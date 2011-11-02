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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canalys: HTC 2011 3. çeyrek ABD satışlarında Apple ve Samsung'u geçerek birinci oldu

7 yıl
5,5b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon üreticilerinin yeni yıla sağlam satışlarla girmek amacıyla ardı ardına yeni modellerini tanıtmasının ardından sıralamalar da değişmeye başladı.

Araştırma firması Canalys; Avrupa, Asya, Amerika ve global satış eğilimlerini 2011 3. çeyrek için incelediği raporunu yayınladı.

Diğer araştırmalar gibi bunda da Samsung global akıllı telefon satışlarında liderliği elinde tutuyor. Yıl bazında yüzde 252, devam eden çeyrek yıl bazında yüzde 60 artış yaşayan Samsung 27.3 milyon cihaz satışıyla pazarın yüzde 23'üne hakim oldu. Asya/Pasifik, Doğu Avrupa ve Latin Amerika bölgelerinde Galaxy S II gibi amiral gemisi modellerin de desteğiyle diğer firmaları geride bırakarak bir numara oldu.

ABD çapında ise HTC, Apple ve Samsung'u geride bırakarak liderliğe yükseldi. 5.7 milyon cihaz satan HTC, T-Mobile logosu altında da 70 000 cihaz sattı. HTC'nin kısa süre içerisinde güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak liderliğe oturmasının nedeni olarak 4G cihazlarına olan sağlam talep ve marka değerinin yüksek olması gösteriliyor.

Samsung 4.9 milyon cihazla ikinci sıraya yerleşirken Apple yeni nesil iPhone modelinin beklentisi nedeniyle 4.6 milyon cihaz satabildi ve üçüncü oldu. Android cihazları cazibeli kampanyalarla pazar payını devamlı artırıyor. ABD'de yüzde 70, dünyada yüzde 57'lik oran Android platformuna ait.

RIM geçen yıl aynı dönemdeki yüzde 24'lük paydan bu çeyrekte yüzde 9 paya gerilemiş durumda. Düşüş yüzde 58 civarında. RIM tarihinde ilk kez yüzde 10 barajının altına inmiş oldu. Bu aşamada RIM'in 2012 için 4G özellikli bir cihaz piyasaya sürmesinin şart olduğu belirtiliyor.

Bunun yanında RIM'in diğer bölgelerde yıllık bazda büyümesi göze çarpıyor. Özellikle BIS desteğiyle Orta ve Batı Avrupa'da yüzde 59, Asya/Pasifik'de yüzde 56 büyüme kaydetti. Ortadoğu, Afrika ve Doğu Asya pazarlarında RIM büyümeye devam ediyor.

Çin ise ABD'nin çok az farklı gerisinde kalarak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı oldu. Yıl bazında yüzde 160'lık artışla 23.2 milyon akıllı telefon satıldı. Huawei ve ZTE uygun fiyatlı Android modelleriyle bu bölgede çok aktif. Nokia geçen yıl aynı dönemde yüzde 75 olan pazar payını yüzde 28'e geriletmiş durumda. Apple ve Samsung ise yıl bazında yüzde 710-805 artış yakalamış durumda. 

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frkcvk 7 yıl en beğenilen
Dikkat ederseniz HTC'nin en ucuz telefonunun malzeme kalitesi bile çok yüksekte.Elinize aldığınız zaman gerçekten kaliteyi hissediyorsunuz ama Samsung'un amiral gemisi olan Galaxy s 2 modeli bile maket telefon hissi veriyor ki bu Samsung'un istediği kadar süper özellikli cihazlar yapsın 1-0 geriden başlamasına sebep oluyor.HTC kalitesi ve özellikleriyle bence en kullanıcı dostu ve kullanıcıların en memnun kalacağı telefon markası.
Dikkat ederseniz HTC'nin en ucuz telefonunun malzeme kalitesi bile çok yüksekte.Elinize aldığınız zaman gerçekten kaliteyi hissediyorsunuz ama Samsung'un amiral...
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htcyago 7 yıl
Htc nin beats audio ile anlaşması htc yi bana göre çok farklı bi yere taşıyıcaktır.Böle giderse htc gerçekten bambaşka bi telefon üreticisi haline gelir
kanımca.
Htc nin beats audio ile anlaşması htc yi bana göre çok farklı bi yere taşıyıcaktır.Böle giderse htc gerçekten bambaşka bi telefon üreticisi haline gelirkan...
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Lepanto 7 yıl
Geçen Facebook sayfalarından da "bizi birinci yaptığınız için teşekkür ederiz" tarzı bir mesaj yayınlamışlardı. HTC iyi firma, modelleri de iyi de belli başlı eksiklerini de kapatsalar artık, dahili hafızadan ondan bundan kısmasalar güzel olacak.
Geçen Facebook sayfalarından da "bizi birinci yaptığınız için teşekkür ederiz" tarzı bir mesaj yayınlamışlardı. HTC iyi firma, modelleri de iyi de belli başlı ...
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vedatcan19 7 yıl
HaTiCe mi seviyorum bide şarjı çabuk bitmese...
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K_Spartakus 7 yıl
djisis
longloveeHTC diğerklerine göre yeni sayılır dünya pazarında 1-2 yıl sonra ilk üçte htc samsung ve apple yer alacak diye düşünüyorum.hem kalite hemde Sense arayüzüne borçlular bence, androidin en görkemli arayüzü malüm HTC de kullanmayanlar belki biraz temkinli yaklaşıyor olabilirler ama gerçekten 1. sınıf bir telefon üreticisi HTC bunu 300 liralık telefonundada 2000 tl lik telefonundada görüyoruz.
Yeni mi sayılır?Şaka yapıyorsun değil mi?İşte HTC’nin ilkleri; * İlk renkli avuç içi boyutlu PC (1999) * İlk Microsoft Pocket PC (2000) * İlk Microsoft kablosuz Pocket PC (2002) * İlk Microsoft yüklü Smartphone (2002) * İlk Microsoft Smart Music Phone (2004) * İlk Microsoft 3G Phone (2005) * İlk Microsoft Windows Mobile 5.0 Platform Phone (2005) * İlk Microsoft Windows Mobile platformunda tri-band UMTS 3G cihazı (2006) * İlk Microsoft Windows 5.0 Smartphone (2006) * İlk Tri-band UMTS PDA * Parmak ucuyla gezintiyi sağlayan ilk sezgisel dokunmatik ekran (Haziran 2007)Daha da eskiye gitmeyi ister misin? Bu sadece yaptığı ilkler...

