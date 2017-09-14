Canon bağımsız projeksiyon cihazını duyurdu

Android işletim sistemi ve akıllı telefon donanımlarının yaygınlaşması çok farklı bir sektörde yükseliş yaşanmasını sağladı. Bir dönem harici kaynaklara bağımlı olarak çalışan projeksiyon cihazları bugün bağımsızlığını ilan etti.

Bağımsız çalışıyor

Son yıllarda Android işletim sistemi üzerinde çalışan ve mütevazi bir akıllı telefon donanımı barındıran projeksiyon cihazlarını sıkça görmeye başladık. Son olarak Canon hem oldukça küçük hem de bağımsız çalışan bir cihaz duyurdu.

Canon M-i1 adındaki projeksiyon cihazı 105x105x22mm boyutlarında ve 235 gram ağırlığında. Bu bakımdan cepte taşınabilme imkanına sahip. Bu sayede kullanıcı herhangi bir yere gittiğinde de yanında götürebilecek.

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Cihazın ampülü 700 lümen parlaklık değeri sunuyor ve 14-87 inç arasında Full HD yansıtma yapabiliyor. 3W mono hoparlör ile eğlence için de gerekli kombinasyon sağlanmış oluyor. 4GB dahili kapasite içerik barındırma için oldukça yeterli. USB 2.0 üzerinden harici takviye de yapılabiliyor.

Bluetooth ve WiFi bağlantı özellikleri olan cihaz tek şarj ile 2 saate yakın kullanım süresi sunabiliyor. Android işletim sisteminin ofis yetenekleri de düşünüldüğünde herhangi bir harici kaynağa ihtiyaç duymadan sunumlarınızı yapabilmeniz mümkün. Cihaz 270$ fiyat etiketine sahip.