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Canon, 3LED teknolojisine sahip yeni projektör modelini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Projeksiyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, 3LED teknolojisine sahip yeni projektör modelini duyurdu
Fotoğraf makineleri dışında farklı görüntüleme ürünleri de üreten Canon, 3LED teknolojisine sahip yeni projektör modelini duyurdu.
9.76 x 7.60 x 2.16-inç boyutları ve 1.5 kg ağırlık değeri ile oldukça kompakt boyutlarda hazırlanan LE-5W isimli projektör modeli, teknik olarak 1280x800 (WXGA) piksel çözünürlüğe, 500 lümen parlaklığa, 3LED (Her ana renk -kırmızı, yeşil ve mavi- için LED ışık kaynağı bir renk tekerleği ile ışığı bölmeden kullanıldığı için, son derece canlı renklere sahip görüntü yansıtılabilir) teknolojisine, Eco modu sayesinde 20,000 saatte kadar ampul ömrüne, 3000:1 kontrast oranına ve iki adet 2.5W dahili hoparlöre sahip.
Üzerinde yer alan standart üç ayak yuvası ile istenilen her noktaya rahatça konumlandırılabilen Canon LE-5W, aynı zamanda USB bağlantısı ve 1.5GB dahili depolama alanı sayesinde MJPEG, MPEG1/2/4, H.264, WMV, RMVB, JPEG, BMP, MP3, OGG, WMA, AAC, WAV, Adobe PDF 1.2-1.7, Microsoft Office (PowerPoint , Excel, Word) dosya formatlarını ve belgeleri direkt olarak kendi içerisinden oynatabiliyor. HDMI bağlantısı üzerinden birçok farklı cihaza rahatça bağlanabilen Canon LE-5W, aynı zamanda farklı sunum modları da içeriyor.
Önümüzdeki yaz aylarında piyasaya çıkacağı açıklanan Canon LE-5W projektör modeli, 799$ fiyat etiketiyle satılacak.


Canon, 3LED teknolojisine sahip yeni projektör modelini duyurdu


http://businesswire.ulitzer.com/node/2677565 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zimilanga 3 yıl
Ürünü 750 tl ye aldım çok uygun cihaz baya düşmüş fiyatı
2 Yanıt Yanıtla
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bilgeolun 3 yıl zimilanga
zimilanga

Ürünü 750 tl ye aldım çok uygun cihaz baya düşmüş fiyatı

detaylı yorum paylaşırsan seviniriz.
1 Yanıt Yanıtla
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