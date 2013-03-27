Canon, FullHD kayıt yapabilen yeni VIXIA HF R40 video kamerasının satışına başladı





Fotoğraf sektörü yanında ürettiği başarılı video kamera modelleri ile de tanıdığımız Canon, VIXIA HF R40 isimli yeni video kamerasının satışına başladı.

Günümüzde DSLR fotoğraf makineleri ya da akıllı cihazların artan video yeteneklerine rağmen video kamera modelleri halen popülerliğini korumaya devam ediyor. Bu doğrultuda Canon tarafından geliştirilen VIXIA HF R40, firmanın piyasaya çıkardığı son video kameralarından birisi olma özelliğin taşıyor. Teknik olarak 1/4.85" CMOS 3.28MP sensör, DIGIC DV 4 görüntü işlemcisi, 38.5-1232mm lens ile 32 kat optik, 53 kat gelişmiş optik ve 1060 kat dijital zoom imkanı sağlayan kamera, dahili 8GB depolama yanında SD/SDHC/SDXC kart destekleri ile 128GB değerine kadar arttırılabilir hafıza oranına sahip.

İki kanal stereo ses ile AVCHD 1920x1080p/i 60/30fps ve MPEG4 1920x1080p 60/30/24fps video çekimi yapabilen Canon VIXIA HF R40, HDMI, USB, AV ve kompozit video çıkışlarına sahipken, 3" dokunmatik LCD ekranı ile kullanıcılarına kolay bir kullanım imkanı sağlıyor. Hemen hemen bütün video kamera modellerinde olduğu gibi fotoğraf da (1920x1080 Jpeg) çekebilen model, dahili Wi-Fi özelliği ile çekilen videoların kablosuz olarak paylaşılmasına ya da canlı olarak görüntü aktarımına imkan sağlayabiliyor. (Live Streaming)

Farklı yaratıcı filtreler, görüntü sabitleme teknolojileri, otomatik ve manuel çekim modları, yüz tanıma özelliği, netleme yardımcısı gibi ekstra özelliklere sahip olan video kamera, 5.3x5.6x11.7cm gövde boyutlarına ve 286gram ağırlık ile oldukça taşınabilir bir yapıda karşımıza çıkıyor. Canon tarafından satışına yeni başlanan VIXIA HF R40 modeli, yurt dışı alışveriş siteleri üzerinde 400$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://www.bhphotovideo.com/c/product/909790-REG/Canon_8153b001_8GB_VIXIA_HF_R40.html