Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çekilen araçların nerede olduğu bilgisi anlık bildirim ile cebinizde

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından e-devlet'e eklenen yeni özellik sayesinde yanlış parktan dolayı otoparka çekilen araçların nereye çekildiğinin bilgisi anlık bildirim olarak vatandaşa iletilecek.
1 yıl
6,5b
1
12
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çekilen araçların nerede olduğu bilgisi anlık bildirim ile cebinizde
Tam Boyutta Gör

E-devlet’e eklenen yeni özellik ile yanlış parktan dolayı çekilen araçların otopark ve ceza bilgisi anlık olarak görüntülenebiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü kurum sayfasının altında sunulan özellik sayesinde çekilen aracı bulmak için otopark otopark gezmeye gerek kalmayacak. “Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama” adıyla sunulan hizmete buradan ulaşabilirsiniz.


Otopark bilgisi sorgulama hizmetinin anlık bildirim özelliği bulunuyor. Çekilen aracın otopark bilgisi belli olduktan sonra e-devlet’e tanımlı e-posta adresi ve e-devlet mobil uygulamasına bildirim gidiyor.

Sürücüler kendi adlarına kayıtlı aracın herhangi bir kural ihlali neticesi otoparka çekilmesi durumunda, aracın plakası, otopark adı, birim il, ilçe, otopark adresi, otopark telefonu, otoparka çekme nedeni, otoparka çekme tarih ve saat bilgilerine bu bildirim üzerinden ulaşabilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından eklenen bir başka özellik olan Sürücü Ceza ve Kaza Bilgisi Sorgulama özelliği sayesinde de vatandaşlar son 5 yıl içindeki ceza bilgilerini görüntüleyip, barkodlu belge oluşturabilecek.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Front-Back 1 yıl en beğenilen
Amaç trafiği tehlikeye atan, yaya geçitlerine park eden veya yangın musluklarının önüne park edilen arabaları ortadan kaldırmak değil mi?
Madem sen anlık bildirim atabilecek bir proje yaptın. "Arabanız çekildi" diye kullanıcıya bildirim göndereceğine, "3 dakika içerisinde arabanızın başına gelin yoksa aracınız şu şu otoparka şu sebeple çekilecek" tarzı bir bildirim göndersende vatandaşı uğraştırmasan.
Sen yine 80-90 küsür lira park cezanı kes ama insanları onun stresi ile uğraştırma.
Amaç trafiği tehlikeye atan, yaya geçitlerine park eden veya yangın musluklarının önüne park edilen arabaları ortadan kaldırmak değil mi?Madem sen anlık bi...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skandalek 1 yıl
Geliyorsun bir bakıyorsun araç yok. Sonra sağdan soldan birisi çıkar derse çekildi diye şanslısın. Öğreniyorsun ki sende herkes gibi aynı yere park etmişsindir trafiğe engel olmadığı halde seninki çekilmiş... Ne aptalca şeydir bu. Bir de ön cama kocaman not ile telefon numaranı bıraktıysan ana avrat düz gidebilirsin
Geliyorsun bir bakıyorsun araç yok. Sonra sağdan soldan birisi çıkar derse çekildi diye şanslısın. Öğreniyorsun ki sende herkes gibi aynı yere park etmişsindir...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kerim5100 1 yıl
Parçalanıp satılanları da görebilicez mi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 1 yıl
Çekilen arabamı evimin önüne park ederse hizmet diye buna derim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RANCH SOS 1 yıl
Ha yani yaya geçidine parkedilsin, şansa oradan çekici geçerse ya da biri şikayet ederse bir de uyarı gelsin. Yani çekici görene kadar yada şikayet edilene kadar yaya geçidi kapalı kalsın engelli geçemesin, bebek arabası çıkamasın kaldırıma.
Bir siz akıllısınız valla. Yapılan hataları meşrulaştırma konusunda üstünüze yok.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
boombip 1 yıl RANCH SOS
RANCH SOS
Ha yani yaya geçidine parkedilsin, şansa oradan çekici geçerse ya da biri şikayet ederse bir de uyarı gelsin. Yani çekici görene kadar yada şikayet edilene kadar yaya geçidi kapalı kalsın engelli geçemesin, bebek arabası çıkamasın kaldırıma.
Bir siz akıllısınız valla. Yapılan hataları meşrulaştırma konusunda üstünüze yok.

