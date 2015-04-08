Canon'dan 4K dünyasına büyük yatırım: XC10 ve EOS C300 Mark II

Profesyonel video sektörünün gidişatını iyi gözlemleyen ve bu alanda geç kalmak istemeyen Canon, uzun zamandır bilgileri gelen XC10 isimli kompakt video kamerasını ve EOS C300'ün Mark 2 modelini Japonya merkezli olarak görücüye çıkarttı.

İlk olarak XC10 ile başlamak gerekirse karşımıza tasarımıyla dikkat çeken bir model çıkıyor. Panasonic GH4'e rakip olarak geliştirilen XC10, teknik olarak 1-inç'lik sensörüyle 12MP çözünürlüğünde fotoğraflar, en önemlisiyse UHDTV standardı doğrultusunda (3840 x 2160) 4K çözünürlüğünde videolar çekebiliyor. Bu çekimleri Canon'un yeni XF-AVC H.264 formatında gerçekleştiren kamera, depolama noktasında bir ilke imza atarak CFast 2.0 hafıza kartlarını kullanıyor bu sayede 305 Mbps seviyesinde kayıtlar yapabiliyor. Standart SD kartlar kullanıldığında ise 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlükte 50 Mbps değerini sunan XC10, profesyonel seviye 4:2:2 renk örnekleme değeriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Bünyesinde 10 kat optik yakınlaştırma yapabilen 27.3-273mm f/2.8-5.6 sabit bir lens bulunan Canon XC10, firma tarafından belirtildiği kadarıyla 12 durak dinamik aralık ortaya koyabiliyor ve düşük ışıklı ortamlar için ISO 20,000'e kadar çıkış yapabiliyor. Artık standart olduğu üzere 7.66 cm'lik ekranı hem dokunmatik hem de hareketli şekilde geliştirilen kameranın, profesyonellerin sık sık kullandığı LCD ekran üstü vizör aparatı da beraberinde geliyor. Bir diğer sektör standartı olarak WiFi kablosuz bağlantı teknolojisini destekleyen ve böylelikle hem mobil cihazlardan kontrol edilebilen aynı zamanda da bu cihazlara görüntü aktarımı yapabilen kamera, ilginç olarak 4K ile Full HD çözünürlükte 1200 kat hızlandırılmış, Full HD çözünürlükte ise 1/4x yavaşlatılmış (Slom Motion) çekimlerin altında kalkabiliyor.

Canon'un ürün gamına direkt olarak üst seviye profesyonellere yönelik hazırladığı EOS C300 Mark 2 modeli ise yerine geldiği modelden çok büyük farklar taşımıyor. Dış gövde tasarımı itibariyle aynı çizgiyi devam ettiren ve ihtiyaca bağlı olarak lensleri değiştirilebilen (EF Bayonet) C300 Mark 2, esas farkını yeni geliştirilen 9.84MP çözünürlüğünde Süper35 sensörü ile koyuyor ve bu sensör 4096 x 2160, 3840 x 2160 ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüklerinde video kaydı gerçekleştirebiliyor. Gücünü çift Digic DV5 işlemciden alan ve 4:2:2 10-bit kayıt yanında 2K çözünürlükte yavaş çekimler (Slow-motion) için saniyede 120 kare seviyesine çıkabilen kamera, XC-10 ile ortak olarak XF-AVC formatını kullanıyor ve belirtildiği kadarıyla bu format 4K, 2K ve Full HD kayırlarda çok daha verimli çalışma gösteriyor.

15 durak dinamik aralık değeriyle Canon Log 2'de yerleşik şekilde ISO 800 sunan ancak 102,400 ISO seviyesine de rahat bir şekilde çıkabilen EOS C300 Mark 2, yine XC-10 ile benzer olarak CFast 2.0 hafıza kartlarını aktif olarak kullanıyor ve 4K 410Mbps 10-bit 4:2:2 30p ile 2K - Full HD 12-bit 225Mbps kayıtları rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Üst seviye kamera ayrıca 4K'da 4:4:4 RAW video çıkış da yapabiliyor. EOS C300 Mark ayrıca modüler gövdesi sayesinde rahatlıkla kişiselleştirilebiliyor, ekstra aksesuarlar taşıyabiliyor. Dual Pixel CMOS AF teknolojisiyle artık hem yatayda hem dikeyde %80 oranında kapsama yaparak yüksek kararlılığa sahip otomatik netleme gerçekleştirebilen Canon'un en yeni üyesi, 10 duraklık dahili ND filtresiyle de özellikle gündüz yapılan çekimlerde büyük bir çekim kolaylığı sağlayabiliyor.

Canon'un yeni 4K odaklı video kameralarından XC-10 1600 pound, EOS C300 Mark 2 ise 11,30 pound fiyat etiketleriyle 2015'in yaz aylarında satışa çıkıyor.