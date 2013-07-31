



Dijital görüntüleme dünyasının öncü isimlerinden Canon, ufak boyutlarıyla dikkat çeken VIXIA Mini isimli kişisel kamera modelini duyurdu.

Son zamanlarda özellikle YouTube üzerinde büyük artış gösteren video blog sahibi kullanıcılar hedef alınarak üretilen Canon yeni VIXIA Mini, tasarımsal olarak firmanın geçtiğimiz dönemde piyasaya sunduğu PowerShot N isimli fotoğraf makinesini andırıyor. 3 x 1 x 3.8-inç boyutu ve 180 gram ağırlığı ile oldukça taşınabilir yapıda geliştirilen kamera, 12.8MP yüksek hassasiyete sahip CMOS sensörü ve DIGIC DV4 görüntü işlemcisiyle 1920 x 1080p FullHD 30p / 24p video çekimi yapabiliyor. Üzerinde F/2.8 diyafram değerine ve 160 derece görüş açısına sahip ultra geniş balık gözü lens bulunan VIXIA Mini, çektiği görüntüleri 2.7-inç 230K hareketli dokunmatik ekranı üzerinden gösterebiliyor. Dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği sayesinde akıllı cihazlar üzerine veri aktarımı da yapabilen video kamera, dahili ayak yapısı ile ayakta kalabiliyor.

Time-Lapse adı verilen çekim tekniğinin uygulanmasına da imkan veren Canon yeni VIXIA Mini video kamera modeli, MicroSD kartları destekliyor ve dahili mikrofonu ile ses konusunda da sorun yaşatmıyor. Model, 299$ fiyat etiketiyle Eylül ayında satışa çıkıyor.

http://www.theverge.com/2013/7/31/4573100/canon-vixia-mini-personal-recorder