Casper yeni VIA V5 akıllı telefonunu duyurdu

Haber Editörü
Bir süre önce amiral gemi seviyesinde VIA V8 akıllı telefonunu satışa sunan Casper, şimdi de orta seviyeyi hedeflediği VIA V5 akıllı telefonuna resmiyet kazandırdı.
VIA V5 modelinde 5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük yer alırken, Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6582 yongaseti ve Mali-T400 grafik birimi gerekli gücü sağlıyor. Ekran Gorilla Glass 2 ile sağlamlaştırılmış. Sistem 1GB RAM ile desteklenirken, 16GB artırılabilir depolama kapasitesi mevcut.
Arka taraftaki 13MP çözünürlüğündeki kamera Full HD video kaydı yapabilirken, ön tarafta da 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 6.9mm gibi başarılı bir kalınlık seviyesine ulaşan cihazda 2000mAh gücünde bir batarya yer alıyor.
Casper VIA V8 ile benzer tasarım ögelerine sahip olan model bu aralar oldukça moda olan metal çerçeve kullanıyor. Cihaz 799TL seviyesinden satışa sunulmuş durumda.
http://www.casper.com.tr/KMDefault.aspx?cntid=1210 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefonu aldım 15 gün sonra dokunmatiği bozuldu ama garantiye verdim ve zamanında yapıp güzelce gönderdiler sıkıntı çıkmadı daha sonra 7 ay sonra yere falan düşürdüm dokunmatik gene bozuldu ama garanti kapsamı dışı olduğu için para ile yaptırdım ama hiçbir sıkıntı çıkmadı ve hızı muhteşem hiçbir oyunda kasma yaşamazsınız 60 uygulama vardı yükledim ama hiç biri kasmadı ve de asphalt kombat falan da vardı onlar bile kasmadı hiçbir sıkıntı çıkmıyor
CASPER CANDIR
DİYEN ARKADAŞ BEN ALDIM SIKINTISIZ KULLANIYORUM TELEFONU KOTULUYOSUNUZ AMA COK IYI IYI
ANDROİD 5.0 KULLANIYO AYRICA BURADA TELEFON KOTULEYECEKLER GELMESİN . BURAYA ÖNERİLERİNİZİ YAZIN.