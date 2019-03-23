Uygulama içi reklamlar manipüle edilerek, geliştirici ve kullanıcılar dolandırılıyor

Bu sahtekarlık, dolandırıcılık tespit firması Protected Media tarafından ortaya çıkarıldı. Buldukları şey, dolandırıcıların, uygulama içi afiş reklamları satın almaları ve bunun altında çok daha kazançlı video reklamları gizlemeleri olarak açıklanabilir. Herhangi bir şekilde kullanıcılar tarafından görülmezler, ancak pilin ve verilerin boşalmasına neden olabilirler.

Reklam sektörü sahtekarlar tarafından ele geçirildi

Sonuç olarak, geliştiricilere yalnızca ucuz banner reklamlar için ödeme yapılırken, dolandırıcılar video reklamlardan elde ettiği gelirlerle ceplerini kolay yoldan doldurabiliyorlar. Bağımsız bir geliştiricinin BuzzFeed'e söylediği gibi tek endişe bu değil: "Dolandırıldığım umrumda değil. Tek düşündüğüm, uygulamanın itibarını zedelemeleri."

https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/in-banner-video-ad-fraud

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Bu tür dolandırıcılık, sektörde görünüşte iyi bilinmekte ve "" olarak adlandırılmakta. Her ay yayınlanan bu sahte reklamlarındeğerinde olduğuna inanılıyor. Bu durumdan etkilenip etkilemediğinizi anlamak için, çok fazla pil veya veri kullanan bir uygulama, atabileceğiniz en iyi adımlardan biri geliştiricilere ulaşmak ve onlaraolacaktır.