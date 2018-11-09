Çentikli tasarıma sahip LG Q9'un basın görseli ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi LG, yeni bir orta sınıf telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Son birkaç aydır çeşitli söylentilerle gündeme gelen LG Q9, şimdi ise çentikli tasarımını açığa çıkaran resmi basın görseli ile karşımızda. Bunun dışında cihazın donanım özellikleri hakkında birkaç yeni bilgi de var.

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Akıllı telefon 19:9 görüntü oranı sunan Full HD+ çözünürlükte 6.1 inç ekran ile gelecek. Trende ayak uydurduğunu gördüğümüz LG Q9 piyasada çentikli tasarımı ile boy gösterecek. Yeni sızıntı cihazın 4 GB RAM ve 32 GB/64 GB depolama seçeneklerine sahip olacağını gösteriyor. Parmak izi tarayıcısı ise arka tarafta yer alıyor.

Snapdragon 660 ve 3.550 mAh pil

Şirketin yeni telefonunun kutudan büyük ihtimalle Android Oreo 8.1 işletim sistemi ile çıkacak. Daha önceki raporlara LG Q9'un sekiz çekirdekli Snapdragon 660 yonga seti ile güçlendirileceğini ortaya koymuştu. Bununla birlikte cihazın 3.550 mAh kapasiteli bir pil ile donatılacağı da söyleniyor. Şu an için tüm bildiklerimiz bunlarla sınırlı. LG'nin telefonu kısa süre içinde duyurması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/lg-q9/