Casper, 14 Şubat’ta yalnızların yanında

28 yıldır gelişen teknolojiyi sıkı sıkıya takip eden, kullanıcının hayatını kolaylaştıran yeni hizmetlerini devreye sokan ve her zaman tüketicisinin ihtiyaçları için hizmetler geliştiren Casper, yine müşterilerini unutmadı ve 14 Şubat’a özel bir kampanya başlattı. Casper’ın resmi sosyal medya hesaplarından #yalnızlarınyanında etiketiyle duyurulan kampanya 12–17 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

Kampanya nasıl katılacaksınız?

Sahip olduğu yapay zekâ teknolojisi, alternatif renk seçenekleri ve geniş ekran deneyimiyle trendlere göz kırpan VIA G3, Casper’ın bugüne kadar ürettiği en büyük ekranlı akıllı telefon. Kendi fiyat bandındaki tek 6.22 inç ekrana sahip akıllı telefon olan VIA G3, en kaliteli ekran teknolojisi Incell deneyimi sunuyor. Daha az katman sayesinde ekranın daha canlı ve daha net olmasını sağlıyor.

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Kampanyaya katılmak için katılımcıların Casper Türkiye sosyal medya hesaplarında paylaşılan yarışma içeriğinin altına #yalnızlarınyanında etiketini kullanarak yalnızlığı anlatmaları gerekiyor. Yorumlar arasından Casper Türkiye jürisi tarafından seçilecek 3 şanslı kişiye birer adet Casper VIA G3 akıllı telefon hediye edilecek.