Casper'dan 4G destekli VIA V6 ve V6X

Ülkemizde Mayıs sonunda yapılacak olan 4G ihalesine geri sayım devam ederken, üreticilerin pazara 4G özellikli telefon kazandırma yarışı da devam ediyor. Pazarın önde gelen firmalarından Casper, 4G özellikli yeni bir akıllı telefon serisi duyurdu.





Seride Casper VIA V6 ve V6X olarak adlandırılan modeller ekran boyutları ve batarya açısından birbirinden ayrılıyor. VIA V6 modelinde 5 inçlik 720p çözünürlüğünde IPS ekran, VIA V6X modelinde 5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde IPS ekran yer alıyor.





64-bitlik 4 çekirdekli Snapdragon 410 yongasetinin güç verdiği modellerde 2GB RAM ve 16GB dahili, MicroSD kart ile de ekstra 64GB'a kadar artırılabilir depolama kapasitesi kullanılıyor. 7.5mm kalınlık değeri ile öne çıkan seride 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kamera kullanılmış.





Seride Android 4.4 işletim sistemine yer verilirken, VIA V6 modelinde 2400mAh gücünde, VIA V6X modelinde ise 2850mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Her iki model de 2600MHz frekansında 4G LTE desteği sunuyor.





Tasarım itibariyle aynı olan seride arka kısmında muhtemelen yapay olan bir deri kaplama mevcut. An itibariyle satışta olan seriden VIA V6 modeli 899TL, VIA V6X modeli de 999TL fiyat etiketine sahip.

