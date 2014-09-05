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Casper yeni VIA V5 akıllı telefonunu duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,5b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Casper yeni VIA V5 akıllı telefonunu duyurdu

Bir süre önce amiral gemi seviyesinde VIA V8 akıllı telefonunu satışa sunan Casper, şimdi de orta seviyeyi hedeflediği VIA V5 akıllı telefonuna resmiyet kazandırdı.

VIA V5 modelinde 5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük yer alırken, Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6582 yongaseti ve Mali-T400 grafik birimi gerekli gücü sağlıyor. Ekran Gorilla Glass 2 ile sağlamlaştırılmış. Sistem 1GB RAM ile desteklenirken, 16GB artırılabilir depolama kapasitesi mevcut.

Arka taraftaki 13MP çözünürlüğündeki kamera Full HD video kaydı yapabilirken, ön tarafta da 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 6.9mm gibi başarılı bir kalınlık seviyesine ulaşan cihazda 2000mAh gücünde bir batarya yer alıyor. 

Casper VIA V8 ile benzer tasarım ögelerine sahip olan model bu aralar oldukça moda olan metal çerçeve kullanıyor. Cihaz 799TL seviyesinden satışa sunulmuş durumda.  

http://www.casper.com.tr/KMDefault.aspx?cntid=1210 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
[DHVideo=]Bütün doğruları söylüyorum
Telefonu aldım 15 gün sonra dokunmatiği bozuldu ama garantiye verdim ve zamanında yapıp güzelce gönderdiler sıkıntı çıkmadı daha sonra 7 ay sonra yere falan düşürdüm dokunmatik gene bozuldu ama garanti kapsamı dışı olduğu için para ile yaptırdım ama hiçbir sıkıntı çıkmadı ve hızı muhteşem hiçbir oyunda kasma yaşamazsınız 60 uygulama vardı yükledim ama hiç biri kasmadı ve de asphalt kombat falan da vardı onlar bile kasmadı hiçbir sıkıntı çıkmıyor
CASPER CANDIR
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DH Misafiri 3 yıl
Benim VIA v5 im var USB ile bilgisayara bağlamak istiyorum hafıza kartimdaki ler açılıyor ama telefona kayıtlı olan resimlerin falan hic biri açilmiomu ne yapabilirm
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar casper v5 telefonumu tv bağlamak için hdmı dönüştürücü var mı varsa markası ne.tv bağlayabilen var mı bu ara
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DH Misafiri 4 yıl
Telefonum kapandı SARJ doluyor gösteriyor fakat dolmuyor açılmıyor ne yapmam lazım
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DH Misafiri 4 yıl
telefonu 3-4 ay oldu alalı.fakat telefonu doğru dürüst kullanamıyorum şarj çok çabuk yarıya iniyor üstelik telefonum şu an kapandı şarja taktığım halde ne şarj doluyo nede açılıyo ne yapmalıyım
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DH Misafiri 4 yıl
ben aldım hiç bi sıkıntı yok çok kaliteli ürün kamerası fevkalade fiyatına göre çok uygun bence. Şikayetçi arkadaşlar önce cep telefonu size neden lazım oyun için mi sosyal. Faaliyetler için mi önce onu belirleyin sonra şikayet edin bu telefon oyun için o kadar uygun degil tabi aşırı oynayanlar için diyorum
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DH Misafiri 4 yıl
telefonu ilk çıktıktan 2-3 hafta sonra aldım ve hiç memnun değilim aslında ilk aldığımda telefona hayran kaldım dizayn ve malzeme kalitesi gayet iyi ve sonra telefonun bataryası ile ilgili sıkıntılar meydana geldi telefon yüzde 10 un altına düştükten sonra arka planda hiç bir uygulama hatta wifi ve diğer tüm servislerin kapalı olmasına rağmen telefonun şarjı 1 yada 2 dk içerisinde telefonu şarjı su gibi bitiyor telefonun şuan ekran parlaklığı en düşükte hücresel veriyi açamaya korkuyorum ilk başlarda desteklemiştim en sonunda bir türk markası telefon çıkarmış diye ama nafile sevincim fazla uzun sürmedi eskiden ilk aldığımda herkese telefonu öneriyordum ama şuan buradada söylüyorum KESİNLİKLE ALMAYIN sonra yerli telefonumuz samsungla apple ile nasıl yarışacak peh BERBAT şarjı biten telefonu ne yapayım
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar 5 aydır kullanıyorum telefonda hiçbir sıkıntı yok kimseye inanmayın aklınız varsa alın bu telefonu
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar kesinlikle almayın o kadar söylüyorum türkle iş olmuyor teknik servisi berbat telefonu her ay teknik servise gönderiyorum neredeyse olmuyor olmuyor olmuyor

DİYEN ARKADAŞ BEN ALDIM SIKINTISIZ KULLANIYORUM TELEFONU KOTULUYOSUNUZ AMA COK IYI IYI
ANDROİD 5.0 KULLANIYO AYRICA BURADA TELEFON KOTULEYECEKLER GELMESİN . BURAYA ÖNERİLERİNİZİ YAZIN.
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar sakın ola casper ürünleri almayın.Ben bin pişman oldum.
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