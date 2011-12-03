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Carrier IQ, Samsung ve HTC davalarla karşı karşıya

7 yıl
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14
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcılara ait her türlü hareket ve veriyi kaydederek uzak sunuculara gönderdiği ortaya çıkan Carrier IQ yazılımının hangi amaca hizmet ettiği henüz anlaşılamadı ancak mağdur olduğunu düşünen tüketiciler soluğu mahkeme salonlarında almaya başladı.

PaidContent sitesinin raporuna göre Missouri ve Illionis eyaletlerinde iki ayrı dava açılmış durumda. ABD'de yürürlükte olan Telefon Dinleme Yasası'na aykırı hareket ettiği iddia edilen Carrier IQ, Samsung ve HTC firmaları davalı konumuna düştü.

Dava konusu yetkisiz olarak her türlü elektronik iletişim ile ilgili bilgilerin toplanması, kaydedilmesi ve saklanması şeklinde belirlendi. 

Carrier IQ firması ise ısrarla SMS, mail, fotoğraf veya video ile ilgili herhangi bir içeriğin kaydedilmediğini veya gönderilmediğini belirtiyor. Dün de bir açıklama yapan firma dinleme ile ilgili hiç bir kanunun ihlal edilmediğini ve suçlamaları kabul etmediklerini duyurdu.

Davaların daha da artacağı tahmin ediliyor. Eğer iddialar doğrulanırsa firmalar milyon dolarlık tazminat cezaları ile karşı karşıya kalacak.

Sadece tüketici tarafında değil ABD Senatosu tarafında da girişimler devam ediyor. Son olarak senatör Al Franken, Carrier IQ firmasına bir çağrı yaparak neleri izleyip neleri izleyemediklerine dair soruları cevaplamasını istedi. AT&T, Sprint, HTC ve Samsung da aynı çağrılara muhatap durumda. Franken firmalara 14 Aralık'a kadar süre verdi.

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u.r.k. 7 yıl en beğenilen
HTC ye mail atıp sordum Carrireri telefonuma yüklediniz mi diye? Cevapta ise biz yüklemedik sen marketten indirip yüklemediğin sürece sorun yok dedi. Sonra telefonumda bu zımbırtının olup olmadığını başka programlarla kontrol edip olmadığını gördüm.

Bu carrier uygulaması daha çok amerikalı operatörlerin dağıttığı telefonlarında ve iphoneların ise hepsinde olan bir şey.
HTC ye mail atıp sordum Carrireri telefonuma yüklediniz mi diye? Cevapta ise biz yüklemedik sen marketten indirip yüklemediğin sürece sorun yok dedi. Sonra tel...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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xetfoo 7 yıl
market.android.com/...
Cihazınıza indirin ve test edin
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mfcaglar 7 yıl
marketteki bütün anti-virus firmalarının detector lerini kurdum temiz dedi
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hardtracker 7 yıl
IOS 4 ara guncellemelerle bu durum zaten ortadan kaldrilmisti o zaman.
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u.r.k. 7 yıl
HTC ye mail atıp sordum Carrireri telefonuma yüklediniz mi diye? Cevapta ise biz yüklemedik sen marketten indirip yüklemediğin sürece sorun yok dedi. Sonra telefonumda bu zımbırtının olup olmadığını başka programlarla kontrol edip olmadığını gördüm.

Bu carrier uygulaması daha çok amerikalı operatörlerin dağıttığı telefonlarında ve iphoneların ise hepsinde olan bir şey.
1 Yanıt Yanıtla +8
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
arkadaşlar bu nu büyük işadamları da kullanıyor ve bir şeye karşı zaafı varsa ona göre bir politika izliyip milyon dolarlarca zararlı konuma geliyorlar benim fikrim bu yönde
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mert1907 7 yıl
Bu Google da ne kadar meraklıymış bizim özel hayatımıza yahu!
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TikaMasala 7 yıl
ios da toplanan veri miktari androiddekinin onda biri. Aradaki fark bu.
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engurlu 7 yıl
Su an Apple da da ayni problem var ve apple bu sorunu guncellemeyle kaldiracagini belirtti..

Nasil oluyorda samsung ve htc dava ediliyorken Apple in ismi bile gecmiyor??
1 Yanıt Yanıtla +1
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TikaMasala 7 yıl engurlu
engurlu
Su an Apple da da ayni problem var ve apple bu sorunu guncellemeyle kaldiracagini belirtti..

Nasil oluyorda samsung ve htc dava ediliyorken Apple in ismi bile gecmiyor??

Apple onayinizi almadan veri toplamiyor ki? Dandroiddeki ciq ise size sormadan yapiyor bunu!
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haymatloshan 7 yıl
Şimdi firmalar ayıklasın pirincin taşını,kullanıcıları yolunacak kaz görüyorlardı şimdi tazminat ödemeye mahkum olurlar umarım eğer kişisel bilgiler birleri tarafından depolanıyorsa.
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