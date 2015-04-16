Casper'dan 4G destekli VIA V6 ve V6X

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Ülkemizde Mayıs sonunda yapılacak olan 4G ihalesine geri sayım devam ederken, üreticilerin pazara 4G özellikli telefon kazandırma yarışı da devam ediyor. Pazarın önde gelen firmalarından Casper, 4G özellikli yeni bir akıllı telefon serisi duyurdu.
Seride Casper VIA V6 ve V6X olarak adlandırılan modeller ekran boyutları ve batarya açısından birbirinden ayrılıyor. VIA V6 modelinde 5 inçlik 720p çözünürlüğünde IPS ekran, VIA V6X modelinde 5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde IPS ekran yer alıyor.
64-bitlik 4 çekirdekli Snapdragon 410 yongasetinin güç verdiği modellerde 2GB RAM ve 16GB dahili, MicroSD kart ile de ekstra 64GB'a kadar artırılabilir depolama kapasitesi kullanılıyor. 7.5mm kalınlık değeri ile öne çıkan seride 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kamera kullanılmış.
Seride Android 4.4 işletim sistemine yer verilirken, VIA V6 modelinde 2400mAh gücünde, VIA V6X modelinde ise 2850mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Her iki model de 2600MHz frekansında 4G LTE desteği sunuyor.
Tasarım itibariyle aynı olan seride arka kısmında muhtemelen yapay olan bir deri kaplama mevcut. An itibariyle satışta olan seriden VIA V6 modeli 899TL, VIA V6X modeli de 999TL fiyat etiketine sahip.
http://www.casper.com.tr/KMDefault.aspx?cntid=1247 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adım 1: SIM kart çıkartılmalı.
Adım 2: Aşağıdaki adımlardan sonra rehberde kayıt kaybı olmaması için “Telefon Belleğindeki ” kişilerin Gmail hesabına aktarılması gerekir.
Adım 3: Whatsapp uygulamasını kaldırıp tekrar yükleyin.
Adım 4: Ayarlar/Uygulamalar/Tümü yolunu takip edip “Kişi Deposu” ve “Kişiler” için VERİLERİ TEMİZLE çalıştırılmalı.
Adım 5: Sim kart ve Hafıza kartını çıkartın. Tuş kombinasyonları (ses açma, ses kapama ve güç düğmesine telefon kapalıyken aynı anda basılı tutun. Ekrana Casper Via yazısı geldiğinde parmaklarınızı ses kısma ve güç düğmesinden çekin. Ekrana android yazıları gelince Recovery mod gelmiş olacak. )
Adım 6: Recovery modda wipe cache partition seçeneği çalıştırılmalı.
Adım 7:Yukarıdaki işlemin ardından Reboot system now çalıştırılıp telefon yeniden başlatılmalı.
Eğer nasıl recovery moda gireceğinizi bilmiyorsanız 5. adıma kadar yapacaklarınızı yapın sonra aşağıdaki linkte recovery modu çalıştırmayı anlatıyor.
youtube.com/...
İyi günlerde kullanın. Casper telefonlar iyidir iyi....
casper store den almış olduğum bu telefona yakın zaman da android 5.0 güncellemesi gelecek.oldukça memnun olduğum bu cihazı herkese tavsiye ediyorum. gayet stabil ve şık tasarımla dizayn edilmiş. bataryası da oldukça verimli diyebilirim. pek oyun oynayan biri değilim; yalnız sabah akşam veri bağlantısı yada wifi açık, günde 2 saat e yakın konuşma ve çokça whatsaap kullanmama rağmen bataryamda gün sonunda %30-45 arası doluluk mevcut oluyor. ekran renkleri oldukça canlı... dediğim gibi verdiğiniz parayı fazlasıyla hak edecek olan bir telefon.
V6x hemen hemen huawei g7 ile ayni ozellige sahip batarya ve kasa disinda. Metal kasayi saymazsak casperin tasarimi daha guzel gorunuyor. Bu kez olmuş bana gore. V8c gibi aptal bi telefona gore bence daha mantikli. Hem de fiyati uygun. Burada tek mesele yazilim. Firma yazilim destegi (duzeltmelerden kastetmiyorum.) verebilecek mi?
5.0.1 veya 5.0.2 ile gelip oylece kalmamali. Android 5.0.x işletim sisteminde memory leak var deniyor. 5.1 destek sozu verirse alinabilir. Ekran kalitesini bilmiyoru. Biri 5.5" 720p olmaz demiş valla bal gibi de olur. Huawei g7nin ekran kalitesi gayet yeterli. Cozunurlugu artirmak hem batarya kapasitesini artirmak hem de islemciyi sd 800e veya sd610a yukseltmekle anlam kazanirm bu da telefonun kalinlaşmasi ve islemci konusunda da fiyatinin yukselmesi demek. Bence hic gerek yok. Umarim kaliteli bir panel kullanmislardir.
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