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Evrenin en uzun yıldız tutulması keşfedildi

Evrenin en uzun yıldız tutulması bir grup ABD'li araştırmacı tarafından keşfedildi. Her 69 yılda bir gerçekleşen tutulma bir önceki rekoru da büyük farkla geçiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,9b
1
12
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Harvard ve Vanderbilt Üniversitelerinden bir grup astronom, evrenin en uzun süreli yıldız tutulmasını keşfettiler. Dünya'dan 10,000 ışık yılı uzaklıkta bulunan TYC 2505-672-1 çift yıldızlı sisteminde gerçekleşen tutulma tam 3.5 yıl sürüyor.

Astronomical Journal'dan da kabul alan araştırma için astronomlar, American Association of Variable Star Observers (AAVSO) ve Digital Access to a Sky Century @ Harvard (DASCH) projelerinden yararlandılar. Her iki projeden de üzerinde çalışabilecekleri yüzlerce fotoğraf arşivi elde eden araştırmacılar, 1890 yılına kadar inceleme yapabilme fırsatı yakaladılar.

Her 69 yılda bir gözlemlenebilen bu uzun yıldız tutulmasının gerçekleştiği TYC 2505-672-1 sisteminde iki kırmızı dev bulunuyor ve iki yıldızdan büyük olanı, 3.5 yıllık süreç için Dünya'dan gözlemlenemiyor.

Keşfedilen yeni tutulma aynı zamanda bir önceki rekoru da büyük bir farkla geçiyor. Dünya'ya 2,200 ışık yılı uzaklıktaki Epsilon Aurigae sistemine ait olan önceki rekor, her 27 yılda bir gerçekleşiyor ve 640 ila 730 gün arasında sürebiliyordu. Epsilon Aurigae'nin yeni sisteme oranla daha parlak ve daha yakın olması, üzerinde çalışma konusunda onu avantajlı bir konuma getiriyordu.

Araştırmada yer alan Keivan Stassun,"Astronomi bilimindeki en büyük sorunlardan birisi bu tür önemli olayların çok büyük astronomik zaman dilimlerinde gerçekleşiyor olması. Ancak bizler, astronomlar, çok daha kısa insan yaşamlarına sahibiz." ifadelerini kullandı.

Astronomical Journal'dan yayın için kabul alan araştırmaya arXiv.org üzerinden de ulaşabilirsiniz. 

http://gadgets.ndtv.com/science/news/star-system-with-longest-lasting-stellar-eclipse-discovered-804759 Yorum Yaz
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Mr.Legend 3 yıl en beğenilen teramit
teramit

şöyle haberleri niye yayınlıyorsunuz çözemedim, ne sizin kitlenize hihap ediyor ne de milletin ilgisini çekiyor.Hadi diyelim bu konulara ilgilisin bu siteden mi haberini takip edersin.
Magazin haberi falanda verin hit lazımsa...
Kendi uzmanlığınızda verdiğiniz haberlerin kalitesini artırın bunlara vakit ayıracağınıza...

Güzel bir haber ve milletin ilgisini gayet çekiyor
. Umarım bu tarz haberlerin sayısı artar
teramitşöyle haberleri niye yayınlıyorsunuz çözemedim, ne sizin kitlenize hihap ediyor ne de milletin ilgisini çekiyor.Hadi diyelim bu k...
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kadirirdem 3 yıl
bu tarz haberler de artmalı oldukça ilgimi çekiyor...
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deoksiriboz1001 3 yıl
evrenin keşfedilen en uzun tutulması dese daha doğru olur
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SEO-Uzmanı 3 yıl
A ha ! Bi MEHDİ alameti daha ! :)
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
teramit
şöyle haberleri niye yayınlıyorsunuz çözemedim, ne sizin kitlenize hihap ediyor ne de milletin ilgisini çekiyor.Hadi diyelim bu konulara ilgilisin bu siteden mi haberini takip edersin.Magazin haberi falanda verin hit lazımsa... Kendi uzmanlığınızda verdiğiniz haberlerin kalitesini artırın bunlara vakit ayıracağınıza...

Kendi adına konuş ben DH'de donanım, telefon haberinden çok böyle haberler görmeyi istiyorum senin ilgini çekmiyorsa başka haberlere tıkla burada olmanı gerektirecek birşey yok.
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BiilimAdamı 3 yıl
teramit
şöyle haberleri niye yayınlıyorsunuz çözemedim, ne sizin kitlenize hihap ediyor ne de milletin ilgisini çekiyor.Hadi diyelim bu konulara ilgilisin bu siteden mi haberini takip edersin.Magazin haberi falanda verin hit lazımsa... Kendi uzmanlığınızda verdiğiniz haberlerin kalitesini artırın bunlara vakit ayıracağınıza...

Benim ilgimi çekiyor, ilgimi çekmekten fazlası hatta çok merak ediyorum yukarda neler oluyor herşeyden bir haberiz, ve böyle olayları bilmek takip etmek önemli benim için. Sonuçta buda bilim ve teknoloji kategorisinde senin ilgini çekmiyorsa geç..
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c36ab7c4 3 yıl
Haber benim de ilgimi çekti açıkçası.
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filteke 3 yıl
benim ve birçoğumuzun ilgisini çekiyor
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yimmasabi 3 yıl
Yaah işte bi şekilde bulsan teknolojiyi de ışık olup gitsen oralara 10bin ışık yılı sürer, ama ömür en fazla 100 yıl, yolda yemek de yiyemeyecen, çoğalamazsın da hadi herşeyi aştın oraya vardın seni orda ışıklarını saçmadan toplayacak, aynı vücuda ve erdeme getirecek teknoloji de yok :)
Buyur burdan yak :D
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teramit 3 yıl
şöyle haberleri niye yayınlıyorsunuz çözemedim, ne sizin kitlenize hihap ediyor ne de milletin ilgisini çekiyor.Hadi diyelim bu konulara ilgilisin bu siteden mi haberini takip edersin.
Magazin haberi falanda verin hit lazımsa...
Kendi uzmanlığınızda verdiğiniz haberlerin kalitesini artırın bunlara vakit ayıracağınıza...
3 Yanıt Yanıtla
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Mr.Legend 3 yıl teramit
teramit

şöyle haberleri niye yayınlıyorsunuz çözemedim, ne sizin kitlenize hihap ediyor ne de milletin ilgisini çekiyor.Hadi diyelim bu konulara ilgilisin bu siteden mi haberini takip edersin.
Magazin haberi falanda verin hit lazımsa...
Kendi uzmanlığınızda verdiğiniz haberlerin kalitesini artırın bunlara vakit ayıracağınıza...

Güzel bir haber ve milletin ilgisini gayet çekiyor
. Umarım bu tarz haberlerin sayısı artar
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Neyinkafasi 3 yıl teramit
teramit
şöyle haberleri niye yayınlıyorsunuz çözemedim, ne sizin kitlenize hihap ediyor ne de milletin ilgisini çekiyor.Hadi diyelim bu konulara ilgilisin bu siteden mi haberini takip edersin.
Magazin haberi falanda verin hit lazımsa...
Kendi uzmanlığınızda verdiğiniz haberlerin kalitesini artırın bunlara vakit ayıracağınıza...

benimde ilgimi çekiyor bu tarz haberler. not: maksat çoğunluk olsun.
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clopin 3 yıl teramit
bilim teknoloji ve kültür forumu burası ne bekliyordun anasayfada
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