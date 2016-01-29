Casper 25’inci Yılını Kutluyor!

1991 yılında, üniversiteden mezun olan üç bilgisayar mühendisi genç tarafından, 40 metrekarelik bir ofiste başlayan hikaye, bugün Türkiye teknoloji sektöründe adından sıkça söz ettiren başarılı bir Türk markası hikayesine dönüştü. Casper, teknoloji sektöründe 25 yıldır faaliyet gösteren yerli bir marka olarak, sürekli kendini yenileyen, yaşadıklarından ders alan, kullanıcıları dinleyen ve buna göre ürünler geliştiren, yeni teknolojiler hedeflerken kurduğu yeni organizasyon sistemleri ile hep bir adım önde olma hedefi ile yola çıktı ve bugünlere ulaştı.

Casper, Değişip Dönüşebilme Yeteneğiyle Teknoloji Dünyasının Her Alanında Büyüyor





25 Yılda Neler Yapıldı, Neler Yapılacak

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1991 yılında bir bilgisayar markası olarak sektöre giren Casper, 25’inci yılında, masaüstü, dizüstü, 2si1 arada, tablet ve akıllı telefon ürün gamlarında yerli ve yabancı markalar ile tatlı bir rekabet içinde. Global platformda teknoloji sektörünü takip ediyor, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını dinliyor ve anlıyor, bunun sonucunda da ürünlerini Türk kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre şekillendirip sektöre farklı ürünler kazandırıyor.Bugün 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip Casper, global çapta rekabet edebilir ürün ve hizmetiyle, yerel üretim avantajını birleştirerek, her zaman tüketiciye en iyi çözümleri ve ürün gamını sunmak için çalıştı. 25 yıllık hikayesinde Washington’da düzenlenen “Microsoft 2010 İş Ortakları Ödülleri” (Worldwide Partner Conference) etkinliğinde 3000 bilgisayar üreticisi arasında “Dünyanın En İyi Bilgisayar Üreticisi” seçildi.Casper Bilgisayar’ın hedefleri arasında, 2015 yılında tohumlarını atmaya başladığı alan olan,teknik servis yatırımı yer almakta. Kullanıcılarına daha kaliteli ve hızlı hizmet vermek için uzun süre önce yatırımlarına başladığı ve önümüzdeki 5 yıl yatırımlarına devam edeceği servisleri nezdinde, en büyük hedefi servise gelen ürünü aynı gün içerisinde kullanıcıya teslim etmek.