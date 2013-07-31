Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon, ufak boyutlarıyla dikkat çeken VIXIA Mini isimli kişisel kamera modelini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
591
1
4
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Canon, ufak boyutlarıyla dikkat çeken VIXIA Mini isimli kişisel kamera modelini duyurdu

Canon, ufak boyutlarıyla dikkat çeken VIXIA Mini isimli kişisel kamera modelini duyurdu
Dijital görüntüleme dünyasının öncü isimlerinden Canon, ufak boyutlarıyla dikkat çeken VIXIA Mini isimli kişisel kamera modelini duyurdu.
Son zamanlarda özellikle YouTube üzerinde büyük artış gösteren video blog sahibi kullanıcılar hedef alınarak üretilen Canon yeni VIXIA Mini, tasarımsal olarak firmanın geçtiğimiz dönemde piyasaya sunduğu PowerShot N isimli fotoğraf makinesini andırıyor. 3 x 1 x 3.8-inç boyutu ve 180 gram ağırlığı ile oldukça taşınabilir yapıda geliştirilen kamera, 12.8MP yüksek hassasiyete sahip CMOS sensörü ve DIGIC DV4 görüntü işlemcisiyle 1920 x 1080p FullHD 30p / 24p video çekimi yapabiliyor. Üzerinde F/2.8 diyafram değerine ve 160 derece görüş açısına sahip ultra geniş balık gözü lens bulunan VIXIA Mini, çektiği görüntüleri 2.7-inç 230K hareketli dokunmatik ekranı üzerinden gösterebiliyor. Dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği sayesinde akıllı cihazlar üzerine veri aktarımı da yapabilen video kamera, dahili ayak yapısı ile ayakta kalabiliyor.
Time-Lapse adı verilen çekim tekniğinin uygulanmasına da imkan veren Canon yeni VIXIA Mini video kamera modeli, MicroSD kartları destekliyor ve dahili mikrofonu ile ses konusunda da sorun yaşatmıyor. Model, 299$ fiyat etiketiyle Eylül ayında satışa çıkıyor.
 
Canon, ufak boyutlarıyla dikkat çeken VIXIA Mini isimli kişisel kamera modelini duyurdu

http://www.theverge.com/2013/7/31/4573100/canon-vixia-mini-personal-recorder Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mamut 6 yıl
Dash Cam olarak kullanılmak için tasarlanmış gibi geldi bana. Güzel olabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gel pc pc 6 yıl
Video kameralardan pek anlamam ama 160 derecelik görüş açısı biraz fazla geldi bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Leica nın da yavaş yavaş akıllı telefon işine uzanması gerek , Ne kullanıyosan aynısından istiyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 6 yıl
canonun da yavaş yavaş akıllı telefon işine uzanması gerek
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nike Hypervenom Krampon video inceleme "Sahaların kuralları değişiyor." Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim