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Casper, yeni akıllı telefonu VIA M1’le, teknoloji tutkunlarına 25. yıl sürprizi yaptı

Casper, 25’inci yılında teknoloji tutkunlarının karşısına çok özel bir sürpriz ile çıkıyor. 3 GB RAM, 8 çekirdekli işlemci, Android™ 5.1 Lollipop işletim sistemli Casper VIA M1 özel fiyatıyla geliyor.
3 yıl
1,5b
1
22
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Casper, kuruluşunun 25’inci yılında, teknoloji tutkunlarının karşısına çok özel bir sürpriz ile çıkıyor. 3 GB RAM, 8 çekirdekli işlemci, Android™ 5.1 Lollipop işletim sistemi ve 16 veya 32 GB depolama alanı seçenekleriyle iddialı akıllı telefonu Casper VIA M1’i özel fiyatıyla satışa sundu. Kavisli 5.2inch Full HD ekrana, 4.8 mm görünür; 8.6 mm fiziksel inceliğe sahip, 8 çekirdek hızını, 3 GB bellekle taçlandıran akıllı telefon Casper VIA M1’e tüm satış kanallarından 25’inci yıla özel indirimli fiyatıyla sahip olabilirsiniz.
Casper, yeni akıllı telefonu VIA M1’le, teknoloji tutkunlarına 25. yıl sürprizi yaptı

Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle yapılan tüketici araştırmasında halk jürisi sonuçlarına göre, 2015 yılında Elektronik ve Teknoloji kategorisinde ‘’İtibarını En Fazla Yükselten’’ marka seçilen Casper, 25’inci yılını kutladığı bu sene tüketicilerin karşısına çeşitli sürprizler ile çıkıyor. Casper, akıllı telefonu VIA M1’i kısa bir süre önce teknoloji tutkunlarının beğenisine sunmuştu. 3GB RAM ile güçlenen 8 çekirdek işlemcisi sayesinde çoklu görevler dahil işlemleri donma veya zorlanma olmadan yapabilen, 16 ve 32 GB depolama alanı seçenekleriyle daha fazla fotoğraf, video ve uygulama saklayabilen Casper VIA M1’in, her iki seçeneğini de çok özel fiyat avantajıyla 25’inci yılın ilk sürprizi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.

Çoklu İşlem Harikası ve Daha Fazla Depolama Alanı
Gücünü, 64 bitlik 8 çekirdekli işlemcisinden ve 3 GB belleğinden alan Casper VIA M1, her kullanım seviyesinde çoklu işlemde donma veya zorlanma yaşamadan kullanım vaad ediyor. Uygulamalar arası hızlı geçiş, sosyal medya kullanımı ve güçlü bir oyun deneyimi için tasarlanan ürün, dahili 16 GB ve 32 GB depolama alanı seçeneklerine sahip. Daha çok fotoğraf ve video yükleyebileceğiniz, daha fazla uygulama saklayabileceğiniz Casper VIA M1, özellikleriyle göz dolduracak.

Casper VIA M1, 5 adet Largan lens ile zenginleştirilmiş 13 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel flaşlı ön kamera ve mavi filtreleri sayesinde mükemmel çekim deneyimleri sağlıyor. Profesyonel çekim fonksiyonlarının yanı sıra kullanıcısının ihtiyacına uygun manuel kamera modunu da üzerinde barındıran ürün, otomatik odaklama, geliştirilmiş gece, panorama, spor çekim özellikleriyle en güzel anlarınızı ölümsüzleştirecek.

Stil Sahibi Eşsiz Tasarım
Performansının yanında metal kenarlar ile tasarlanmış Casper VIA M1, 2.5D kavisli ekranı ve kusursuz yumuşaklık hissi ile de elinize tam uyum sağlıyor. Siyah ve beyaz renklerde üretilen Casper VIA M1, mühendislik başarısını güçlü özellikleriyle taçlandırıyor. 5.2 inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 Full HD IPS ekranıyla eşsiz bir görsel deneyim yaşatacak ürün, Corning Gorilla Glass 3 ile çizilmelere karşı dayanıklılık kazanıyor.

Casper VIA M1’in 2900mAH güçlü bataryası, ekranda arka ışık yoğunluğunu ayarlayan güç tasarrufu teknolojisi sayesinde kazandığı uzun kullanım özelliğiyle de ön plana çıkıyor. 145 gr ağırlığı ile kolay taşıyabileceğiniz ürün 4G uyumu sayesinde en güncel teknolojiyi sağlıyor.

Tüm ince detayların zengin kutu içeriği ile buluştuğu Casper VIA M1’in, 32 GB modelinin fiyatı 1399 TL’den KDV dahil 999 TL’ye, 16 GB modelinin fiyatıysa 1 299 TL’den KDV dahil 899 TL’ye indi.
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fatih7934 2 yıl
Kırılmaz ekran camı tavsiyesi olan var mı?
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eskibirkurt 2 yıl
Kaan n1 sayfasında millet ağzına geleni söyledi burda marka casper olunca tavırlar pek bi yumuşak. İkiside uzak doğudan getirdiği cihaza marka basıyor kaan n1 bu telefondan iyi.

Casperın özellikle kalitesiz laptopları nasıl sattığını ve bunların kullanımdan 2-3 sene sonra nasıl sorunlar çıkardığını bilen biri olarak telefonunda güvenmiyorum.

