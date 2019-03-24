Canon'un yeni EOS R fotoğraf makineleri bu yıl piyasaya sürülmeyebilir

Canon, bu yılın başlarında, EOS R aynasız ürün grubunun daha ekonomik versiyonu olan EOS RP'yi piyasaya sürmüştü. Eğer bu yıl daha fazla EOS R modeli görmeyi umuyorsanız, çok fazla beklenti içinde olmamanızı tavsiye ederiz. Zira gelen haberlere göre bu yıl EOS R serisinde başka cihaz göremeyeceğiz.

Yüksek kalitede bir DSLR gelebilir

Canon Rumours'un raporuna göre durum bu şekilde olsa da, bu Canon'un yeni bir ürün tanıtmayacağı anlamına gelmiyor. Zira kaynaklara göre şirket yıl içinde yeni bir fotoğraf makinesi modelini duyuracak ve 2020 yılının başlarında da piyasaya sürecek. Şirketten konuyla ilgili bir doğrulama gelmediği için bu söylentilere şimdilik spekülasyon gözüyle bakabiliriz.

Canon'un yeni ürün gamında, daha fazla aynasız fotoğraf makinesi göreceğimizi söylemek mümkün. Gelecek olan yeni cihazın modelinin ise yüksek kaliteli bir DSLR olması bekleniyor. Ürünün detaylarını öğrenmek için de şimdilik önümüzdeki sızıntları beklemekten başka bir çaremiz yok.

https://www.canonrumors.com/no-new-eos-r-body-shipping-in-2019-cr2/