Casper'dan parmak izi okuyuculu akıllı telefon: VIA E1

Parmak izi güvenliği: VIA E1
Casper’ın 1280x720 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç ekranlı yeni akıllı telefon modeli VIA E1, 2 GB RAM, 16 GB dahili hafıza ve 64 GB’a kadar microSD bellek desteği ile artırılabilir hafızaya sahip. On-Cell ekran teknolojisi sayesinde daha parlak bir görüntü deneyimi sunan akıllı telefon yeni nesil mobil iletişim teknoloji 4.5G’yi de destekliyor. Parmak izi fonksiyonu ile üst düzey güvenlik sağlayan VIA E1, bu sayede dosyalarınızı güvenle saklamanıza yardımcı oluyor.
8 Megapiksel çift LED flaşlı ana kameraya sahip olan VIA E1’de ön yüzünde de flaş bulunan 5 Megapiksellik bir kamera yer alıyor. Telefonun çekim modları arasında Geniş Açı Selfie, Panorama, Profesyonel, Yüz Güzelliği ve manuel ayarlar da bulunuyor. Her türlü ortamda en iyi kamera performansı sunan VIA E1, yüzde 86’sı metalden üretilen kasası ile güvenlikle şıklığı bir arada vermeyi başarıyor.
Casper VIA E1 Teknik Özellikleri:
İşlemci: 1.3 GHz. 4 Çekirdek, MTK 6735 İşlemci
İşletim Sistemi: Android 5.1
Ekran: 5 inç 1280 x 720 piksel, IPS, 423 PPI
RAM: 2 GB
Depolama: 16 GB
Kamera: 8 MP LED flaşlı arka kamera, 5 MP flaşlı ön kamera
Boyut ve Ağırlık: 143.2 mm x 71.2 mm x 8.4 mm, 147 g (batarya dahil)
Pil: 2500 mAh
Bağlantılar: Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 b/g/n, WLAN, Micro USB
Kutu içeriği: AC Adaptör, USB Kablosu, Mikrofonlu Kulaklık, Koruma kılıfı
Güvenlik fonksiyonlarıyla öne çıkan Casper VIA E1 modeli KDV dahil 999 TL’den satışa sunuluyor.
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750 ise fiyatı makul. F/p değil elbette 650 falan olsaydı çok iyi olurdu. Yine de casper iyi yolda gibi. Akıllanmaya başlamış yavaş yavaş.
Yanlışlık yok telefonun fiyatı 999 TL