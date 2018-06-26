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Çentiksiz Huawei Mate 20'nin yeni bir görüntü sızdı

Ekim ayında tanıtılması beklenen Huawei Mate 20 ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Çinli teknoloji devinin 2018'de çıkaracağı ikinci amiral gemisinin yeni görüntüsü yayınlandı.
11 ay
4,3b
1
11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi Huawei, bu yıl ikinci amiral gemisi telefonunu duyurmaya hazırlanıyor. Mate 20 olarak lanse edilmesi beklenen cihazın şimdiye kadar gördüklerimizle paralel yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Yayınlanan görsel tasarım açısından Mate 20'den neler beklememiz gerektiği konusunda fikir veriyor.
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Sızan görüntü ne yazık ki akıllı telefonun sadece ön kısmını açığa çıkarmış durumda. Beklenildiği gibi ince çerçeveli bir tasarıma sahip olduğunu gördüğümüz cihazda çentik olmaması dikkat çekiyor. Ayrıca kenarlarındaki çerçevelerin inceliğine bakılırsa bu yıl biraz daha büyük ekranlı bir model gelecek. Şirket çentikli tasarıma sahip sadece bir amiral gemisinin olmasını istiyor gibi görünüyor.

Kenarlar ince ancak diğer çerçeveler kalın

Mate 20'nin kenarları son derece ince ancak üst ve alt çerçevelerin daha belirgin. Üs çerçevede ahize, çift kamera ve gerekli diğer sensörler yer alıyor. Henüz onaylanmamış olsa da şirketin yeni amiral gemisi ikinci güvenlik seçeneği olarak yüz tanıma sistemi ile gelebilir.
Huawei, geride bıraktığımız Şanghay CESA teknoloji etkinliğinde Mate 20 serisinin bu yıl Ekim ayında tanıtılacağını resmen onayladı. Akıllı telefonun lansmanına daha aylar olmasına rağmen çok fazla sayıda sızıntıları ortaya çıkıyor. Önümüzdeki günlerde Mate 20 serisi ile ilgili daha fazla detayın paylaşılması sürpriz olmayacak.

http://www.slashleaks.com/l/same-alleged-mate-20-appears-again Yorum Yaz
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yunusaticioglu 11 ay en beğenilen
çentiksiz olsun taştan olsun
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EuronGreyjoy 11 ay
Gayet şık duruyor
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deniz_sea 11 ay
Çıksında mate10 pro alabilelim....
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alp0007 11 ay
İkinci resimdeki telefon diğerlerinden farklı.
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tugares 11 ay
Huawei nin yeni tableti hayırlı uğurlu olsun. Büyük ekran iyi ama, fazlasının mobilitesi zor oluyor açıkçası
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TearsForFears 11 ay
Gereksiz büyük duruyor 6.9 değilde 5.9 dur umarım
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Esteban C 11 ay
Mate serisi çok şık Huawei nin. Umarım iyi satış yaparlar
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Ironim 11 ay
arka tasarım çok çirkin
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Erwin-Rommel 11 ay
O kadar büyük telefona o çerçeveler fazla.
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KalemKolik 11 ay
6.9 inç olan ekran için o çerçeveler kabul edilemez.
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LittleMonster 11 ay KalemKolik
Ne kabul edilemez mi? OHA HUAWEI AĞLIYOR ŞU AN NASIL KABUL EDİLEMEZ DEDİĞİNİZ İÇİN
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EuronGreyjoy 11 ay
Gayet şık duruyor
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yunusaticioglu 11 ay en beğenilen
çentiksiz olsun taştan olsun
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