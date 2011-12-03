Carrier IQ, Samsung ve HTC davalarla karşı karşıya

Kullanıcılara ait her türlü hareket ve veriyi kaydederek uzak sunuculara gönderdiği ortaya çıkan Carrier IQ yazılımının hangi amaca hizmet ettiği henüz anlaşılamadı ancak mağdur olduğunu düşünen tüketiciler soluğu mahkeme salonlarında almaya başladı.





PaidContent sitesinin raporuna göre Missouri ve Illionis eyaletlerinde iki ayrı dava açılmış durumda. ABD'de yürürlükte olan Telefon Dinleme Yasası'na aykırı hareket ettiği iddia edilen Carrier IQ, Samsung ve HTC firmaları davalı konumuna düştü.





Dava konusu yetkisiz olarak her türlü elektronik iletişim ile ilgili bilgilerin toplanması, kaydedilmesi ve saklanması şeklinde belirlendi.





Carrier IQ firması ise ısrarla SMS, mail, fotoğraf veya video ile ilgili herhangi bir içeriğin kaydedilmediğini veya gönderilmediğini belirtiyor. Dün de bir açıklama yapan firma dinleme ile ilgili hiç bir kanunun ihlal edilmediğini ve suçlamaları kabul etmediklerini duyurdu.





Davaların daha da artacağı tahmin ediliyor. Eğer iddialar doğrulanırsa firmalar milyon dolarlık tazminat cezaları ile karşı karşıya kalacak.





Sadece tüketici tarafında değil ABD Senatosu tarafında da girişimler devam ediyor. Son olarak senatör Al Franken, Carrier IQ firmasına bir çağrı yaparak neleri izleyip neleri izleyemediklerine dair soruları cevaplamasını istedi. AT&T, Sprint, HTC ve Samsung da aynı çağrılara muhatap durumda. Franken firmalara 14 Aralık'a kadar süre verdi.