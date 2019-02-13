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Casper, 14 Şubat’ta yalnızların yanında

Casper, 14 Şubat'a özel sınırlı sayıda tasarladığı kırmızı seri Casper VIA G3’leri sevgililere değil, yalnızlara hediye ediyor! Şirket 3 şanslı kişiye birer adet Casper VIA G3 hediye edecek.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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28 yıldır gelişen teknolojiyi sıkı sıkıya takip eden, kullanıcının hayatını kolaylaştıran yeni hizmetlerini devreye sokan ve her zaman tüketicisinin ihtiyaçları için hizmetler geliştiren Casper, yine müşterilerini unutmadı ve 14 Şubat’a özel bir kampanya başlattı. Casper’ın resmi sosyal medya hesaplarından #yalnızlarınyanında etiketiyle duyurulan kampanya 12–17 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

Kampanya nasıl katılacaksınız?

Sahip olduğu yapay zekâ teknolojisi, alternatif renk seçenekleri ve geniş ekran deneyimiyle trendlere göz kırpan VIA G3, Casper’ın bugüne kadar ürettiği en büyük ekranlı akıllı telefon.  Kendi fiyat bandındaki tek 6.22 inç ekrana sahip akıllı telefon olan VIA G3, en kaliteli ekran teknolojisi Incell deneyimi sunuyor. Daha az katman sayesinde ekranın daha canlı ve daha net olmasını sağlıyor.
Ayrıca Bkz. "Hacker'lar macOS bilgisayarları EXE dosyası ile vuruyor"
Kampanyaya katılmak için katılımcıların Casper Türkiye sosyal medya hesaplarında paylaşılan yarışma içeriğinin altına #yalnızlarınyanında etiketini kullanarak yalnızlığı anlatmaları gerekiyor. Yorumlar arasından Casper Türkiye jürisi tarafından seçilecek 3 şanslı kişiye birer adet Casper VIA G3 akıllı telefon hediye edilecek.
Facebook: https://www.facebook.com/casperbilgisayar
@casperbilgisayar
Instagram: https://www.instagram.com/casper.turkiye
@casper.turkiye 

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AirSupport 3 ay en beğenilen
Çöp hediye ediyorlar. Yalnızlar her yerde kaybediyor arkadaş.

Not: yalnızım
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ramis78 3 ay
yalnızlığımızı yüzümüze vuran bir kampanya daha =)
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 3 ay
Casper dedik yerli kazansın dedik bu fiyata daha iyileri varken bunu aldık sonuç parlaklık yetersiz şarj kötü gidiyor kendi içinde yüklü gelen app'leri çalışmıyor kendi app'inden müzik dinlemek nasip olmadı daha sürekli donuyor müşteri hizmetlerini aradım bana yardımcı olamadı sinirlendim karşımdaki bayan olunca kibarca ama kızdığımı belli ederek kapattım telefonu yarım saat sonra geri aradılar ve telefonu sifirlayın dediler bir İstanbul beyefendisi olarak ben gene sakinliğimi korudum ve yardımları için teşekkür Edip kapattım telefonu sonuç telefona keşke hattı takmasaydım aslında ilk 2 gün takmamıştım ne olur ne olmaz diye işin özeti almayın aldırtmayın yerli kazansın benden koyu yerli savunucusu bulamazsınız ama ilk kez pişman oldum benim gibi görüntüsü iyi olsun ama çok para vermeyeyim kamerası da eh işte diyorsanız alın yoksa oyun falan performans çok beklemeyin pub g kuramadım korkudan telefon yanar falan diye kurup deneyen varsa yazsın bende ona göre Kurayım telefonu alalı 20 gün oldu
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renega 3 ay
Birkaç bin liralık telefon için kendimi acındıran şeyler yazıp juriyle uğraşamam.
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eP_362 3 ay
Evlerden ırak.
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OverClocK1ng 3 ay
Bana versinler. 01 Eylül 2005 de boşandıktan sonra hiçbir bayan arkadaşım olmadı, el sıkışmak falan hariç duygusal olarak bir bayanın elini bile tutmadım. Bu 1 Eylül'de 14 yıl dolacak. Hatta zaman aşımından tekrar bakir olmuş bile olabilirim...
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AirSupport 3 ay en beğenilen
Çöp hediye ediyorlar. Yalnızlar her yerde kaybediyor arkadaş.

Not: yalnızım
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Shen 3 ay
Haberden çok reklam :/
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