beş senelik htc kullanıcısı ve hayranı olarak ürettiği telefonlardan sonuna kadar memnunum ( batarya problemini saymazsak ). htcnin bir çok öncü bir marka olduğunu çok az kişi bilir ...benim ilk deneyimim asıl adı prophet modeli olan ama imate jamin pdayı 3 sene sorunsuz bir şekilde kullandım , üstüne rom değişkiliğide yaptım üstüne defalarca yede düştü , topuklu ayakkabının altına bile girdi banamısın demedi ve 4.senesini geçtiği halde canavar gibi çalışıyor .
htcnin kalitesinden ilk aldığım zaman hiç şüphe etmediysem şimdi bile şüphe etmiyorum ve onuna kadar güveniyorum
bu söylediğim sözleri bazı marka fanatikleri htc fanboyu olduğumu ilan etselerde umurumda bile değil sonuçta htc babamın malı değil yada hissem yok .
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MAVİT 7 yıl
HTC BEAT AUDİO İLE BİRLİKTE CİHAZLARINA TEGRA İŞLEMCİ KOYSA HEM OYUN HEM MÜZİK TADINDAN YENMEZ
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hollowman_ 7 yıl
HTC sense olayı gerçekten kullanım bağımlılığı yapıyor. diğer telefonlarda aynı android sürümü olmasına rağmen pek cazip görünmüyorlar. Malzeme kalitesi zaten açık şekilde rakiplerini aşıyor.
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alpa07 7 yıl
apple samsung bakar HTC akar
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
htc nin sorunu bana göre yok bir tek prb si rom sıkıntısı oda forum da okuduğum kadarıyla
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djisis 7 yıl
longlovee
HTC diğerklerine göre yeni sayılır dünya pazarında 1-2 yıl sonra ilk üçte htc samsung ve apple yer alacak diye düşünüyorum.hem kalite hemde Sense arayüzüne borçlular bence, androidin en görkemli arayüzü malüm HTC de kullanmayanlar belki biraz temkinli yaklaşıyor olabilirler ama gerçekten 1. sınıf bir telefon üreticisi HTC bunu 300 liralık telefonundada 2000 tl lik telefonundada görüyoruz.

Yeni mi sayılır?
Şaka yapıyorsun değil mi?
İşte HTC’nin ilkleri;
* İlk renkli avuç içi boyutlu PC (1999)
* İlk Microsoft Pocket PC (2000)
* İlk Microsoft kablosuz Pocket PC (2002)
* İlk Microsoft yüklü Smartphone (2002)
* İlk Microsoft Smart Music Phone (2004)
* İlk Microsoft 3G Phone (2005)
* İlk Microsoft Windows Mobile 5.0 Platform Phone (2005)
* İlk Microsoft Windows Mobile platformunda tri-band UMTS 3G cihazı (2006)
* İlk Microsoft Windows 5.0 Smartphone (2006)
* İlk Tri-band UMTS PDA
* Parmak ucuyla gezintiyi sağlayan ilk sezgisel dokunmatik ekran (Haziran 2007)
Daha da eskiye gitmeyi ister misin? Bu sadece yaptığı ilkler...
Yanıtla +2
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ColDasHeLL 7 yıl
frkcvk
Dikkat ederseniz HTCnin en ucuz telefonunun malzeme kalitesi bile çok yüksekte.Elinize aldığınız zaman gerçekten kaliteyi hissediyorsunuz ama Samsungun amiral gemisi olan Galaxy s 2 modeli bile maket telefon hissi veriyor ki bu Samsungun istediği kadar süper özellikli cihazlar yapsın 1-0 geriden başlamasına sebep oluyor.HTC kalitesi ve özellikleriyle bence en kullanıcı dostu ve kullanıcıların en memnun kalacağı telefon markası.

yoo şuan elimde tutuyorum s2 yi hiçte öyle ucuz malzeme kalitesi yok. kalite var sadece :D
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erci501 7 yıl
tebrikler htc.
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htcyago 7 yıl
Htc nin beats audio ile anlaşması htc yi bana göre çok farklı bi yere taşıyıcaktır.Böle giderse htc gerçekten bambaşka bi telefon üreticisi haline gelir
kanımca.
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