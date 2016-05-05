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Casper'dan parmak izi okuyuculu akıllı telefon: VIA E1

Casper, kavisli ekranlı telefonu VIA M1 ile şıklık ve performans arayan kullanıcıların beklentilerini karşılarken, parmak izi okuyuculu VIA E1 ile güvenlik konusunda beklentisi olanlara hitap ediyor.
3 yıl
2,1b
1
20
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Casper'dan parmak izi okuyuculu akıllı telefon: VIA E1
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Türkiye’nin yerli teknoloji markası Casper, 25’inci yılını kutladığı bu yıl tüketicilerin karşısına yeni ürünler ile çıkmaya devam ediyor. Bir süre önce teknoloji tutkunlarının beğenisine kavisli ekranlı 3 GB RAM ile güçlendirilen 8 çekirdek işlemcisi, 16 ve 32 GB depolama alanı seçeneğine sahip VIA M1 modelini sunan Casper, bir diğeri ürünü olan VIA E1'de parmak izli güvenlik fonksiyonu ile dikkat çekiyor.

Parmak izi güvenliği: VIA E1

Casper’ın 1280x720 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç ekranlı yeni akıllı telefon modeli VIA E1, 2 GB RAM, 16 GB dahili hafıza ve 64 GB’a kadar microSD bellek desteği ile artırılabilir hafızaya sahip. On-Cell ekran teknolojisi sayesinde daha parlak bir görüntü deneyimi sunan akıllı telefon yeni nesil mobil iletişim teknoloji 4.5G’yi de destekliyor. Parmak izi fonksiyonu ile üst düzey güvenlik sağlayan VIA E1, bu sayede dosyalarınızı güvenle saklamanıza yardımcı oluyor.

8 Megapiksel çift LED flaşlı ana kameraya sahip olan VIA E1’de ön yüzünde de flaş bulunan 5 Megapiksellik bir kamera yer alıyor. Telefonun çekim modları arasında Geniş Açı Selfie, Panorama, Profesyonel, Yüz Güzelliği ve manuel ayarlar da bulunuyor. Her türlü ortamda en iyi kamera performansı sunan VIA E1, yüzde 86’sı metalden üretilen kasası ile güvenlikle şıklığı bir arada vermeyi başarıyor.

Casper VIA E1 Teknik Özellikleri:


İşlemci: 1.3 GHz. 4 Çekirdek, MTK 6735 İşlemci
İşletim Sistemi: Android 5.1
Ekran: 5 inç 1280 x 720 piksel, IPS, 423 PPI
RAM: 2 GB
Depolama: 16 GB
Kamera: 8 MP LED flaşlı arka kamera, 5 MP flaşlı ön kamera
Boyut ve Ağırlık: 143.2 mm x 71.2 mm x 8.4 mm, 147 g (batarya dahil)
Pil: 2500 mAh
Bağlantılar: Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 b/g/n, WLAN, Micro USB
Kutu içeriği: AC Adaptör, USB Kablosu, Mikrofonlu Kulaklık, Koruma kılıfı

Güvenlik fonksiyonlarıyla öne çıkan Casper VIA E1 modeli KDV dahil 999 TL’den satışa sunuluyor.


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DH Misafiri 2 yıl
Caspere inanmayın. Telefonu alacaksınız 2 gün sonra elinizde patlayacak.Mal gibi telefon yaptırıyo zaten çinlilere.
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FIRAT_G_ 2 yıl
Urunu elime alip biraz inceledikten sonra sanirim satin alacagim bu modeli.
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zehirlimadde 3 yıl
Arkadaşlar başka mecralarda da haber çıktı.Ürün 749TL net.
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DH Misafiri 3 yıl
Giriş seviyesi bir üründe metal kasa ilk defa görüyorum,birde parmakla şifre koyma ve uygulama kitleme iyi düşünülmüş
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muzaffers 3 yıl
Hem 4.5g var hemde parmak koyucu eğer fiyatı gerçekten yanlış yazıldıysa 749 TL'YE bu ürün alınır
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muzaffers 3 yıl
On cell ekran teknolojisi olması ilginç, çok az telefonda var
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Technotronic 3 yıl
Buna vereceğime gider via m1 alırım daha iyi ,parmak izi olmayı versin.
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KalemKolik 3 yıl
Fiyat 499tl olsa iş yaparmış. 500tl pahalı fiyatı.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Telefonun fiyatı 749 TL. Haberde bir yanlışlık var
2 Yanıt Yanıtla +1
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Fenomenon 3 yıl Guest-5E274E432
BoxFun
Telefonun fiyatı 749 TL. Haberde bir yanlışlık var

750 ise fiyatı makul. F/p değil elbette 650 falan olsaydı çok iyi olurdu. Yine de casper iyi yolda gibi. Akıllanmaya başlamış yavaş yavaş.
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bex0ve 3 yıl Guest-5E274E432
BoxFun

Telefonun fiyatı 749 TL. Haberde bir yanlışlık var

Yanlışlık yok telefonun fiyatı 999 TL
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javaprof 3 yıl
bunlar bir önceki serisi olan via v5 ler tümü kronik ekran hatalı olarak geliyor sonra da üstünde çizik var diyerek kullanıcı hatası diye garanti dışı bırakıyorlar.sonra da ekran için 390 lira para istiyorlar telefon zaten 650 lira bunlar gibi müşteri düşmanlarının reklamını nasıl yapar dh anlamıyorum ürünlerinin hepsi çöp.
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