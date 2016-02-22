Evrenin en uzun yıldız tutulması keşfedildi

Harvard ve Vanderbilt Üniversitelerinden bir grup astronom, evrenin en uzun süreli yıldız tutulmasını keşfettiler. Dünya'dan 10,000 ışık yılı uzaklıkta bulunan TYC 2505-672-1 çift yıldızlı sisteminde gerçekleşen tutulma tam 3.5 yıl sürüyor.
Astronomical Journal'dan da kabul alan araştırma için astronomlar, American Association of Variable Star Observers (AAVSO) ve Digital Access to a Sky Century @ Harvard (DASCH) projelerinden yararlandılar. Her iki projeden de üzerinde çalışabilecekleri yüzlerce fotoğraf arşivi elde eden araştırmacılar, 1890 yılına kadar inceleme yapabilme fırsatı yakaladılar.
Her 69 yılda bir gözlemlenebilen bu uzun yıldız tutulmasının gerçekleştiği TYC 2505-672-1 sisteminde iki kırmızı dev bulunuyor ve iki yıldızdan büyük olanı, 3.5 yıllık süreç için Dünya'dan gözlemlenemiyor.
Araştırmada yer alan Keivan Stassun,"Astronomi bilimindeki en büyük sorunlardan birisi bu tür önemli olayların çok büyük astronomik zaman dilimlerinde gerçekleşiyor olması. Ancak bizler, astronomlar, çok daha kısa insan yaşamlarına sahibiz." ifadelerini kullandı.
Astronomical Journal'dan yayın için kabul alan araştırmaya arXiv.org üzerinden de ulaşabilirsiniz.
http://gadgets.ndtv.com/science/news/star-system-with-longest-lasting-stellar-eclipse-discovered-804759 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Güzel bir haber ve milletin ilgisini gayet çekiyor . Umarım bu tarz haberlerin sayısı artar