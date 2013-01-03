Casper yeni yılın ilk indirimine başladı





Ülkemizin yerli elektronik üreticilerinden Casper, tüm ürünlerinde yeni yılın ilk indirimine başladığını duyurdu.





Geçen yıl sektörde ürün gamını 3 kat artıran Casper, yeni yılın ilk günlerinde yüzde 20 indirim kampanyasıyla tüketicilere merhaba diyor.





Kampanya kapsamında Casper Nirvana 7 inç ve 10 inçlik tablet modelleri, Nirvana Ultrabook modelleri, dokunmatik Nirvana Ultrabook modelleri, ince tasarım Nirvana dizüstü modelleri, dokunmatik hepsi bir arada PC modelleri gibi pek çok ürün bulunuyor. Kampanyalı Casper ürünlerini yetkili satış noktaları ve Casper çevrimiçi alışveriş sayfalarından temin edebilirsiniz.

www.casper.com.tr