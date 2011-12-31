Casio'dan akıllı telefonunuza bağlanan yeni G-SHOCK modeli

Dünyanın en büyük kol saati üreticilerinden Japon Casio, dış etkenlere dayanıklı G-SHOCK serisine, akıllı telefonlarla iletişim kurarak bildirimleri kendi ekranında gösterebilen yeni bir model eklemeye hazırlanıyor.





G-SHOCK GB-6900 adını alacak olan modelin 16 Mart tarihinde piyasada olacağı belirtiliyor. Zamanı göstermenin yanında model akıllı telefonunuza bağlanarak gelen arama, eposta ve SMS bildirimlerini anlık olarak ekranında gösterebilecek. Ayrıca bildirimler geldiğinde titreşimle kullanıcısını da uyarabilecek.





Saat; NEC Medias LTE N-04D ve Medias PP N-01D Android modelleriyle uyumlu olarak çalışıyor. NEC Medias LTE N-04D modeli Japonya'da yine Mart ayında piyasada olacak.





G-SHOCK GB-6900 bağlantı için düşük enerji harcayan cihazlar için optimize edilmiş Bluetooth 4.0 Smart Ready standardını temel alan Bluetooth LE teknolojisini kullanıyor. Akıllı telefonla bağlantı kuran saatler hali hazırda mevcut ancak Bluetooth LE teknolojisiyle birlikte G-SHOCK GB-6900 modeli Bluetooth 4.0 standardını kullanan ilk saat olacak. Bu da enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor. Casio iki yıllık batarya süresiyle oldukça iddialı. Saatin fiyatı 231$ civarında. Uluslararası piyasaya ne zaman çıkacağı hakkında bir bilgi yok.