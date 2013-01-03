Casper yeni yılın ilk indirimine başladı

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Ülkemizin yerli elektronik üreticilerinden Casper, tüm ürünlerinde yeni yılın ilk indirimine başladığını duyurdu.
Geçen yıl sektörde ürün gamını 3 kat artıran Casper, yeni yılın ilk günlerinde yüzde 20 indirim kampanyasıyla tüketicilere merhaba diyor.
Kampanya kapsamında Casper Nirvana 7 inç ve 10 inçlik tablet modelleri, Nirvana Ultrabook modelleri, dokunmatik Nirvana Ultrabook modelleri, ince tasarım Nirvana dizüstü modelleri, dokunmatik hepsi bir arada PC modelleri gibi pek çok ürün bulunuyor. Kampanyalı Casper ürünlerini yetkili satış noktaları ve Casper çevrimiçi alışveriş sayfalarından temin edebilirsiniz.
www.casper.com.tr Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Saygi duyalim lutfen.
Bendeki herhalde Casper'ın son sağlam bilgisayarı. 4 yıldır çalışıyor, uzun zamandır da işlemci ya da GPU kullanımı devamlı %100'de çalışıyor. Boinc çalıştırıyor. :)
Ama arkadaşın geçen yıl aldığı Casper'ın kasası çerez gibi, benim 4 senelik Clevo üretimi Casper'ın kasası sessiz ve oynak değil, arkadaşınki ise çerez gibi ses çıkarıyor ve ekran langırt adamları gibi oynuyor. :D
Geçen performans ödevlerini topladım, bazı öğrenciler kartondan bilgisayar yapmış. Sadece birinin markası Acer idi, diğer hepsi Casper idi. Marka sağlam yer edinmiş, bir de ucuz diye iyi gidiyor.
Ama bu yükselen dolar ile vs. sanmıyorum.
Hocam çok satan herşey çok mu iyi. İnsanlar bilmediğinden çok satıyor. Bilen alır mı hiç.
.Birde Türk milliyetçiliği var. adi sahte ÇİN malı ürünlerin üzerine CASPER etketini bas. Olsun Türk malı ne de olsa yerler.
Isınma sorunları kronikleşti ve ciddi müşteri memnuniyetsizliği var.
4 GB ekran kartı gibi tümceler kullanarak Bilinçsiz tüketici avlıyorlar...
Tazikli suyun yerini hiç bir şey tutmaz, karşısı silah sıkmıyorsa her halükarda en etkilisidir.
Polisin hatası işte taş atan Odtülüyede, molotof atan teröristede cop ve biber gazıyla giriyor, ben olsam taşa taşla, molotofa molotofla karşılık veririm. Ayrıca Odtüde taş atma eğitimi verildiğinden haberim yoktu.
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