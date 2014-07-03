Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon ve Microsoft, çapraz patent anlaşması imzaladı

4 yıl
377
1
17
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Canon ve Microsoft, çapraz patent anlaşması imzaladı
Görüntüleme sektörünün lider firmalarından Canon ile yazılım dünyasının büyük ismi Microsoft, resmi olarak çapraz patent anlaşması imzaladıklarını duyurdu.
Ayrıntıları belli olmayan bu anlaşma doğrultusunda Microsoft ve Canon, birbirlerinin son derece değerli patent lisanslarına erişim imkanına kavuştu. Daha önce de ortak araştırma geliştirme çalışmaları yapan iki firmanın bu sefer daha çok "dijital görüntüleme ve mobil tüketici ürünleri" üzerine yoğunlaşacağı, bu doğrultuda da Nokia'nın Lumia serisi akıllı telefonlarında gördüğümüz PureView kamera teknolojisinin çok daha güçlü hale getirilebileceği ya da Canon'un gelecekti akıllı kamera modellerinin Windows Phone işletim sistemine üzerine kurabileceği konuşulmaya başlandı.
Microsoft ve Canon tarafından imzalanan çapraz patent anlaşmasının kısa süre içerisinde detaylanacağı beklentiler dahilinde yer alıyor.
Not: Görsel temsilidir. 

http://petapixel.com/2014/07/02/canon-microsoft-sign-patent-agreement-hints-canon-powered-pureview-phones/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PetaPixel+%28PetaPixel%29 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkest earth 4 yıl en beğenilen
Vay be. Kamerası zaten alaşağı ediyordu diğer telefonları, şimdi daha da güçlü olacak.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Basteryus 4 yıl
Sanırım, Nokia her zaman kamerada öncü olmaya devam edecek.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eskibirkurt 4 yıl
Donanım haberde huawei ile manuplasyon anlaşması imzaladı.

Cihazları yalan yanlış bilgilerle şişiriyotlar. Doğru söyleyenin mesajını silip engelliyorlar. Klonları devamlı gizli profil.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 4 yıl
Hersey mükemmel de Windows Phone nedir abi ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dementor-1 4 yıl
Güzel gelişme Canon'un aynı zamanda sensör üreticisi olduğunuda düşünürsek ilerde çok iyi işler çıkarabilirler. Nokia kamera konusunda zaten cepte en iyi. Bakalım neler göreceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
URANYUM-92 4 yıl
Canon microsofta yararlı olabilirde microsoft canona nasıl yararlı olacak ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolfestein 4 yıl
Keşke diğer telefon firmaları da buna benzer projelere imza atsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
modifci 4 yıl
1 inç sensörlü telefon bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 4 yıl
Ben telefonun iyi fotoğraf çekenini severim.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 4 yıl
PureView teknolojisi şu haliyle bile harikalar yaratırken Canon'un mühendislerinin elinde ne seviyeye getireleceğini düşünmek bile insanı kendinden geçiriyor. Telefon sektöründe kamera dedin mi Nokia ve diğerleridir. Sonymiş HTCmiş, Applemış hepsi fasa fiso. Dört sene önce çıkmış N8'e yetişemiyorlar daha. 808 nere bunların çıkardığı mercimek sensörlü cihazlar nere.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl
Yazılım konusu sıkıntıydı biraz onu da Canon ile hayli hayli çözerler
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Times 4 yıl Elsa
Elsa

Yazılım konusu sıkıntıydı biraz onu da Canon ile hayli hayli çözerler

Haberi okudunuz mu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
NOKIA kraldır bunu 1 sene içinde herkes anlayacak.Ben PelicanImaging bekliyordum NOKIA'dan ya da her neyse Microsofttan bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MoRTaLSouL 4 yıl
Microsoft gerçekten güzel işler yapmaya başladı. Hele ki son attığı 2 adım süperdi.
Önce batarya daha sonra canon ile patent anlaşmaları gerçekten güzel gelişmeler
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Basteryus 4 yıl
Sanırım, Nokia her zaman kamerada öncü olmaya devam edecek.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkest earth 4 yıl
Vay be. Kamerası zaten alaşağı ediyordu diğer telefonları, şimdi daha da güçlü olacak.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
377 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, patent ve
2 etiket daha canon microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl OnePlus One kutusundan çıkıyor: Amiral gemi telefonların katiline yakından bakıyoruz 4 yıl LG G3'ün oyun performansına yakından bakıyoruz 4 yıl Kingston FCR HS3 kart okuyucu video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim