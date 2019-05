Casper'dan parmak izi okuyuculu akıllı telefon: VIA E1

Tam Boyutta Gör



Türkiye’nin yerli teknoloji markası Casper, 25’inci yılını kutladığı bu yıl tüketicilerin karşısına yeni ürünler ile çıkmaya devam ediyor. Bir süre önce teknoloji tutkunlarının beğenisine kavisli ekranlı 3 GB RAM ile güçlendirilen 8 çekirdek işlemcisi, 16 ve 32 GB depolama alanı seçeneğine sahip VIA M1 modelini sunan Casper, bir diğeri ürünü olan VIA E1'de parmak izli güvenlik fonksiyonu ile dikkat çekiyor.

Parmak izi güvenliği: VIA E1

Casper’ın 1280x720 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç ekranlı yeni akıllı telefon modeli VIA E1, 2 GB RAM, 16 GB dahili hafıza ve 64 GB’a kadar microSD bellek desteği ile artırılabilir hafızaya sahip. On-Cell ekran teknolojisi sayesinde daha parlak bir görüntü deneyimi sunan akıllı telefon yeni nesil mobil iletişim teknoloji 4.5G’yi de destekliyor. Parmak izi fonksiyonu ile üst düzey güvenlik sağlayan VIA E1, bu sayede dosyalarınızı güvenle saklamanıza yardımcı oluyor.

8 Megapiksel çift LED flaşlı ana kameraya sahip olan VIA E1’de ön yüzünde de flaş bulunan 5 Megapiksellik bir kamera yer alıyor. Telefonun çekim modları arasında Geniş Açı Selfie, Panorama, Profesyonel, Yüz Güzelliği ve manuel ayarlar da bulunuyor. Her türlü ortamda en iyi kamera performansı sunan VIA E1, yüzde 86’sı metalden üretilen kasası ile güvenlikle şıklığı bir arada vermeyi başarıyor.

Casper VIA E1 Teknik Özellikleri:



İşlemci: 1.3 GHz. 4 Çekirdek, MTK 6735 İşlemci

İşletim Sistemi: Android 5.1

Ekran: 5 inç 1280 x 720 piksel, IPS, 423 PPI

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB

Kamera: 8 MP LED flaşlı arka kamera, 5 MP flaşlı ön kamera

Boyut ve Ağırlık: 143.2 mm x 71.2 mm x 8.4 mm, 147 g (batarya dahil)

Pil: 2500 mAh

Bağlantılar: Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 b/g/n, WLAN, Micro USB

Kutu içeriği: AC Adaptör, USB Kablosu, Mikrofonlu Kulaklık, Koruma kılıfı



Güvenlik fonksiyonlarıyla öne çıkan Casper VIA E1 modeli KDV dahil 999 TL’den satışa sunuluyor.