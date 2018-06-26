Çentiksiz Huawei Mate 20'nin yeni bir görüntü sızdı

Çinli teknoloji devi Huawei, bu yıl ikinci amiral gemisi telefonunu duyurmaya hazırlanıyor. Mate 20 olarak lanse edilmesi beklenen cihazın şimdiye kadar gördüklerimizle paralel yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Yayınlanan görsel tasarım açısından Mate 20'den neler beklememiz gerektiği konusunda fikir veriyor.

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Sızan görüntü ne yazık ki akıllı telefonun sadece ön kısmını açığa çıkarmış durumda. Beklenildiği gibi ince çerçeveli bir tasarıma sahip olduğunu gördüğümüz cihazda çentik olmaması dikkat çekiyor. Ayrıca kenarlarındaki çerçevelerin inceliğine bakılırsa bu yıl biraz daha büyük ekranlı bir model gelecek. Şirket çentikli tasarıma sahip sadece bir amiral gemisinin olmasını istiyor gibi görünüyor.

Kenarlar ince ancak diğer çerçeveler kalın

Mate 20'nin kenarları son derece ince ancak üst ve alt çerçevelerin daha belirgin. Üs çerçevede ahize, çift kamera ve gerekli diğer sensörler yer alıyor. Henüz onaylanmamış olsa da şirketin yeni amiral gemisi ikinci güvenlik seçeneği olarak yüz tanıma sistemi ile gelebilir.

Huawei, geride bıraktığımız Şanghay CESA teknoloji etkinliğinde Mate 20 serisinin bu yıl Ekim ayında tanıtılacağını resmen onayladı. Akıllı telefonun lansmanına daha aylar olmasına rağmen çok fazla sayıda sızıntıları ortaya çıkıyor. Önümüzdeki günlerde Mate 20 serisi ile ilgili daha fazla detayın paylaşılması sürpriz olmayacak.

http://www.slashleaks.com/l/same-alleged-mate-20-appears-again