Uygulama içi reklamlar manipüle edilerek, geliştirici ve kullanıcılar dolandırılıyor

Teknoloji Editörü
Bu sahtekarlık, dolandırıcılık tespit firması Protected Media tarafından ortaya çıkarıldı. Buldukları şey, dolandırıcıların, uygulama içi afiş reklamları satın almaları ve bunun altında çok daha kazançlı video reklamları gizlemeleri olarak açıklanabilir. Herhangi bir şekilde kullanıcılar tarafından görülmezler, ancak pilin ve verilerin boşalmasına neden olabilirler.
Reklam sektörü sahtekarlar tarafından ele geçirildi
Sonuç olarak, geliştiricilere yalnızca ucuz banner reklamlar için ödeme yapılırken, dolandırıcılar video reklamlardan elde ettiği gelirlerle ceplerini kolay yoldan doldurabiliyorlar. Bağımsız bir geliştiricinin BuzzFeed'e söylediği gibi tek endişe bu değil: "Dolandırıldığım umrumda değil. Tek düşündüğüm, uygulamanın itibarını zedelemeleri."Bu tür dolandırıcılık, sektörde görünüşte iyi bilinmekte ve "banner-video reklamlar" olarak adlandırılmakta. Her ay yayınlanan bu sahte reklamların on milyon dolar değerinde olduğuna inanılıyor. Bu durumdan etkilenip etkilemediğinizi anlamak için, çok fazla pil veya veri kullanan bir uygulama fark ederseniz, atabileceğiniz en iyi adımlardan biri geliştiricilere ulaşmak ve onlara bildirmek olacaktır.
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/in-banner-video-ad-fraud Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adamlar sorunlu video reklamı bilerek yada bilmeyerek yüklüyor artık siz sıf gitsin diye ister istemez tıklayıp yüklüyorsunuz.