asıl problem cezaların rastgele uygulanması. trafiğe aykırı bir parklanma varsa, bu şekilde park eden araçların tamamı çekilsin. kızılaydakiler çekilirken, esattakiler durursa bu ceza uygulama olmuyor maalesef.
bizde kurallar piyango misali. piyango denk gelirse aracın çekilir, telefonla konuşurken ceza yersin. 10 yıl boyunca araç sürerken telefonla konuşan adam ceza yemez, 1 kez konuşursun oradan polis geçeceği tutar ceza yersin. bu şekilde piyango usülü cezalandırma sistemi olmaz. benim de itirazım buna.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
boombip 1 yıl
7 kez arabam cekildi. Tam bana gore bir hizmet 😀
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 1 yıl boombip
Her seferinde yola bırakıyorsun sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mobilecom 1 yıl
Çok uzun zaman önce bunun için mobil uygulama geliştirmek istemiştim, yaşadığım ilk araç çekimi olayı sonrasında. Ama iletişime geçtiğim kurum bilgi paylaşımı yapmadı.
Şimdi kendileri yapmışlar, bu da bir gelişmedir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skandalek 1 yıl
Geliyorsun bir bakıyorsun araç yok. Sonra sağdan soldan birisi çıkar derse çekildi diye şanslısın. Öğreniyorsun ki sende herkes gibi aynı yere park etmişsindir trafiğe engel olmadığı halde seninki çekilmiş... Ne aptalca şeydir bu. Bir de ön cama kocaman not ile telefon numaranı bıraktıysan ana avrat düz gidebilirsin
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 1 yıl
Hırsızlar bir sorgudan sonra serbest bırakılıyor. Fetöden tutuklular da salınıyor. Hatta bazen kattiler bile.
Madem suçlular dışarda, niye araçlar da serbest bırakılmıyor? Asıl suçlular dışarda arkadaşım.
Şoförüyle ilgilenin. Araç çekmek bahane. Cezası şahane.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Front-Back 1 yıl en beğenilen
Amaç trafiği tehlikeye atan, yaya geçitlerine park eden veya yangın musluklarının önüne park edilen arabaları ortadan kaldırmak değil mi?
Madem sen anlık bildirim atabilecek bir proje yaptın. "Arabanız çekildi" diye kullanıcıya bildirim göndereceğine, "3 dakika içerisinde arabanızın başına gelin yoksa aracınız şu şu otoparka şu sebeple çekilecek" tarzı bir bildirim göndersende vatandaşı uğraştırmasan.
Sen yine 80-90 küsür lira park cezanı kes ama insanları onun stresi ile uğraştırma.
1 Yanıt Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shimoda 1 yıl Front-Back
Front-Back

Amaç trafiği tehlikeye atan, yaya geçitlerine park eden veya yangın musluklarının önüne park edilen arabaları ortadan kaldırmak değil mi?

