içeriyor. Bu kullanıcıların verilerine ek olarak, ABD'nin Oregon eyaletindeki seçmenlerin de bilgilerinin hâlâ silinmediği iddialar arasında.
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada Cambridge Analytica'nın verileri silmeyebileceğini öğrendiklerini ve yetki verdikleri bir firma tarafından Cambridge Analytica'nın denetime tabi tutulmasını sağlayacaklarını açıklamıştı. Sonuçların kullanıcılarla paylaşılacağını da belirten Mark Zuckerberg'in, bu gelişmenin ardından ne gibi bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.

https://mashable.com/2018/03/28/cambridge-analytica-data-not-deleted/#IJgGMkUT8Zq2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
S.Vettel 1 yıl
ya napacağdı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Sony VENICE Full-Frame sinema kamera sisteminin Türkiye lansmanı yapıldı 1 yıl Yeni GoPro HERO kamerası duyuruldu 1 yıl ASRock resmi olarak ekran kartı pazarına girdi: İşte ilk kartlar 1 yıl Kripto para piyasası 2018'in en kötü gününü yaşıyor 1 yıl Westworld'ün 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı 1 yıl Enerji Bakanı Albayrak: 30.2 milyar dolar tasarruf sağlanacak 1 yıl Hibrit motorlu 2019 Honda Insight görücüye çıktı 1 yıl iOS 11.3 yayınlandı! İşte iOS 11.3 ile gelen yenilikler 1 yıl Çentikli Android telefonları çentiksiz yapan uygulama: Nacho Notch 1 yıl Samsung, Galaxy Note 9'u erkenden piyasaya sunmaya hazılanıyor 1 yıl GetContact uygulamasına erişim engeli getirildi 1 yıl Ünlü navigasyon firması TomTom satılıyor 1 yıl Facebook veri toplama ortaklıklarına da sınırlama getiriyor 1 yıl Tim Cook: Facebook önlem almakta gecikti 1 yıl Snapchat kullanıcı verilerini üçüncü parti uygulamalara açıyor 1 yıl PUBG Mobile'a Türkçe dil desteği geldi 1 yıl Subaru, sürücü yorgunluğunu tespit eden yüz tanıma teknolojisini tanıttı 1 yıl Volkswagen, SUV atağını Atlas Cross Sport konseptiyle devam ettiriyor 1 yıl Sea of Thieves 10 günde 2 milyon kullanıcı sayısına ulaştı 1 yıl 450 bin galonluk su NASA'nın uzay merkezinde işte böyle havaya uçuruldu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Cambridge Analytica'nın Facebook kullanıcı verilerini tamamen silmediği ortaya çıktı Sonraki Tesla katili unvanına yeni bir aday çıktı: SF Motors 1 yıl "Tesla 4 aya iflas edecek!" 1 yıl PC toplama sihirbazı oyun oldu 1 yıl 10.000 TL'lik akıllı telefon: Huawei Mate RS'i kullandık 1 yıl Makyajlı Hyundai Tucson, New York'taki fuarda tanıtıldı 1 yıl Bitcoin ticareti nedeniyle görevden alınan imamlar konuştu: "Kumpas kuruldu" 1 yıl Halka açık ilk 5G testleri Avustralya’da başlıyor 1 yıl Xiaomi Blackshark oyuncu odaklı telefonuna ait ilk görsel paylaşıldı 1 yıl New York trafik problemini yoğun güzergaha ek ücret getirerek çözecek 1 yıl SoftBank ve Suudi Arabistan'dan 200 milyar dolarlık güneş enerjisi projesi 1 yıl Silicon Valley yeni sezon açılışında Facebook'u hedef aldı 1 yıl LG G7, LCD ve OLED olmak üzere iki ekran seçeneği ile geliyor 1 yıl Dev uzay istasyonu bu hafta sonu Dünya'ya düşüyor "Hayati bir risk var mı?" 1 yıl Spotify'ın resmi Apple Watch ugyulaması Haziran'da geliyor 1 yıl İşlemci açıklarının ardı arkası kesilmiyor: Yeni açık BranchScope 1 yıl Oracle, Google'a açtığı 9 milyar dolarlık tazminat davasını kazandı 1 yıl Nvidia’dan çağrı: Ekran kartlarını madencilere değil gerçekten ihtiyacı olanlara saklayın 1 yıl Waymo, otonom araç filosuna 20 bin Jaguar I-Pace ekliyor 1 yıl Logitech yeni oyuncu kulaklığını tanıttı: PRO Gaming Headset 1 yıl Uber ayrımcılık davasının kapanması için 10 milyon dolar tazminat ödeyecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim