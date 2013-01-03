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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Casper yeni yılın ilk indirimine başladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizin yerli elektronik üreticilerinden Casper, tüm ürünlerinde yeni yılın ilk indirimine başladığını duyurdu.

Geçen yıl sektörde ürün gamını 3 kat artıran Casper, yeni yılın ilk günlerinde yüzde 20 indirim kampanyasıyla tüketicilere merhaba diyor.

Kampanya kapsamında Casper Nirvana 7 inç ve 10 inçlik tablet modelleri, Nirvana Ultrabook modelleri, dokunmatik Nirvana Ultrabook modelleri, ince tasarım Nirvana dizüstü modelleri, dokunmatik hepsi bir arada PC modelleri gibi pek çok ürün bulunuyor. Kampanyalı Casper ürünlerini yetkili satış noktaları ve Casper çevrimiçi alışveriş sayfalarından temin edebilirsiniz.

www.casper.com.tr Yorum Yaz
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Ajzen 6 yıl en beğenilen
Casper indirim yapsa ne olur ? Casper kullanan ağır teknoloji özürlüdür
1 Yanıt Yanıtla +5
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losttime35 5 yıl
Bu sekilde kotulersek turk malı diye bir ibare kalmıcak yakında


Saygi duyalim lutfen.
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Tihilu 5 yıl
yorumları okurken utandım.Casper kasa almıştım 2 sene önce hiç bir sıkıntı olmadan kullanıyorum.
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soru.yorum 5 yıl
Gerçekten hala azıcık bilgisi olan biri CASPER alıyor mu :)
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sis651 5 yıl soru.yorum
snnkeskin

Gerçekten hala azıcık bilgisi olan biri CASPER alıyor mu :)

Bendeki herhalde Casper'ın son sağlam bilgisayarı. 4 yıldır çalışıyor, uzun zamandır da işlemci ya da GPU kullanımı devamlı %100'de çalışıyor. Boinc çalıştırıyor. :)
Ama arkadaşın geçen yıl aldığı Casper'ın kasası çerez gibi, benim 4 senelik Clevo üretimi Casper'ın kasası sessiz ve oynak değil, arkadaşınki ise çerez gibi ses çıkarıyor ve ekran langırt adamları gibi oynuyor. :D

Geçen performans ödevlerini topladım, bazı öğrenciler kartondan bilgisayar yapmış. Sadece birinin markası Acer idi, diğer hepsi Casper idi. Marka sağlam yer edinmiş, bir de ucuz diye iyi gidiyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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sis651 5 yıl
Kendilerinden bu yıl başı için de bir indirim bekliyorum. Hatta tam olarak okulların yarı yıl tatilinde yapsınlar ki işime yarasın.
Ama bu yükselen dolar ile vs. sanmıyorum.
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canguler917 5 yıl
casper reklam,üretim acisindan gayet basarili.fakat gelin görün ki reklamini yaptigi,üretimini yaptigi bilgisayarlar bir o kadar kotu.bir o kadar da pahali.para veren oldukça tabikide devam edecekler
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ezgitalu 5 yıl
Ben casper ı destekliyorum inşallah gün geçtikçe daha da büyürler işyerlerinde kullanılan mac bilgisayarlar gibi olurlar.
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DH Misafiri 6 yıl
casper Türkiye'de en çok tercih edilen bilgisayar markası. lütfen bu gözle bakalım. ürün beğenilmese bu kadar satar mı ?
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DonsuzBalık 6 yıl
casper olmayan insan ömründe birkere casper alır
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soru.yorum 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

casper Türkiye'de en çok tercih edilen bilgisayar markası. lütfen bu gözle bakalım. ürün beğenilmese bu kadar satar mı ?

Hocam çok satan herşey çok mu iyi. İnsanlar bilmediğinden çok satıyor. Bilen alır mı hiç.
.Birde Türk milliyetçiliği var. adi sahte ÇİN malı ürünlerin üzerine CASPER etketini bas. Olsun Türk malı ne de olsa yerler.
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Guest-B4CF5463F 6 yıl
Casper Bir Defa Adını Duyurmuş Ama Kötü Tarafıyla Ya Böyle Dolandırıcılık Görmedim Ben Hepsini Çinden Getirtiyo O Parçaları...İndirirseler fiyatları değil Kaliteyi İndirirler
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ynal 6 yıl
Casper her geçen gün kasa kalitesini biraz daha düzeltiyor bu kesin. Ancak yeterli mi elbette Hayır.
Isınma sorunları kronikleşti ve ciddi müşteri memnuniyetsizliği var.
4 GB ekran kartı gibi tümceler kullanarak Bilinçsiz tüketici avlıyorlar...
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Mr.Legend 6 yıl
Şeriat sucuğu olsa bayılırsınız ama
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uday 6 yıl
casper kendi bir civatasını bile üretmiyorki. dandik üreticilerin dandik mallarını alıyor casper yazıp reklamla türk malı adı altında türk halkına kakalıyor bizleri kazıklıyor. aklı olan casper almasın ...!!
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abdulmusavvir 6 yıl
1963bursa
Polisin hatası işte taş atan Odtülüyede, molotof atan teröristede cop ve biber gazıyla giriyor, ben olsam taşa taşla, molotofa molotofla karşılık veririm. Ayrıca Odtüde taş atma eğitimi verildiğinden haberim yoktu.

Tazikli suyun yerini hiç bir şey tutmaz, karşısı silah sıkmıyorsa her halükarda en etkilisidir.
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1963bursa 6 yıl
Orijinalden alıntı: tersol
Bunun panzehiri eğitimdir ama maalesef eğitimide copla, biber gazıyla evcilleştirmeye (yandaşlaştırmaya) çalışıyorlar. Bkz: ODTÜ

Polisin hatası işte taş atan Odtülüyede, molotof atan teröristede cop ve biber gazıyla giriyor, ben olsam taşa taşla, molotofa molotofla karşılık veririm. Ayrıca Odtüde taş atma eğitimi verildiğinden haberim yoktu.
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MxFxOx 6 yıl
Kalite yok arkadaş anakart üreticisini netten araştırdım bilinmiyor :D merdiven altımıdır nedir.
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