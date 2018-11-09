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Çentikli tasarıma sahip LG Q9'un basın görseli ortaya çıktı

LG'nin çok yakında yeni bir Q serisi akıllı telefon çıkarması bekleniyor. Orta sınıf modellerin arasına katılacak olan LG Q9'un resmi basın görseli internete düştü.
6 ay
3,6b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Güney Koreli teknoloji devi LG, yeni bir orta sınıf telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Son birkaç aydır çeşitli söylentilerle gündeme gelen LG Q9, şimdi ise çentikli tasarımını açığa çıkaran resmi basın görseli ile karşımızda. Bunun dışında cihazın donanım özellikleri hakkında birkaç yeni bilgi de var.
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Akıllı telefon 19:9 görüntü oranı sunan Full HD+ çözünürlükte 6.1 inç ekran ile gelecek. Trende ayak uydurduğunu gördüğümüz LG Q9 piyasada çentikli tasarımı ile boy gösterecek. Yeni sızıntı cihazın 4 GB RAM ve 32 GB/64 GB depolama seçeneklerine sahip olacağını gösteriyor. Parmak izi tarayıcısı ise arka tarafta yer alıyor.

Snapdragon 660 ve 3.550 mAh pil

Şirketin yeni telefonunun kutudan büyük ihtimalle Android Oreo 8.1 işletim sistemi ile çıkacak. Daha önceki raporlara LG Q9'un sekiz çekirdekli Snapdragon 660 yonga seti ile güçlendirileceğini ortaya koymuştu. Bununla birlikte cihazın 3.550 mAh kapasiteli bir pil ile donatılacağı da söyleniyor. Şu an için tüm bildiklerimiz bunlarla sınırlı. LG'nin telefonu kısa süre içinde duyurması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/lg-q9/ Yorum Yaz
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Khoradasein 6 ay
Çentik olayını kullanıcılar fazla büyütüyorlar, girinti yerine ekranın fazladan çıkıntısı olarak düşünün. :) Tamamen ekrandan oluşan bir ön yüz de bana çok estetik görünmüyor nedense
bir miktar çerçeve lazım.
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egeandra 6 ay
öyle böyle çok hoşuma gitti tasarımı
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Xiaomiseverim 6 ay
Çentik hadi neyse de alt kısımda babalar gibi kocaman bir boşluk var o kısmı kaldıracak kadar becerikli değil mi koca LG?
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huseyincarnege 6 ay
kopyacı gelmedin kopyacı gidiyosun lg
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huhuq 6 ay
alttaki siyah alana koysana o kamerayı. yok altta işlevselliğinde düşme, el kapaması gibi durum oluyorsa alttaki siyah alanı yukarı taşı oraya koy kamera sensor felan. neden yapmıyorlar ki
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MHEC 6 ay
alt taraftaki çerçevesi çok kalın çirkin duruyor.
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esmerbuyucu 6 ay MHEC
Nokia 9 kadar.
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mert1907 6 ay
Yahu özgün bir tasarım yapmak neden bu kadar zor.
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Whippoorwill 6 ay
O değil de aslında fiyatı cep yakacağı için sorun büyük.
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akıllı telefon, cep telefonu ve
4 etiket daha lg q9 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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