Evet amaç o.
Ü dakika içinde gel yoksa arabanı çekeceğim! Dediğiniz yurdum insanı:" Ya topu topu üç dakikalık işim var. Hemen hallederim zaten." diyip yine oraya parkedecek, iki dakka fazladan da idare ederler zaten diye işini yayarak görecek. Kısacası kendi mallığı yüzünden milletin canına okumaya devam edecek. Bunu 3 dakikası 30 sanıyesi yok. O kısa süre içinde bile tıkadığın alana ihtiyacı olan çıkabilecektir her zaman.
O yüzden beyefendi milleti strese sokacağına kendi stres olsun bi zahmet. Evet gitsin uğraşsın.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6540 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
e-devlet, Türkiye Gündemi ve
7 etiket daha emniyet genel müdürlüğü otopark yanlış park çekilen araç Web Siteleri Internet Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Yeni bir açık tek bir mesaj ile Apple cihazlarını çökertiyor 1 yıl Ekran kartı fiyatları yükselişe geçti 1 yıl Gizli madencilik yazılımları en büyük 10 tehdit arasında 1 yıl Yerli havacılık şirketi, Boeing ve Airbus'a 700 bin parça üretti 1 yıl Xiaomi Redmi 5 küresel pazara geliyor 1 yıl Samsung Galaxy A8+ 2018 Türkiye’de satışa sunuldu 1 yıl CERN bilim insanlarının ücretsiz VPN hizmeti Android'e geldi 1 yıl Saadet zincirine benzetilen yatırım platformu BitConnect resmen kapatıldı 1 yıl Hepsiburada bilgisayar kategorisinde KDV kadar indirim 1 yıl Dört kameralı Casper VIA F2'nin kutusunu açtık! 1 yıl Tesla'ya dişli rakip geliyor: Ferrari CEO'sundan olay açıklamalar 1 yıl Samsung Galaxy S6 için Android 8.0 güncellemesi yakında geliyor 1 yıl Kripto paralarda büyük çöküş, sıfır iddiaları gerçek olacak mı? 1 yıl BTK’dan Wikipedia’ya yanıt: "İlgili içerikler kaldırılmadı" 1 yıl Meizu M6s tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Yeni Nissan Leaf'in ön siparişleri 13.000'i geçti 1 yıl Microsoft'tan önemli adım: Denetim Masası tarih oluyor 1 yıl Atom Karınca gibi bilgisayarlar 1 yıl Samsung da çentik tasarımına sıcak bakıyor 1 yıl YouTube kanal sahiplerine kötü haber, para kazanma zorlaştı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Çekilen araçların nerede olduğu bilgisi anlık bildirim ile cebinizde Sonraki Wikipedia’dan isyan: “Makaleler değişti, erişim yasağı neden devam ediyor? 1 yıl Asus yönlendiriciler için AiMesh teknolojisi geliyor 1 yıl Telefona dönüşen akıllı saat: Shell 1 yıl Samsung’un Metal 12 tasarım anlayışı telefonlara ve saatlere de geliyor 1 yıl 2019 model iPhone X'da daha küçük bir çentik görebiliriz 1 yıl 2017, havacılık tarihinin en güvenli yılı oldu 1 yıl Quika gelişmekte olan ülkelere ücretsiz uydu internet sağlayacak 1 yıl Samsung Galaxy S9'un piyasaya çıkış tarihi sızdırıldı 1 yıl Dizüstü bilgisayara hükmedin 1 yıl Tag Heuer dünyanın en pahalı Android Wear akıllı saatini satışa sundu 1 yıl 2018 Detroit Otomobil Fuarı'nın dikkat çeken modelleri 1 yıl AMD Radeon RX Vega mobile gelebilir 1 yıl Yapay zeka Corti kalp krizini telefon görüşmesinden tespit ediyor 1 yıl Samsung Galaxy S9 serisi aynı batarya ile daha uzun kullanım süresi sunacak 1 yıl ABD'de bir güvenlik sistemleri şirketi TRON ile ödeme almaya başladı 1 yıl Star Wars Rivals ile bire bir mücadeleler başlıyor 1 yıl iPhone'ları bilerek yavaşlatan Apple'ın başı ağrımaya devam ediyor 1 yıl Oppo R9s Çin’de iPhone’u geçti “en çok satan” oldu 1 yıl ASELSAN'dan uzun menzilli savunma sistemi açıklaması 1 yıl 2018 model Kia Cerato resmen tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim