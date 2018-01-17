Çekilen araçların nerede olduğu bilgisi anlık bildirim ile cebinizde

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otopark ve ceza bilgisi anlık olarak görüntülenebiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü kurum sayfasının altında sunulan özellik sayesinde çekilen aracı bulmak için otopark otopark gezmeye gerek kalmayacak. “Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama” adıyla sunulan hizmete E-devlet’e eklenen yeni özellik ile yanlış parktan dolayı çekilen araçlarınanlık olarak görüntülenebiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü kurum sayfasının altında sunulan özellik sayesinde çekilen aracı bulmak için otopark otopark gezmeye gerek kalmayacak. “” adıyla sunulan hizmete buradan ulaşabilirsiniz.





Otopark bilgisi sorgulama hizmetinin anlık bildirim özelliği bulunuyor. Çekilen aracın otopark bilgisi belli olduktan sonra e-devlet’e tanımlı e-posta adresi ve e-devlet mobil uygulamasına bildirim gidiyor.

Sürücüler kendi adlarına kayıtlı aracın herhangi bir kural ihlali neticesi otoparka çekilmesi durumunda, aracın plakası, otopark adı, birim il, ilçe, otopark adresi, otopark telefonu, otoparka çekme nedeni, otoparka çekme tarih ve saat bilgilerine bu bildirim üzerinden ulaşabilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından eklenen bir başka özellik olan Sürücü Ceza ve Kaza Bilgisi Sorgulama özelliği sayesinde de vatandaşlar son 5 yıl içindeki ceza bilgilerini görüntüleyip, barkodlu belge oluşturabilecek.