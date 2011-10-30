Canon yüksek kar elde ettiği 2011 3. çeyrek raporlarını açıkladı

Fotoğrafçılık ve optik ürünler konusunda dünya devlerinden olan Canon büyük karla kapattığı 2011 3. çeyrek raporlarını basınla paylaştı.





Tayland'da meydana gelen sel felaketinin en çok etkilediği firmaların başında gelen Canon bunun yansımalarını 4. çeyrekte daha çok hissedecek ancak son çeyrek itibariyle herhangi bir zarara uğramadı.





Firmanın 3. çeyrek net satışlarının tutarı 9.5 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 9.4 milyar dolarlık satış gerçekleştirilmişti. Firmanın 2011 yılı nakit para beklentisi de 7.2 milyar dolar olarak belirlendi.





İşletim karı son çeyrekte 1.6 milyar dolar oldu. Geçen yıl aynı dönemde 1.37 milyar dolar olan işletim karı yıllık olarak yüzde 17.4 artış gösterdi.





Net kar yıllık bazda yüzde 14.2 artış gösterek geçen yılın aynı dönemindeki 950 milyon dolardan 1.02 milyar dolara yükseldi.





Canon özellikle Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülke pazarlarında güçlü bir büyüme yakaladı ve karı da doğrudan etkiledi.





Tayland'da yaşanan sel felaketi toplam yıl beklentilerini de aşağı çekti. Canon 3.4 milyar dolar olan net kar görünümünü 3.02 milyar dolara çekerken, yıllık satışlarda 657 milyon dolar, işletim karında ise 300 milyon dolarlık bir düşüş bekliyor.