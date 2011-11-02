Canalys: HTC 2011 3. çeyrek ABD satışlarında Apple ve Samsung'u geçerek birinci oldu

Akıllı telefon üreticilerinin yeni yıla sağlam satışlarla girmek amacıyla ardı ardına yeni modellerini tanıtmasının ardından sıralamalar da değişmeye başladı.





Araştırma firması Canalys; Avrupa, Asya, Amerika ve global satış eğilimlerini 2011 3. çeyrek için incelediği raporunu yayınladı.





Diğer araştırmalar gibi bunda da Samsung global akıllı telefon satışlarında liderliği elinde tutuyor. Yıl bazında yüzde 252, devam eden çeyrek yıl bazında yüzde 60 artış yaşayan Samsung 27.3 milyon cihaz satışıyla pazarın yüzde 23'üne hakim oldu. Asya/Pasifik, Doğu Avrupa ve Latin Amerika bölgelerinde Galaxy S II gibi amiral gemisi modellerin de desteğiyle diğer firmaları geride bırakarak bir numara oldu.





ABD çapında ise HTC, Apple ve Samsung'u geride bırakarak liderliğe yükseldi. 5.7 milyon cihaz satan HTC, T-Mobile logosu altında da 70 000 cihaz sattı. HTC'nin kısa süre içerisinde güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak liderliğe oturmasının nedeni olarak 4G cihazlarına olan sağlam talep ve marka değerinin yüksek olması gösteriliyor.





Samsung 4.9 milyon cihazla ikinci sıraya yerleşirken Apple yeni nesil iPhone modelinin beklentisi nedeniyle 4.6 milyon cihaz satabildi ve üçüncü oldu. Android cihazları cazibeli kampanyalarla pazar payını devamlı artırıyor. ABD'de yüzde 70, dünyada yüzde 57'lik oran Android platformuna ait.





RIM geçen yıl aynı dönemdeki yüzde 24'lük paydan bu çeyrekte yüzde 9 paya gerilemiş durumda. Düşüş yüzde 58 civarında. RIM tarihinde ilk kez yüzde 10 barajının altına inmiş oldu. Bu aşamada RIM'in 2012 için 4G özellikli bir cihaz piyasaya sürmesinin şart olduğu belirtiliyor.





Bunun yanında RIM'in diğer bölgelerde yıllık bazda büyümesi göze çarpıyor. Özellikle BIS desteğiyle Orta ve Batı Avrupa'da yüzde 59, Asya/Pasifik'de yüzde 56 büyüme kaydetti. Ortadoğu, Afrika ve Doğu Asya pazarlarında RIM büyümeye devam ediyor.





Çin ise ABD'nin çok az farklı gerisinde kalarak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı oldu. Yıl bazında yüzde 160'lık artışla 23.2 milyon akıllı telefon satıldı. Huawei ve ZTE uygun fiyatlı Android modelleriyle bu bölgede çok aktif. Nokia geçen yıl aynı dönemde yüzde 75 olan pazar payını yüzde 28'e geriletmiş durumda. Apple ve Samsung ise yıl bazında yüzde 710-805 artış yakalamış durumda.