Çentikli ve yapay zekalı Casper VIA A3 tanıtıldı! Casper VIA A3 özellikleri

Çentikli ve yapay zekalı ilk yerli telefon Casper VIA A3 Plus’ın kardeş modeli Casper VIA A3 tanıtıldı. Casper VIA A3, daha düşük donanım özelliklerine sahip olduğu için daha uygun fiyat ile geliyor.

Casper VIA A3 özellikleri

Mavi, siyah ve gri olmak üzere 3 farklı renk seçeneğini kullanıcısına sunan VIA A3, metal çerçevesi ve cam arka yüzeyi ile bir hayli şık duruyor. Telefonun 3D kapak tasarımı, ışığın geliş açısına göre farklı yansımalar ile elit bir görünüm sağlıyor

Kamera dizilimi dışında Casper VIA A3’te fiziksel bir değişiklik yok. 6.2 inç büyüklüğünde, 1080 x 2246 piksel çözünürlüğünde IPS ekran bulunuyor. Günümüz akıllı telefonları arasında moda haline gelen çentikli ekran teknolojisini bu telefonda da görüyoruz.

Casper VIA A3 kamera özellikleri

Çift arka kameralı Casper VIA A3’un ana kamerası 12 MP çözünürlüğünde. Sony IMX486 sensörün kullanıldığı ana kamera, f/2.0 diyafram aralığı, 1/2.8” sensör boyutu ve 1.25µm piksel boyutu özelliklerine sahip. Portre modunda fotoğraf çekmeye yardımcı ikinci arka kamera ise 5 MP çözünürlüğünde. Optik görüntü sabitleyici özelliği bulunmuyor, sadece yazılımsal sabitleme yapıyor.

Ön tarafta 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor. Ön kameranın yapay zeka desteği sayesinde yüz güzelleştirme yamaları daha gerçekçi bir şekilde uygulanıyor ayrıca portre modunda fotoğraf çekilebiliyor.

Arka bölümde parmak izi okuyucu barındıran Casper VIA A3’te yüz tanıma teknolojisine de yer verilmiş. Farklı ışık koşullarında bile hızlı şekilde çalışacağı iddia ediliyor.

Performans ve batarya

Casper VIA A3, gücünü Snapdragon 450 yonga setinden alıyor ve 4 GB RAM barındırıyor. VIA A3 Plus’ta Helio P60 işlemci ve 6 GB RAM bulunuyor. İki telefon arasındaki en belirgin farkın, performans farkı olduğunu söyleyebiliriz.





MicroUSB girişi üzerinden güç ve verimi aktarımını sağlayan Casper VIA A3, 3400 mAh büyüklüğünde bir batarya ile geliyor.

Kamera yetenekleri ve tasarıma önem veren, oyun performansını göz ardı eden kullanıcılara yönelik bir paket olmuş. Casper VIA A3’ün fiyatı açıklanmadı. VIA A3’ün abisi VIA A3 Plus, 3199 TL’ye satılıyor. Bu telefonun fiyatı 2000 TL’ye ne kadar yakın olursa o kadar iyi olacak.