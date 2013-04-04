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Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon'dan XA25 ve XA20 isimlerine sahip iki yeni profesyonel video kamera modeli daha geldi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon'dan XA25 ve XA20 isimlerine sahip iki yeni profesyonel video kamera modeli daha geldi

Daha önce duyurusunu yaptığı VIXIA HF G30 video kamera modelinden sonra Canon, profesyonel seviye iki yeni video kamera modelini daha kullanıcılar karşısına çıkarttı.
Canon tarafından duyurulan ve XA25 ve XA20 isimlerine sahip olan profesyonel video kamera modelleri, kompakt boyutları yanında sundukları profesyonel özellikler ile dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Üzerlerinde 20 kat optik (400 kat dijital) yakınlaştırma sağlayabilen 26.8-576mm lens bulunan modeller, 3.09MP 1/2.84-inç HD CMOS sensöre, DIGIC DV4 görüntü işlemcisine, dahili titreşim önleme sistemine, FullHD 1080/60P MP4/AVCHD (35 Mbps) video kayıt yeteneklerine, 3.5" 1.23 milyon nokta OLED hareketli dokunmatik LCD ekrana, %100 kapsama alanına sahip 0.24-inç 1.56 milyon nokta TFT renkli elektronik vizöre ve SDHC/SDXC destekli iki adet hafıza kartı yuvasına sahipler.
Ayrıca Bluetooth mikrofon desteği, Full Manuel kullanım seçenekleri, yüksek çözünürlüklü netleme yardımcısı, iki adet XLR ses girişleri gibi üst seviye özellikler sunan cihazlar, 8 bıçaklı diyafram yapısı ile üstün bokeh performansı ortaya çıkartabiliyorlar. 109x84x182mm boyutlara ve 765/770 gram ağırlık değerleri ile oldukça taşınabilir bir yapıya sahip olan kameralar, Canon'un geniş aksesuarlarıyla da uyumlu olarak rahatça çalışabiliyorlar.
 
Canon'dan XA25 ve XA20 isimlerine sahip iki yeni profesyonel video kamera modeli daha geldi
Canon'dan XA25 ve XA20 isimlerine sahip iki yeni profesyonel video kamera modeli daha geldi
Dahili olarak gelen Wi-Fi  kablosuz bağlantı ve FTP aktarım seçenekleri ile mobil ya da masaüstü cihazlara anlık olarak kablosuz görüntü aktarımı, kablosuz kamera kontrolü ve sosyal sitelere paylaşım imkanları sağlayabilen XA25 ve XA20 modellerinden Canon XA25, HD/SDI bağlantısı ile medya kuruluşlarının canlı yayın araçlarına direkt olarak bağlantı sağlayarak görüntü aktarımı yapabiliyor. 
Canon tarafından geliştirilen profesyonel video kameralardan XA25 3,200$, XA20 modeli ise 2,700$ fiyat etiketine sahip olarak Haziran ayında piyasaya çıkıyorlar.



http://www.usa.canon.com/cusa/about_canon/newsroom?pageKeyCode=pressreldetail&docId=0901e02480865aba# Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
people66 6 yıl
CANON XA10 modelini kullanıyorum boyutuna göre çok çok iyi iş çıkardığını söyleyebilirim fiyatları dışardan alacaksanız buraya göre çok çok uyugun olduğunu söyleyebilirim, alırken NTSC değil de PAL format ta olanını almanızı tavsiye ediyorum...
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Psydia 6 yıl
Bunun neresi profesyonel la 1/2.84 inch profesyonel sensor mu olur
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olağan_şüpheli 6 yıl
tasarımları hoş olmuş , fiyatları olmamış.
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