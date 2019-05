Xiaomi’nin Android Go telefonu ortaya çıktı

Google’ın Android One programına dahil olarak başarılı işler yapan Xiaomi şimdi de Android Go programına dahil oluyor. Ne var ki bu programdaki genel görünüm Xiaomi’yi kısıtlamış gibi duruyor.

Xiaomi Redmi Go özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Redmi Go adı verilen akıllı telefon Singapur’da sertifika onayı aldı. Android Go telefonları bilindiği üzere 1GB RAM ve 8GB depolama gibi düşük özelliklerde akıcı çalışabilmek için kırpılmış bir Android sürümü barındırıyor.

Daha önce sızan bilgilere göre Redmi Go telefonunda 5.9 inçlik 1440x720 piksel çözünürlük sunuluyor. Giriş seviyesi bir yonga setinin güç verdiği telefonda 1GB RAM yer alıyor. Arka kısımda tek kamera bulunurken Android 9.0 Go sürümü ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.

İlk etapta Asya ülkelerinde satışa başlayacakmış gibi görünen Xiaomi Redmi Go modeli 100$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. Android One programında önemli satış rakamları yakalayan Xiaomi’nin Android Go programında ne derece etkili olacağı merak konusu zira rakip modellerden donanım anlamında bir farkı yok gibi görünüyor.