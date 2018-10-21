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Çekilişler ve teknoloji videoları DH Instagram hesabımızda

DonanımHaber Instagram hesabımızı takip ederek 1 dakikalık özel videolarından, duyurulardan ve çekilişlerden haberdar olabilirsiniz. DonanımHaber Instagram: @donanimhabercom
7 ay
2,2b
1
20
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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DonanımHaber Instagram hesabımızı takip ederek en yeni haber videolarından, duyurulardan ve çekilişlerden haberdar olabilirsiniz. DonanımHaber Instagram adresimiz: @donanimhabercom
Günün öne çıkan gelişmelerini hikayelerden takip edebilir, Instagram'a özel olarak hazırladığımız 1 dakikalık teknoloji ve bilim videolarını Instagram akışınızda seyredebilirsiniz. Vizyona giren filmleri, fotoğrafçılık yarışmalarının kazananlarını ve çeşitli sanat eserleri ile ilgili paylaşımları da hesabımızda bulacaksınız.
Peş peşe düzenleyeceğimiz çekilişler ile en yeni teknolojik ürünlerin sahibi olabilirsiniz. Bluetooth hoparlör ve DH bardağı çekilişine katılımlar devam ediyor. Talihliler Pazartesi günü canlı yayında açıklanacak. Salı günü yeni bir çekiliş ile karşınızda olacağız.
DonanımHaber Instagram adresimiz: @donanimhabercom

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crazy585858 7 ay en beğenilen
Dh bardaklarınıda kendilerine çıkarırlar..
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Eyvallah 7 ay
DH bardağını kim napsın yav.
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Tr@mmler 7 ay
Hedef kitle iyice 14 yaş altı oldu galiba. Arkadaşını etiketle falan...
Yılların sitesi ne hallere düştü yazık.
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moustapha129 7 ay
bardak değil de şu sizin patateslerden bize de yollasanız makbule geçer, hani server diye kullanıyorsunuz ya, yan yana kabloyla birbirine bağlanmış kızartmalıklar
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AppleFB 7 ay
Çekilişe katılmak istiyorum
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Johny Constantine 7 ay
Serverlar mı bozuk, niye mi verdi 5 bardağı, yauvv gah git hele
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mahmut716 7 ay
instagramdaki sayfanıza dahi gidilmiyor

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Serkan_Yılmaz 7 ay
bırakın artık şu 3 arkadaş etiketle 5 arkadaş etiketle olayını lütfen. Katılmak isteyen zaten katılır sayfanıza milleti mecbur bırakmayın . sayfayı beğen tamam eyvallah ama etiket istemiyoruz
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Havya Makinesi 7 ay Serkan_Yılmaz
Boşuna şey etmeyin hocam zaten kazananlar belli oluyor dh çekilişlerinde
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Adoring 7 ay
Koskoca donanimhaber cekilis dedigine bak pvp serverler daha fazlasini veriyor la
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Vega 7 ay
Tabi canım öyledir kesin.Şu linki şuraya koyalım herkes görsün
forum.donanimhaber.com/...
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Charm 7 ay
Bluetooth hoparlörü fake admin hesaplardan biri kazanır, gerçekten katılanlara da bardak dağıtırlar.
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The Ace of Spades 7 ay
Bu sefer Instagram'a 404 verdirir bu mazallah

Uzak durmak lazım .
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TIME 7 ay
mikado 5w çekilişi neyav:/
şanına yakıştı mı bu şimdi ey dh
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