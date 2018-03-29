Cambridge Analytica'nın Facebook kullanıcı verilerini tamamen silmediği ortaya çıktı

Yaklaşık iki haftadır gündemden düşmeyen Facebook veri sızıntısı skandalıyla ilgili haberler durmak bilmiyor. Yapılan araştırmalar sonucunda, 50 milyon Facebook kullanıcısını etkileyen bu skandalın baş aktörü olan İngiltere merkezli Cambridge Analytica şirketinin, Facebook kullanıcılarının verilerini tamamen silmediği ortaya çıktı.

Cambridge Analytica, 136 bin kişinin verilerini silmemiş

İngiltere'de yayın yapan Channel 4 televizyon kanalının araştırmalarına göre, bir Cambridge Analytica kaynağının elinde 136 bin Facebook kullanıcısının verileri hâlâ kayıtlı bir şekilde duruyor. Bu dağınık veriler, 2016 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimleri sırasında, Cambridge Analytica'nın seçmen hedefi olarak kullandığı Colorado kullanıcılarını içeriyor. Bu kullanıcıların verilerine ek olarak, ABD'nin Oregon eyaletindeki seçmenlerin de bilgilerinin hâlâ silinmediği iddialar arasında.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada Cambridge Analytica'nın verileri silmeyebileceğini öğrendiklerini ve yetki verdikleri bir firma tarafından Cambridge Analytica'nın denetime tabi tutulmasını sağlayacaklarını açıklamıştı. Sonuçların kullanıcılarla paylaşılacağını da belirten Mark Zuckerberg'in, bu gelişmenin ardından ne gibi bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.

https://mashable.com/2018/03/28/cambridge-analytica-data-not-deleted/#IJgGMkUT8Zq2