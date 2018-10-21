Çekilişler ve teknoloji videoları DH Instagram hesabımızda

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Günün öne çıkan gelişmelerini hikayelerden takip edebilir, Instagram'a özel olarak hazırladığımız 1 dakikalık teknoloji ve bilim videolarını Instagram akışınızda seyredebilirsiniz. Vizyona giren filmleri, fotoğrafçılık yarışmalarının kazananlarını ve çeşitli sanat eserleri ile ilgili paylaşımları da hesabımızda bulacaksınız.

Peş peşe düzenleyeceğimiz çekilişler ile en yeni teknolojik ürünlerin sahibi olabilirsiniz. Bluetooth hoparlör ve DH bardağı çekilişine katılımlar devam ediyor. Talihliler Pazartesi günü canlı yayında açıklanacak. Salı günü yeni bir çekiliş ile karşınızda olacağız.