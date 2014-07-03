Canon ve Microsoft, çapraz patent anlaşması imzaladı

Görüntüleme sektörünün lider firmalarından Canon ile yazılım dünyasının büyük ismi Microsoft, resmi olarak çapraz patent anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Ayrıntıları belli olmayan bu anlaşma doğrultusunda Microsoft ve Canon, birbirlerinin son derece değerli patent lisanslarına erişim imkanına kavuştu. Daha önce de ortak araştırma geliştirme çalışmaları yapan iki firmanın bu sefer daha çok "dijital görüntüleme ve mobil tüketici ürünleri" üzerine yoğunlaşacağı, bu doğrultuda da Nokia'nın Lumia serisi akıllı telefonlarında gördüğümüz PureView kamera teknolojisinin çok daha güçlü hale getirilebileceği ya da Canon'un gelecekti akıllı kamera modellerinin Windows Phone işletim sistemine üzerine kurabileceği konuşulmaya başlandı.

Microsoft ve Canon tarafından imzalanan çapraz patent anlaşmasının kısa süre içerisinde detaylanacağı beklentiler dahilinde yer alıyor.

Not: Görsel temsilidir.

http://petapixel.com/2014/07/02/canon-microsoft-sign-patent-agreement-hints-canon-powered-pureview-phones/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PetaPixel+%28PetaPixel%29