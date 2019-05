Evrenin en uzun yıldız tutulması keşfedildi

Harvard ve Vanderbilt Üniversitelerinden bir grup astronom, evrenin en uzun süreli yıldız tutulmasını keşfettiler. Dünya'dan 10,000 ışık yılı uzaklıkta bulunan TYC 2505-672-1 çift yıldızlı sisteminde gerçekleşen tutulma tam 3.5 yıl sürüyor.

Her 69 yılda bir gözlemlenebilen bu uzun yıldız tutulmasının gerçekleştiği TYC 2505-672-1 sisteminde iki kırmızı dev bulunuyor ve iki yıldızdan büyük olanı, 3.5 yıllık süreç için Dünya'dan gözlemlenemiyor.





Astronomical Journal'dan yayın için kabul alan araştırmaya arXiv.org üzerinden de ulaşabilirsiniz.

http://gadgets.ndtv.com/science/news/star-system-with-longest-lasting-stellar-eclipse-discovered-804759

Astronomical Journal'dan da kabul alan araştırma için astronomlar, American Association of Variable Star Observers (AAVSO) ve Digital Access to a Sky Century @ Harvard (DASCH) projelerinden yararlandılar. Her iki projeden de üzerinde çalışabilecekleri yüzlerce fotoğraf arşivi elde eden araştırmacılar, 1890 yılına kadar inceleme yapabilme fırsatı yakaladılar.Keşfedilen yeni tutulma aynı zamanda bir önceki rekoru da büyük bir farkla geçiyor. Dünya'ya 2,200 ışık yılı uzaklıktaki Epsilon Aurigae sistemine ait olan önceki rekor, her 27 yılda bir gerçekleşiyor ve 640 ila 730 gün arasında sürebiliyordu. Epsilon Aurigae'nin yeni sisteme oranla daha parlak ve daha yakın olması, üzerinde çalışma konusunda onu avantajlı bir konuma getiriyordu.Araştırmada yer alan Keivan Stassun,"Astronomi bilimindeki en büyük sorunlardan birisi bu tür önemli olayların çok büyük astronomik zaman dilimlerinde gerçekleşiyor olması. Ancak bizler, astronomlar, çok daha kısa insan yaşamlarına sahibiz." ifadelerini kullandı.