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Captain Marvel, gişede 1 milyar doları geride bıraktı

Marvel sinematik evreninin bir kadın kahramanın başrolü üstlendiği ilk filmi olan Captain Marvel, Disney'de yüzleri güldürmeye devam ediyor. Film gişede 1 milyar dolar hasılata ulaştı.
1 ay
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Marvel sinematik evreninin yeni filmi Captain Marvel, gişede 1 milyar dolar hasılat ulaşarak önemli bir sınırı geride bıraktı. Ünlü aktris Brie Larson'un başrolünde yer aldığı film 152 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanmıştı.

Captain Marvel vizyondaki ilk haftasında tam 455 milyon dolar hasılat elde ederek gişedeki macerasına rekorlarla başlamıştı. Filmin böylesine hızlı bir giriş yapmasının ardından 1 milyar dolar sınırını da rahatlıkla geride bırakması bekleniyordu. Boxofficemojo tarafından sağlanan verilere göre Captain Marvel bugün itibarıyla 1 milyar dolar hasılata ulaşmış durumda.

18,5 milyar dolarlık dev sinematik evren


Captain Marvel, Marvel sinematik evreninde 1 milyar dolar hasılat başarısını gösterebilen yedinci film oldu. 21 filmden oluşan Marvel sinematik evreni şu ana kadar toplamda 18,5 milyar dolarlık hasılat elde etmiş durumda. Yani film başına neredeyse 1 milyar dolara yaklaşan inanılmaz bir seriden bahsediyoruz. Bu arada Disney, 2009 yılında sadece 4,24 milyar dolar karşılığında Marvel Entertainment'ı satın almıştı.

Marvel'ın solo filmleri - özellikle de orijin hikayeleri - genellikle 1 milyar dolara ulaşmakta zorlanır. Captain Marvel'ın bunu görece kolay bir şekilde başarması ise aslında biraz da Avengers: Infinity War ve Endgame filmleri sayesinde oldu. Serinin hayranları Endgame öncesindeki son film olan Captain Marvel'ı kaçırmak istemedi.

Captain Marvel'ın bir kadın kahramanın başrolü üstlendiği ilk Marvel filmi olması da gişede olumlu sonuçlar verdi. Yayınlanan rakamlara göre filmin ilk haftasında ABD'de filmi izleyen sinemaseverlerin %45'i kadınlardan oluşmuş.

Son olarak Captain Marvel, Marvel'ın diğer başarılı filmlerinden olan Guardians of the Galaxy ve Spider-Man: Homecoming'i de geride bırakmış durumda. Captain Marvel, 8 Mart'ta ülkemizde vizyona girmişti.  

https://screenrant.com/captain-marvel-box-office-worldwide-1-billion/ Yorum Yaz
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WB 1 ay en beğenilen
5 para etmez klise bir film, zorlama bir karakter, klasik senaryo, copy/paste replikler..
Sirf end game izlerken nerden cikti bu ucan gaci, bu guclerde ne! denmemesi icin cekilmis bir film..
5 para etmez klise bir film, zorlama bir karakter, klasik senaryo, copy/paste replikler..Sirf end game izlerken nerden cikti bu ucan gaci, bu guclerde ne! ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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caneycaney 1 ay
Film 7-8 puan arası alabilecek güzel bir filmdi.
bazı saçma insanlar tarafından özellikle bu kadına karşı karalama kampanyası çıkarılmıştı ve çoğu sosyal medya bebesi bu karalama üstünden kadına sebepsiz yere kin kustular/kusuyorlar.
Bu kadından daha fazla bu role yakışabilecek çok az kişi var.
Ben de filme gitmeden acaba mı lan dedim ama filme gittikten sonra cuk oturmuş yani.Boşuna sosyal medya fareliği yapmayın.
Film 7-8 puan arası alabilecek güzel bir filmdi.bazı saçma insanlar tarafından özellikle bu kadına karşı karalama kampanyası çıkarılmıştı ve çoğu sosyal med...
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DaYWaLkeR 1 ay
Gidenlerin çoğu ben dahil end game için gittik. Son filmde kafamızda bişey kalmasın senaryodan kopmayalım diye. Yoksa ben büyük ihtimalle gitmezdim aralarında bir sene falan olsaydı torrenti beklerdim.
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brk6152 1 ay
Nerden baksan iyi para
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scorpion20 1 ay brk6152
bizim cebimizden çıkarken iyi değil ama
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G1903K 1 ay yeni yorumcu
Nasıl bi sektör oldu bu sinema ya... Saçma ve abartılı filmlerin hasılatlarına bakın.
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Sphygmus 1 ay
Tamamen reklam. Aşırı kötüydü bi ara kamu spotu falan girdi yazarken bile sıkıldım
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Taheri 1 ay
16 Nisana kadar vizyonda durursa bende gideceğim o zaman ama umarım kalkmaz.
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WB 1 ay en beğenilen
5 para etmez klise bir film, zorlama bir karakter, klasik senaryo, copy/paste replikler..
Sirf end game izlerken nerden cikti bu ucan gaci, bu guclerde ne! denmemesi icin cekilmis bir film..
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Targarien96 1 ay WB
Sadece onun için mi?
marvel bu filmden 1 milyar dolar hasılat yaptı farkındaysan
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blackzeros 1 ay
pazarlama harikasi bos filmler.
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caneycaney 1 ay
Film 7-8 puan arası alabilecek güzel bir filmdi.
bazı saçma insanlar tarafından özellikle bu kadına karşı karalama kampanyası çıkarılmıştı ve çoğu sosyal medya bebesi bu karalama üstünden kadına sebepsiz yere kin kustular/kusuyorlar.
Bu kadından daha fazla bu role yakışabilecek çok az kişi var.
Ben de filme gitmeden acaba mı lan dedim ama filme gittikten sonra cuk oturmuş yani.Boşuna sosyal medya fareliği yapmayın.
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Turin Turambar. 1 ay
ben kadının tipine bakınca sinema salonlarına küsüyorum, elalemi hiç etkilememiş heralde bu itici kadın
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maximus8282 1 ay
Kesinlikle Wonder Woman daha iyiydi, Captan Marvel tam bir zaman kaybıydı.
Kadına mesaj veriliyormuş vs vs, filmin adam gibi sahnesi yok ne mesajı vermesi. Kadınlara mesaj vermek için mi çektiniz filmi! Kadınların gücünü Wonder Woman’da daha iyi görürsünüz, sırf para kazanmak için piyasaya bir yığın reklamla pompalanmış bir film Captan Marvel.
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