Canon, PIXMA MX892 kablosuz hepsi-bir-arada yazıcısını satışa sunuyor

Baskı ve görüntüleme çözümleri konusunda dünya lideri firmalardan Canon, 200$ altı segmentte konumlandırılan PIXMA MX892 kablosuz hepsi-bir-arada yazıcısını satışa sunuyor.

Ofis kullanımına yönelik üretilen PIXMA MX892 modeli yazıcı, tarayıcı, fotokopi ve faks fonksiyonunu bir arada sunuyor. 802.11n kablosuz özelliği yanında Google Cloud Print ve PIXMA Cloud Link fonksiyonları sayesinde bulut bilişimin imkanlarından da sonuna kadar faydalanıyor.





PIXMA MX892 modeli barındırdığı Google Cloud Print ile Gmail postalarına erişme, eklentileri görüntüleme ve herhangi bir cihazdan Google Docs dökümanlarını seçerek yazıcıya gönderme imkanına da sahip.

Ayrıca iOS ve Android platformları için geliştirilen Canon Easy-PhotoPrint (EPP) uygulamasıyla mobil cihazlarınızdaki dökümanları da tarayarak yazıcıya göndermeniz mümkün. Kablosuz bağlantı imkanının olmadığı durumlarda ise Ethernet portu yardımınıza yetişiyor.





9600 x 2400 dpi çözünürlüğe kadar baskı verebilen 5 mürekkep tanklı kartuş sistemi, 3 inçlik LCD ekran, 10cm x 15cm boyutlarında bir fotoğrafı 20 saniyede basabilme, 2400 x 4800 dpi çözünürlüğe kadar tarama yapabilme, renksiz dökümanlar için dakikada ortalama 12.5 görüntü, renkli dökümanlar için dakikada ortalama 9.3 görüntü baskılayabilme, 35 kağıt kapasitesine sahip çift taraflı yazdırma tepsisi, iki adet 150 kağıtlık tek taraflı yazdırma tepsisi şeklinde özelliklere sahip.





Canon PIXMA MX892 kablosuz ofis hepsi-bir-arada yazıcı çözümü yakında piyasaya çıkacak ve 199.99$ fiyat etiketine sahip.