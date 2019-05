Casper, yeni akıllı telefonu VIA M1’le, teknoloji tutkunlarına 25. yıl sürprizi yaptı

Casper, kuruluşunun 25’inci yılında, teknoloji tutkunlarının karşısına çok özel bir sürpriz ile çıkıyor. 3 GB RAM, 8 çekirdekli işlemci, Android™ 5.1 Lollipop işletim sistemi ve 16 veya 32 GB depolama alanı seçenekleriyle iddialı akıllı telefonu Casper VIA M1’i özel fiyatıyla satışa sundu. Kavisli 5.2inch Full HD ekrana, 4.8 mm görünür; 8.6 mm fiziksel inceliğe sahip, 8 çekirdek hızını, 3 GB bellekle taçlandıran akıllı telefon Casper VIA M1’e tüm satış kanallarından 25’inci yıla özel indirimli fiyatıyla sahip olabilirsiniz.

Çoklu İşlem Harikası ve Daha Fazla Depolama Alanı

Stil Sahibi Eşsiz Tasarım

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle yapılan tüketici araştırmasında halk jürisi sonuçlarına göre, 2015 yılında Elektronik ve Teknoloji kategorisinde ‘’İtibarını En Fazla Yükselten’’ marka seçilen Casper, 25’inci yılını kutladığı bu sene tüketicilerin karşısına çeşitli sürprizler ile çıkıyor. Casper, akıllı telefonu VIA M1’i kısa bir süre önce teknoloji tutkunlarının beğenisine sunmuştu. 3GB RAM ile güçlenen 8 çekirdek işlemcisi sayesinde çoklu görevler dahil işlemleri donma veya zorlanma olmadan yapabilen, 16 ve 32 GB depolama alanı seçenekleriyle daha fazla fotoğraf, video ve uygulama saklayabilen Casper VIA M1’in, her iki seçeneğini de çok özel fiyat avantajıyla 25’inci yılın ilk sürprizi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.Gücünü, 64 bitlik 8 çekirdekli işlemcisinden ve 3 GB belleğinden alan Casper VIA M1, her kullanım seviyesinde çoklu işlemde donma veya zorlanma yaşamadan kullanım vaad ediyor. Uygulamalar arası hızlı geçiş, sosyal medya kullanımı ve güçlü bir oyun deneyimi için tasarlanan ürün, dahili 16 GB ve 32 GB depolama alanı seçeneklerine sahip. Daha çok fotoğraf ve video yükleyebileceğiniz, daha fazla uygulama saklayabileceğiniz Casper VIA M1, özellikleriyle göz dolduracak.Casper VIA M1, 5 adet Largan lens ile zenginleştirilmiş 13 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel flaşlı ön kamera ve mavi filtreleri sayesinde mükemmel çekim deneyimleri sağlıyor. Profesyonel çekim fonksiyonlarının yanı sıra kullanıcısının ihtiyacına uygun manuel kamera modunu da üzerinde barındıran ürün, otomatik odaklama, geliştirilmiş gece, panorama, spor çekim özellikleriyle en güzel anlarınızı ölümsüzleştirecek.Performansının yanında metal kenarlar ile tasarlanmış Casper VIA M1, 2.5D kavisli ekranı ve kusursuz yumuşaklık hissi ile de elinize tam uyum sağlıyor. Siyah ve beyaz renklerde üretilen Casper VIA M1, mühendislik başarısını güçlü özellikleriyle taçlandırıyor. 5.2 inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 Full HD IPS ekranıyla eşsiz bir görsel deneyim yaşatacak ürün, Corning Gorilla Glass 3 ile çizilmelere karşı dayanıklılık kazanıyor.Casper VIA M1’in 2900mAH güçlü bataryası, ekranda arka ışık yoğunluğunu ayarlayan güç tasarrufu teknolojisi sayesinde kazandığı uzun kullanım özelliğiyle de ön plana çıkıyor. 145 gr ağırlığı ile kolay taşıyabileceğiniz ürün 4G uyumu sayesinde en güncel teknolojiyi sağlıyor.Tüm ince detayların zengin kutu içeriği ile buluştuğu Casper VIA M1’in, 32 GB modelinin fiyatı 1399 TL’den KDV dahil 999 TL’ye, 16 GB modelinin fiyatıysa 1 299 TL’den KDV dahil 899 TL’ye indi.