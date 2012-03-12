Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yazıcı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon, PIXMA MX892 kablosuz hepsi-bir-arada yazıcısını satışa sunuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,2b
1
11
Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Baskı ve görüntüleme çözümleri konusunda dünya lideri firmalardan Canon, 200$ altı segmentte konumlandırılan PIXMA MX892 kablosuz hepsi-bir-arada yazıcısını satışa sunuyor.
Ofis kullanımına yönelik üretilen PIXMA MX892 modeli yazıcı, tarayıcı, fotokopi ve faks fonksiyonunu bir arada sunuyor. 802.11n kablosuz özelliği yanında Google Cloud Print ve PIXMA Cloud Link fonksiyonları sayesinde bulut bilişimin imkanlarından da sonuna kadar faydalanıyor.

PIXMA MX892 modeli barındırdığı Google Cloud Print ile Gmail postalarına erişme, eklentileri görüntüleme ve herhangi bir cihazdan Google Docs dökümanlarını seçerek yazıcıya gönderme imkanına da sahip.
Ayrıca iOS ve Android platformları için geliştirilen Canon Easy-PhotoPrint (EPP) uygulamasıyla mobil cihazlarınızdaki dökümanları da tarayarak yazıcıya göndermeniz mümkün. Kablosuz bağlantı imkanının olmadığı durumlarda ise Ethernet portu yardımınıza yetişiyor. 

9600 x 2400 dpi çözünürlüğe kadar baskı verebilen 5 mürekkep tanklı kartuş sistemi, 3 inçlik LCD ekran, 10cm x 15cm boyutlarında bir fotoğrafı 20 saniyede basabilme, 2400 x 4800 dpi çözünürlüğe kadar tarama yapabilme, renksiz dökümanlar için dakikada ortalama 12.5 görüntü, renkli dökümanlar için dakikada ortalama 9.3 görüntü baskılayabilme, 35 kağıt kapasitesine sahip çift taraflı yazdırma tepsisi, iki adet 150 kağıtlık tek taraflı yazdırma tepsisi şeklinde özelliklere sahip.

Canon PIXMA MX892 kablosuz ofis hepsi-bir-arada yazıcı çözümü yakında piyasaya çıkacak ve 199.99$ fiyat etiketine sahip.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ooee 7 yıl
ios uyumlu olması çok iyi birde dizayn çok güzel kartuşlarının fiyatıda çok önemlidir yazıcıdan pahalı olmasın:) bakın burada var sanırım fiyatları www.kartussan.com
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stepcideee 7 yıl
Bu tarz durumlar hiç hoş değil.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Pisagor- 7 yıl
Tasarımı ve sahip olduğu özellikler hoşuma gittide Türkiye piyasasında ne kadar olur acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Böyle yazıcıların gelişmesi çok hoşuma gidiyor gerçekten güzelde ama biraz masraflılar ya :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ofisplus 7 yıl
Uygun fiyatlarda benzer özellikler..

ofisplus.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmypc 7 yıl
Bende mx-340 modeli var. Aldığım güne lanet ediyorum. Wifi üzerinden ilk baskı süresi 1-2 dakika. Çıkan gürültüye inanamazsınız. Sanki mekanizmayı sıfırdan yapıyor gibi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 7 yıl
bunların mürekkeplerinede para dayanmıyor. tonerliler daha iyi en azından kuruma derdi yok ve daha çok dayanıyorlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmednaim 7 yıl
Haberde bahsi geçen Canon Easy-PhotoPrint yazılımı, ücretsiz olduğu halde (Android) ülkemize kapalıymış. Bu tarz durumlar hiç hoş değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
semih37 7 yıl
cihaz alınası gözükmekle beraber 200 dolar altı +kdv ile birlikte 200 dolar üstü türkiye için wifi artık olmazsa olmaz oldu yazıcılarda
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirekinci 7 yıl semih37
semih37

cihaz alınası gözükmekle beraber 200 dolar altı +kdv ile birlikte 200 dolar üstü türkiye için wifi artık olmazsa olmaz oldu yazıcılarda


semih bey dikkat ederseniz bu mx410 v.s deki 2 kartuşlu bir makine değil 5 kartuşlu olan profesyonel bir makine...

canon gerçekten bu tür bir cihaza deyimyerindeyse türkiyede muhtaçtı.epsona hep yenik düşüyordu.ancak bu rakama bu makine harika olmuş vatana millete hayırlı uğurlu olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3221 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Yazıcı, canon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl MWC: Nokia, 41MP kameralı telefonu 808 Pureview'ü anlatıyor 7 yıl MWC: Samsung standındayız! Galaxy Note 10.1, Galaxy Tab 2 ailesi, Galaxy Ace 2 ve fazlası video ön inceleme 7 yıl Kutu Açma: PSVITA Starter Kit kutu içeriği video inceleme 7 yıl Mozilla'nın mobil işletim sistemi Boot to Gecko'dan ilk izlenimler 7 yıl Logitech iPad için hoparlör standı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim