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Casper'dan 4G destekli VIA V6 ve V6X

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Casper'dan 4G destekli VIA V6 ve V6X

Ülkemizde Mayıs sonunda yapılacak olan 4G ihalesine geri sayım devam ederken, üreticilerin pazara 4G özellikli telefon kazandırma yarışı da devam ediyor. Pazarın önde gelen firmalarından Casper, 4G özellikli yeni bir akıllı telefon serisi duyurdu.

Seride Casper VIA V6 ve V6X olarak adlandırılan modeller ekran boyutları ve batarya açısından birbirinden ayrılıyor. VIA V6 modelinde 5 inçlik 720p çözünürlüğünde IPS ekran, VIA V6X modelinde 5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde IPS ekran yer alıyor. 

64-bitlik 4 çekirdekli Snapdragon 410 yongasetinin güç verdiği modellerde 2GB RAM ve 16GB dahili, MicroSD kart ile de ekstra 64GB'a kadar artırılabilir depolama kapasitesi kullanılıyor. 7.5mm kalınlık değeri ile öne çıkan seride 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kamera kullanılmış. 

Seride Android 4.4 işletim sistemine yer verilirken, VIA V6 modelinde 2400mAh gücünde, VIA V6X modelinde ise 2850mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Her iki model de 2600MHz frekansında 4G LTE desteği sunuyor. 

Tasarım itibariyle aynı olan seride arka kısmında muhtemelen yapay olan bir deri kaplama mevcut. An itibariyle satışta olan seriden VIA V6 modeli 899TL, VIA V6X modeli de 999TL fiyat etiketine sahip.  

http://www.casper.com.tr/KMDefault.aspx?cntid=1247 Yorum Yaz
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stradivardi 4 yıl en beğenilen
Şu çöp lafını kim uydurdu yahu Milletin ağzına yapışıp kalmış Bu fiyatı haketmeyebilir ama çöp değil Çöp dediğin ixperia diye satılan alsanda kullanamayacağın tarzda telefonlara denilse hak vereceğim Akıllı telefonlar boşuna bu kadar fazla satılmıyor Amiral gemilerine göre zayıf olan her telefon sizin için çöp zaten
Şu çöp lafını kim uydurdu yahu Milletin ağzına yapışıp kalmış Bu fiyatı haketmeyebilir ama çöp değil Çöp dediğin ixperia diye satılan alsanda kullanamayacağın t...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 3 yıl
Merhaba, bende aynı sorunu yaşadım, teknik servise götürdüm, 20 tl aldılar 5 dk sonra düzeldi dediler. Evet gerçekten düzelmişti. Fakat daha sonra öğrendim ki boşuna vermişim 20 tl'yi. :) Az telefondan anlayan biri müşteri hizmetlerinin yönlendirmesiyle de yapabilir miş. 0 850 250 77 77 nolu telefonu aradım sorunu anlattım bana mail gönderdiler. Gelen mailde 20 tl alan servisin bütün yaptığı işlem anlatılıyor. Gerçekten 5 dk sürüyor :) Ben yinede sorunun çözümünü yazayım.
Adım 1: SIM kart çıkartılmalı.
Adım 2: Aşağıdaki adımlardan sonra rehberde kayıt kaybı olmaması için “Telefon Belleğindeki ” kişilerin Gmail hesabına aktarılması gerekir.
Adım 3: Whatsapp uygulamasını kaldırıp tekrar yükleyin.
Adım 4: Ayarlar/Uygulamalar/Tümü yolunu takip edip “Kişi Deposu” ve “Kişiler” için VERİLERİ TEMİZLE çalıştırılmalı.
Adım 5: Sim kart ve Hafıza kartını çıkartın. Tuş kombinasyonları (ses açma, ses kapama ve güç düğmesine telefon kapalıyken aynı anda basılı tutun. Ekrana Casper Via yazısı geldiğinde parmaklarınızı ses kısma ve güç düğmesinden çekin. Ekrana android yazıları gelince Recovery mod gelmiş olacak. )
Adım 6: Recovery modda wipe cache partition seçeneği çalıştırılmalı.
Adım 7:Yukarıdaki işlemin ardından Reboot system now çalıştırılıp telefon yeniden başlatılmalı.
Eğer nasıl recovery moda gireceğinizi bilmiyorsanız 5. adıma kadar yapacaklarınızı yapın sonra aşağıdaki linkte recovery modu çalıştırmayı anlatıyor.
youtube.com/...
İyi günlerde kullanın. Casper telefonlar iyidir iyi....
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DH Misafiri 3 yıl
Casper Via V6 kullanıyorum hayla android güncellemesi gelmedi ne zaman gelir ?
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DH Misafiri 4 yıl
casper via v8 4.5 G destekliyor mu
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DH Misafiri 4 yıl
merhaba... Ben casper via v6 kullanıcısıyım.bu telefonu satın almadan önce bana tavsiye etmeyenler oldu.web de birçok yoruma baktıp, teknoloji sitelerindeki inceleme videolarını seyrettim.. elbet elektronik eşyalarda her zaman bir risk vardır. daha ilk gün telefonu elinde patlayanlar da gördüm..
casper store den almış olduğum bu telefona yakın zaman da android 5.0 güncellemesi gelecek.oldukça memnun olduğum bu cihazı herkese tavsiye ediyorum. gayet stabil ve şık tasarımla dizayn edilmiş. bataryası da oldukça verimli diyebilirim. pek oyun oynayan biri değilim; yalnız sabah akşam veri bağlantısı yada wifi açık, günde 2 saat e yakın konuşma ve çokça whatsaap kullanmama rağmen bataryamda gün sonunda %30-45 arası doluluk mevcut oluyor. ekran renkleri oldukça canlı... dediğim gibi verdiğiniz parayı fazlasıyla hak edecek olan bir telefon.
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selimar 4 yıl
Bu ürünü nerden temin edebilirim
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mrtdgci89 4 yıl
Bu ürün ne zaman incelenecek acaba güzel bir ürüne benziyor.
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medcezir10 4 yıl
Bencede tasarım bu sefer başarılı olmuş.4g'li bir telefon için iyi fiyat.
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sevimlistalker 4 yıl
Tasarım gayet güzel olmuş.Deri kaplama da iyi seçenek kolay kolay çizilmez.
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Manchester United 4 yıl
Casper mi, uzak olsun.
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6.cadde 4 yıl
Sd 400e çöp deyin ama sd410 çöp değil. Cortex a53 en azindan cortex a7 testlere göre de %23 daha hızli. 64bit destegi oldugundan android 5x os daha stabil çalişacakmış. Daha test goremedim ama guncel bi çipset.

V6x hemen hemen huawei g7 ile ayni ozellige sahip batarya ve kasa disinda. Metal kasayi saymazsak casperin tasarimi daha guzel gorunuyor. Bu kez olmuş bana gore. V8c gibi aptal bi telefona gore bence daha mantikli. Hem de fiyati uygun. Burada tek mesele yazilim. Firma yazilim destegi (duzeltmelerden kastetmiyorum.) verebilecek mi?
5.0.1 veya 5.0.2 ile gelip oylece kalmamali. Android 5.0.x işletim sisteminde memory leak var deniyor. 5.1 destek sozu verirse alinabilir. Ekran kalitesini bilmiyoru. Biri 5.5" 720p olmaz demiş valla bal gibi de olur. Huawei g7nin ekran kalitesi gayet yeterli. Cozunurlugu artirmak hem batarya kapasitesini artirmak hem de islemciyi sd 800e veya sd610a yukseltmekle anlam kazanirm bu da telefonun kalinlaşmasi ve islemci konusunda da fiyatinin yukselmesi demek. Bence hic gerek yok. Umarim kaliteli bir panel kullanmislardir.
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