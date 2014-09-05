Casper yeni VIA V5 akıllı telefonunu duyurdu





Bir süre önce amiral gemi seviyesinde VIA V8 akıllı telefonunu satışa sunan Casper, şimdi de orta seviyeyi hedeflediği VIA V5 akıllı telefonuna resmiyet kazandırdı.





VIA V5 modelinde 5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük yer alırken, Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6582 yongaseti ve Mali-T400 grafik birimi gerekli gücü sağlıyor. Ekran Gorilla Glass 2 ile sağlamlaştırılmış. Sistem 1GB RAM ile desteklenirken, 16GB artırılabilir depolama kapasitesi mevcut.





Arka taraftaki 13MP çözünürlüğündeki kamera Full HD video kaydı yapabilirken, ön tarafta da 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 6.9mm gibi başarılı bir kalınlık seviyesine ulaşan cihazda 2000mAh gücünde bir batarya yer alıyor.





Casper VIA V8 ile benzer tasarım ögelerine sahip olan model bu aralar oldukça moda olan metal çerçeve kullanıyor. Cihaz 799TL seviyesinden satışa sunulmuş durumda.

http://www.casper.com.tr/KMDefault.aspx?cntid=1210