Atılan biriside telefonu övmek için neler demiş video çevirmeden bahsetmiş. Telefonda donanımsal video çevirmeyle pc deki yazılımsal video çevirmeyi kıyaslayıp laf etmiş. Pc de donanımsal video çevirme devreye girince saatlik iş 5 dakkada biter hale geliyor zaten. Mtkyı övmek içinde uğraşmış durmuş...

Helio x30 daha çıkmadı 2017 de gelecek ayrıca. Bununla birlikte exynos kullanan meizu pro 5 in sarj süresi ile mtk x25 kullanan meizu pro 6 nın sarz sürelerine gsmarenadan bir baksın. Biri eski model samsung işlemci biri yeni model mtk işlemci. Telefonun biri eski biri yeni.

Yerli markalar içinde telefonuna para vermeyi düşünebileceğim marka vestel. Oda en azından dışardan getirtmek haricinde birşeyler yapabildiği için. Bir argesi var iyi kötü.
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Guest Account 2 yıl
casper'ın hala dükkanı kapatmaması baya bi sürpriz oldu gerçekten
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poyrazkadr10 3 yıl
Oyunseverlere yarar bu cihaz 3 gb ram fhd ekran :)
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naughtyozi 2 yıl
Alıp almamada kararsızım .?
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mstcev89 3 yıl
geçen yılın amiral gemilerinin donanımını alıp fiyatı bu seviye de tutması Casper'a büyük fayda sağlayacağa benziyor.
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alper-tgn 3 yıl
Bu ürün için akıllı kılıf var mı acaba ?
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DH Misafiri 3 yıl
bakıyorumda telefonu görmeden birileri ahkam kesiyor.ayıptır.elinize alıp inceledinizmi?bizler kullananların yorumunu merak ediyoruz.almak için.işkembeden sallıyanların yorumlatını değil.
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yüksel75 3 yıl
bugün mağazada gördüm, ekran vs. gayet kaliteli geldi bana. performansı nasıldır bilmiyorum ama telefon bence oldukça yakışıklı :)
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DH Misafiri 3 yıl
200 TL ya satilan cakma telefonlardaki MTK islemci ve donanima sahip cihazlari ne de guzel satiyorlar....
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Master_Evil 3 yıl
fiyatı güzel de alacağımı sanmıyorum
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Sakinkedi 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

200 TL ya satilan cakma telefonlardaki MTK islemci ve donanima sahip cihazlari ne de guzel satiyorlar....

bder burada ezbere konuşma bak bende mt6592 var 1.7 ghz sekiz çekirdek şu an 2016 da oyun çıksın oynamayacağı oyun yok sana samimi söylüyorum androidde video convert programı var 1 saatlik videoyu bir adet 4 çekirdekli kasalı pc ve bir adet 4 çekirdekli notebookdan daha önce çevirdi bitirdi.

yani koskoca pc ve laptopu ezdi geçti el kadar cihaz artı siz samsungun htc gibi piyasanın ağa babalartının kazıklarını öylesine benimsemişsinki kazık yemeden duramaz hale gelmişsin

mediatek ucuz ve kaliteli işlemci satıyor mesela helios x30 var incele sonra konuş samsungun exynoslarını bile solladı mediatek

hem 200 tl ye 8 çekirdekli yok olsa olsa mt6572 serisi vardır 1+1 dual core onlar.5-6 senesinin evveli boş konuşmadan evvel araştır derim bu 3 gb ram desteği veren mt6573 incele derim
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6.cadde 3 yıl
Via v9 899tlden satilsa bunun yerine tercih edilir.
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mhmtfrt. 3 yıl
V serisinin de fiyatlarıyla oynaması gerekiyor. M1 şuan çok iyi deil zaten Meizu ve lg daha iyi işlemcilerle benzer fiyatta varken m1 iyi demek ayıp olur ama yine de idare eder. Ayrıca 3 gb ram kalsın ama 2 koyulup daha da ucuzlatabilir (600-700 bandı gibi).
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Görmebak 3 yıl
İşlemcisi Mediatek mtk6753 modeli o işlemciye 3 GB Ram ne farkeder tamamen göz boyama. Şu indirim dedikleri saçmalıkta ayrıca gülünç 400 TL indirim yaptık diyolar ama bu indirimli fiyatı bile ederinin üstünde. Casper, kendisini çok uyanık zannediyor, rica ediyoruz bi daha bu uyanıklığını kendisine saklasın.

Yerli üretici dediğin halkının karşısına sadece yerli diye çıkmamalı,halkına, kendi tercih ettirmenin yollarını bulmalı ama sağ olsun(!) firmalarımız nedense hep diğerlerinden pahalı üstelik güncelleme gibi desteği olmayan telefon satıyorlar.

Ederi 600 TL olan telefonu kalkıpta 900 TL ye satmakta zaten anca bizim yerli(!) firmalarımıza yaşıkır...
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UML 3 yıl
O fiyatlardan fazla satamayacaklarını anlayınca 400 TL indirim yapmışlar demek daha doğru olurmuş, ortada pek sürpriz olacak bişey yok. Şu da açık ki bu fiyatlardan zarar etmediklerine göre eski fiyatlarla milleti kazıklamaya çalıştıkları ortada.

Yeni fiyat uygun mu, tabi ki yine uygun değil. Örnek çok ama birisi LG G3, 32 GB lığı 1150 TL ortalama, aradaki fiyat farkı için kıyaslamaya bile gerek yok.
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