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Instagram'ın en popüler 10 filtresi açıklandı

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram'da en çok kullanılan 10 filtre açıklandı. İşte Iconosquare yaptığı çalışmaya göre Instagram'ın en popüler 10 filtresi.
10 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sosyal paylaşım platformlarında paylaştığımız fotoğraflarda filtre kullanmak, bazen en sıradan fotoğraflarımızı bile şahesere dönüştürebiliyor. Iconosquare, popüler sosyal paylaşım platformu Instagram kullanıcıları arasında yaptığı araştırmada, en çok tercih edilen 10 filtreyi açıkladı.
Dünya genelinde 1 milyar aktif kullanıcısı olan Instagram'ın 790 bin kullanıcısı arasında yapılan araştırmada her ne kadar filtre olarak saymasak da, en çok fotoğraflarımızı olduğu gibi bırakan "Normal" filtresinin kullanıldığı belirtildi. İşte Instagram'ın en çok tercih edilen 10 filtresi.

En popüler 10 Instagram filtresi 

1-  Normal -> Fotoğraflarınıza herhangi bir işlem uygulamaz ve olduğu gibi bırakır.
2- Clarendon -> Doygunluğu ve kontrastı hafifçe artırarak fotoğraflarınıza hoş bir görünüm katar. Selfie çekimlerde tercih ediliyor.
3- Juno -> Fotoğrafın kontrastını ve canlılığını hafifçe manipüle ederek kırmızı ve sarı renkleri yoğunlaştırır.
4- Ludwig -> Bu filtre kırmızı hariç, renklerdeki doygunluk ve parlaklığı azaltır. Portreler, geometrik şekiller ve mimari fotoğraflarda kullanılıyor.
5- Lark -> Fotoğrafınızın aydınlık ve daha temiz görünmesini istiyorsanız bu filtre sizin için en iyi seçim olabilir. Doğa çekimleri için kullanabilirsiniz.
6- Gingham -> Fotoğraflarınızdan renk alarak çalışan bu filtre, hafif bir bulanıklık oluşturarak güzel bir atmosfer oluşturur.
7- Lo-fi -> Bu filtre fotoğrafınıza gölge ekler ve doygunluğu artırarak dramatik bir görünüm sağlar. Fotoğrafınıza 90'lar havası katmak için kullanabilirsiniz.
8- Aden -> Sert ışıkları yumuşatarak retro ve pastel görüntü kazandırır. Sonbahar fotoğraflarında kullanılıyor.
9- Valencia -> Fotoğraflarınıza sarı renk katarak, gece lambası gibi parlıyormuş hissi yaratır. Pembe ve pastel fotoğraflar oluşturmak için kullanılıyor.
10- X-Pro II -> Listenin en yüksek kontrasta sahip olan bu filtresi, fotoğrafınızın kenarlarına gölge ekler ve renkleri daha da koyulaştırır.

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SEO-Uzmanı 10 ay
polorize efeği neredE ?!
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~Lion King~ 10 ay
Juno candır.
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Mr. Jingles 10 ay
Snapseed üzerinden ince ayar yapmak en iyisi.
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DH Misafiri 10 ay
"Normal" bir filtre değil ki
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Moving On 10 ay
Normal filtresi en iyisi, fotoğrafın doğallığını ve güzelliğini koruyor.
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