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Casio'dan akıllı telefonunuza bağlanan yeni G-SHOCK modeli

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük kol saati üreticilerinden Japon Casio, dış etkenlere dayanıklı G-SHOCK serisine, akıllı telefonlarla iletişim kurarak bildirimleri kendi ekranında gösterebilen yeni bir model eklemeye hazırlanıyor.

G-SHOCK GB-6900 adını alacak olan modelin 16 Mart tarihinde piyasada olacağı belirtiliyor. Zamanı göstermenin yanında model akıllı telefonunuza bağlanarak gelen arama, eposta ve SMS bildirimlerini anlık olarak ekranında gösterebilecek. Ayrıca bildirimler geldiğinde titreşimle kullanıcısını da uyarabilecek.

Saat; NEC Medias LTE N-04D ve Medias PP N-01D Android modelleriyle uyumlu olarak çalışıyor. NEC Medias LTE N-04D modeli Japonya'da yine Mart ayında piyasada olacak. 

G-SHOCK GB-6900 bağlantı için düşük enerji harcayan cihazlar için optimize edilmiş Bluetooth 4.0 Smart Ready standardını temel alan Bluetooth LE teknolojisini kullanıyor. Akıllı telefonla bağlantı kuran saatler hali hazırda mevcut ancak Bluetooth LE teknolojisiyle birlikte G-SHOCK GB-6900 modeli Bluetooth 4.0 standardını kullanan ilk saat olacak. Bu da enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor. Casio iki yıllık batarya süresiyle oldukça iddialı. Saatin fiyatı 231$ civarında. Uluslararası piyasaya ne zaman çıkacağı hakkında bir bilgi yok.

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TuffkiLLe 7 yıl en beğenilen
tasarım olarak güzel olsaydı alınabilirliği artardı
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DH Misafiri 7 yıl
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blackemre 7 yıl
Piyasaya girdi mi acaba?Fiyat durumu nedir?Şekil ve özelliklerini beğendim.
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X-FI 7 yıl
kırmızının ekranı daha estetik duruyor. kırmızı tercihim. 2. siyah. beyaz hayatta almam :D
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venom.X 7 yıl
gereksiz bir teknoloji bence tabi işine gerçekten yarayan olursa saygı duyarım.
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ErshaNKuNeRy 7 yıl
G-SHOCK hep güzel kullanışlı ama silokan saate göre çok pahalı yaa.
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isosonsuz 7 yıl
bluetooth ve 2 sene pil ömrü.! iyiymiş
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Guest-F8946C419 7 yıl
Beyaz çok güzelmiş ama..
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Normandia_06 7 yıl
Tasarım bildiğimiz G-Shock tasarımı ne eksik ne fazla ! Teknolojik yeniliği güzel de kullanılabilir değil (en azından Türkiye'de)! Bluetooth mesafesi belli zaten ! iphone,nokia,samsung vs.. uyumlu değil ! bizim için şimdilik kullanılabilir değil ama güncelleneceği kesin casio bunu hep yaptı 6901 ve ya 6910 gibi bir model isimlendirmesine gider uyumlu cihazları artırır :) hepsi bir yana kol saatinde titreşim özelliği hoşuma gitti :)
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TuffkiLLe 7 yıl en beğenilen
tasarım olarak güzel olsaydı alınabilirliği artardı
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serdar_k 7 yıl
japonları tebrik etmek lazım gerçekten çok güzel ürün yapmışlar inş kısa sürede yaygınlaşır bizlerde kullanabiliriz
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