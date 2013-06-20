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Camera360 uygulamasına sesli açıklama desteği eklendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Camera360 uygulamasına sesli açıklama desteği eklendi
iOS, Android ve Windows Phone 8 işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilen popüler fotoğraf uygulaması Camera360'ın iOS ve Android sürümü, sesli açıklama desteğine kavuştu.
Yeni sürümü ile ufak hataların düzeltildiği ve en önemlisi sesli açıklama desteği (Audio Camera) eklenen uygulama, fotoğraf çekilmeden önce 5 saniyelik bir ses kaydı alıyor ve bu sayede şirket yetkililerine göre fotoğraflara duygu katılabiliyor. Tek bir dosya içerisine kayıt edilen veriler anıların tekrar yaşanmasına yardımcı olurken, bu fotoğraflar Facebook, Twitter ve Flickr gibi farklı sosyal ağlar üzerine aktarılabiliyor.
Ayrıca içerisinde birçok fotoğraf çekim ve düzenleme seçeneği de yer alan Camera360 uygulamasının iOS sürümüne buradan, Android sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.  

http://www.cnbc.com/id/100827945 Yorum Yaz
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