Çekilen araçların nerede olduğu bilgisi anlık bildirim ile cebinizde

E-devlet’e eklenen yeni özellik ile yanlış parktan dolayı çekilen araçların otopark ve ceza bilgisi anlık olarak görüntülenebiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü kurum sayfasının altında sunulan özellik sayesinde çekilen aracı bulmak için otopark otopark gezmeye gerek kalmayacak. “Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama” adıyla sunulan hizmete buradan ulaşabilirsiniz.
Otopark bilgisi sorgulama hizmetinin anlık bildirim özelliği bulunuyor. Çekilen aracın otopark bilgisi belli olduktan sonra e-devlet’e tanımlı e-posta adresi ve e-devlet mobil uygulamasına bildirim gidiyor.
Sürücüler kendi adlarına kayıtlı aracın herhangi bir kural ihlali neticesi otoparka çekilmesi durumunda, aracın plakası, otopark adı, birim il, ilçe, otopark adresi, otopark telefonu, otoparka çekme nedeni, otoparka çekme tarih ve saat bilgilerine bu bildirim üzerinden ulaşabilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından eklenen bir başka özellik olan Sürücü Ceza ve Kaza Bilgisi Sorgulama özelliği sayesinde de vatandaşlar son 5 yıl içindeki ceza bilgilerini görüntüleyip, barkodlu belge oluşturabilecek.
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Madem sen anlık bildirim atabilecek bir proje yaptın. "Arabanız çekildi" diye kullanıcıya bildirim göndereceğine, "3 dakika içerisinde arabanızın başına gelin yoksa aracınız şu şu otoparka şu sebeple çekilecek" tarzı bir bildirim göndersende vatandaşı uğraştırmasan.
Sen yine 80-90 küsür lira park cezanı kes ama insanları onun stresi ile uğraştırma.