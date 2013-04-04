Canon'dan XA25 ve XA20 isimlerine sahip iki yeni profesyonel video kamera modeli daha geldi





Daha önce duyurusunu yaptığı VIXIA HF G30 video kamera modelinden sonra Canon, profesyonel seviye iki yeni video kamera modelini daha kullanıcılar karşısına çıkarttı.

Canon tarafından duyurulan ve XA25 ve XA20 isimlerine sahip olan profesyonel video kamera modelleri, kompakt boyutları yanında sundukları profesyonel özellikler ile dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Üzerlerinde 20 kat optik (400 kat dijital) yakınlaştırma sağlayabilen 26.8-576mm lens bulunan modeller, 3.09MP 1/2.84-inç HD CMOS sensöre, DIGIC DV4 görüntü işlemcisine, dahili titreşim önleme sistemine, FullHD 1080/60P MP4/AVCHD (35 Mbps) video kayıt yeteneklerine, 3.5" 1.23 milyon nokta OLED hareketli dokunmatik LCD ekrana, %100 kapsama alanına sahip 0.24-inç 1.56 milyon nokta TFT renkli elektronik vizöre ve SDHC/SDXC destekli iki adet hafıza kartı yuvasına sahipler.

Ayrıca Bluetooth mikrofon desteği, Full Manuel kullanım seçenekleri, yüksek çözünürlüklü netleme yardımcısı, iki adet XLR ses girişleri gibi üst seviye özellikler sunan cihazlar, 8 bıçaklı diyafram yapısı ile üstün bokeh performansı ortaya çıkartabiliyorlar. 109x84x182mm boyutlara ve 765/770 gram ağırlık değerleri ile oldukça taşınabilir bir yapıya sahip olan kameralar, Canon'un geniş aksesuarlarıyla da uyumlu olarak rahatça çalışabiliyorlar.

Dahili olarak gelen Wi-Fi kablosuz bağlantı ve FTP aktarım seçenekleri ile mobil ya da masaüstü cihazlara anlık olarak kablosuz görüntü aktarımı, kablosuz kamera kontrolü ve sosyal sitelere paylaşım imkanları sağlayabilen XA25 ve XA20 modellerinden Canon XA25, HD/SDI bağlantısı ile medya kuruluşlarının canlı yayın araçlarına direkt olarak bağlantı sağlayarak görüntü aktarımı yapabiliyor.

Canon tarafından geliştirilen profesyonel video kameralardan XA25 3,200$, XA20 modeli ise 2,700$ fiyat etiketine sahip olarak Haziran ayında piyasaya çıkıyorlar.









http://www.usa.canon.com/cusa/about_canon/newsroom?pageKeyCode=pressreldetail&docId=0901e02480865aba#