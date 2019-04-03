Captain Marvel, gişede 1 milyar doları geride bıraktı

18,5 milyar dolarlık dev sinematik evren

Marvel sinematik evreninin yeni filmi Captain Marvel, gişede 1 milyar dolar hasılat ulaşarak önemli bir sınırı geride bıraktı. Ünlü aktris Brie Larson'un başrolünde yer aldığı film 152 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanmıştı.Captain Marvel vizyondaki ilk haftasında tam 455 milyon dolar hasılat elde ederek gişedeki macerasına rekorlarla başlamıştı. Filmin böylesine hızlı bir giriş yapmasının ardından 1 milyar dolar sınırını da rahatlıkla geride bırakması bekleniyordu. Boxofficemojo tarafından sağlanan verilere göre Captain Marvel bugün itibarıyla 1 milyar dolar hasılata ulaşmış durumda.Captain Marvel, Marvel sinematik evreninde 1 milyar dolar hasılat başarısını gösterebilen yedinci film oldu. 21 filmden oluşan Marvel sinematik evreni şu ana kadar toplamda 18,5 milyar dolarlık hasılat elde etmiş durumda. Yani film başına neredeyse 1 milyar dolara yaklaşan inanılmaz bir seriden bahsediyoruz. Bu arada Disney, 2009 yılında sadece 4,24 milyar dolar karşılığında Marvel Entertainment'ı satın almıştı.Marvel'ın solo filmleri - özellikle de orijin hikayeleri - genellikle 1 milyar dolara ulaşmakta zorlanır. Captain Marvel'ın bunu görece kolay bir şekilde başarması ise aslında biraz da Avengers: Infinity War ve Endgame filmleri sayesinde oldu. Serinin hayranları Endgame öncesindeki son film olan Captain Marvel'ı kaçırmak istemedi.Captain Marvel'ın bir kadın kahramanın başrolü üstlendiği ilk Marvel filmi olması da gişede olumlu sonuçlar verdi. Yayınlanan rakamlara göre filmin ilk haftasında ABD'de filmi izleyen sinemaseverlerin %45'i kadınlardan oluşmuş.Son olarak Captain Marvel, Marvel'ın diğer başarılı filmlerinden olan Guardians of the Galaxy ve Spider-Man: Homecoming'i de geride bırakmış durumda. Captain Marvel, 8 Mart'ta ülkemizde vizyona girmişti.