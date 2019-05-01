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Cep telefonlarına ÖTV iki katına çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklandığı üzere cep telefonlarına yönelik ÖTV tutarı arttırıldı. Şubat ayında TBMM'de kabul edilen yasa ile bu düzenlemenin önü açılmıştı.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Cep telefonlarına ÖTV iki katına çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle açıklandığı üzere cep telefonlarındaki ÖTV arttırıldı. Buna göre yüzde 25 olan ÖTV oranı, yüzde 40 ile 50 seviyesine ulaştı. 
Yeni düzenlemeye göre artık vergi matrahı 640 TL ile 1.500 TL arasında olanlar için yüzde 40, matrahı 1.500 TL’den fazla olanlara ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak. 
Kararname kapsamında pahalı ya da ucuz fark etmeksizin vergisi artan akıllı telefonlar, 1.500 TL üzeri tutardakiler için yüzde 50 seviyesine geldi. 

1.500 TL üzeri telefonlarda (yani neredeyse tümünde) efektif vergi oranı %94

Telefonlar üzerindeki toplam verginin zaten %50 üzerinde olduğu ülkemizde, bu son düzenlemeyle birlikte 600 dolarlık bir telefon için hesaplama yapalım. 600 dolar karşılığı anlık kur bilgisine (5,96 TL) göre 3.575 TL'ye denk geliyor. Bunun üzerine %50 ÖTV + %18 KDV + %10 TRT Bandrol vergisi eklendiğinde toplam vergi oranı %78 oluyor. Bizim ~3.500 liralık telefonumuz ise verginin vergisinin alınmasıyla birlikte ~6.960 TL'den mağazalarda yerini alıyor. 
ÖTV matrahı 640 TL'nin altında kalan az bir miktar akıllı telefonda vergi oranı değişmeyerek %25 seviyesinde kalıyor.
Bu haberimizde de yazdığımız şekilde Şubat ayında TBMM'den geçen yasayla birlikte Cumhurbaşkanlığı'nın ÖTV'yi ikiye katlamasının önü açılmıştı. 
Cep telefonlarına yönelik ÖTV düzenlemesi resmi gazetede yayınlanmasının hemen ardından yürürlüğe girdi.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190501-1.pdf Yorum Yaz
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sarkat 2 hf.
Iphone u üreten ABD'den
Samsung'u üreten Koreden
Huaweiyi üreten Çinden
Daha fazla gelir elde ediyor
Yok böyle hükümet yok böyle başarı tebrikler. (!)
Iphone u üreten ABD'denSamsung'u üreten KoredenHuaweiyi üreten ÇindenDaha fazla gelir elde ediyorYok böyle hükümet yok böyle başarı tebrikl...
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Thingol 2 hf.
O kadar Suriyeliye bakmak zor iş tabii. Vur halkın sırtına kırbacı.
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alex59 2 hf.
Dünya lideri Van'da yeni köşk yaptırıyor kendine o yüzden şimdi kemerlerde bir delik daha sıkma zamanı.
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The SATANİST 2 hf.
mesajımı silmiş tarafsız adminler
siz silersiniz ben atarım
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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_turbo_ 2 hf.
Devletimiz Teknolojiye Dünyanin hicbir yerinde verilmeyen degeri veriyor.
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vampyrotheutis 2 hf.
heyecanla ve merakla bekliyorum :D
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hakan_sp 2 hf.
ben samsungumu yükseltmeyi düşünüyordum ama almıyorum boykot ediyorum. bide heryere reklam aşmışlar şirketlerde az değil reklama para var indirime yok çünkü telefonlar hep talep ediliyor milletin eli ayağı genç yaşlı alıyor 2021 de 20 milyondan fazla telefon değişmesi gerekebilir.deli para arkadaşlar. apple gibi firmalarda yavaşlatma derdinde utanmadan bide aksesuarda indirim yapçaz dediler ya :) Vergiler canımızı sıkıyor ama hem hükümet olarak hem vatandaş olarak tasarruf yapmayı bilmiyoruz ve pahalı şeyler hep yurtdışından geliyor. Kur değişti herkes panikledi. Almanyaya gitçem haftaya, baktım yine aynı fiyata geliyor. Tax free diye bişey varmış bilen var mı?
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Alphace 2 hf. hakan_sp
Emin ol bu milleti aşırı vergilerle ucuz telefon almaya zorlamasınlar kaliteli telefonları ucuza alanlar uzun süre o telefonları kullanırlar.
Yıllardır yüksek vergiler yüzünden millet 2-3 senede tıkanan cihazları almaya mecbur bırakıldı.
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educationist 2 hf.
Vergi bir cebinden diğer cebine koymaktır devlet için örneğin memura maaş verirsin sonra vergi ile geri alırsın yani para kendi içinde döner. Önemli olan üretmek ve dışarı satmaktır. İhracattan gelen para yeni yatırıma, argeye akması önemlidir.
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Virtual Reality 2 hf.
Bir devlet bir malın üreticisinden daha fazla para kazanmamalı, doğanın kanununa aykırı. Bir ülkede bir devlet bir mal üzerinde o malın üreticisinden daha çok para kazanıyorsa dünyanın geri kalanıyla ve yabancı yatırımcıyla ağır dalga geçiyordur.

Bu saatten sonra Türkiye de otomobil satan üreticide, telefon satan üreticide, yatırım yapan yabancı yatırımcıda net ağır geri zekalıdır. Yabancı üreticilerin, dünya markalarının azıcık onuru varsa Türkiye'ye ihracıtı keserler, bayilerini kapatırlar, istihtama son verirler ve bir devletin kendilerinden daha çok para kazanması saçmalığına bir son verirler. Azıcık onurları varsa binbir çileyle ürettikleri, binbir çileyle piyasaya sürdükleri ürünlerini Türkiye'ye satmazlar. Ürünü üreten ben olmadığım halde zoruma gidiyor, onuruma dokunuyor. Dünya markalarının, yabancı üreticinin nasıl zoruna gitmiyor anlamıyorum. Emek veren sensin, senin malın üzerinden senden daha çok para kazanan dünyanın bir ülkesinde bir devlet var. Lütfen buna göz yummayın. Her şey paramı alır, karıma bakarım değil. Bu millete yıllarca ürün sattınız, bu millet size güvendi ürünlerinizi aldı. Bu millete borcunuz var. Bu devletin bu milleti sömürmesine izin vermeyin. Türkiye'ye ihracatı durdurun.
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The SATANİST 2 hf. Virtual Reality
çok saçma değilmi bu sistem ?
adam üretir 38 e satar sen onu 150 lira zamlarsın adam 38 kazanır sen 150 bu nasıl iş ?
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acquiles 2 hf.
bir yerlere kaynak lazım ama, haksızlık etmeyin. %50 iyidir hatat %100 olmalıdır ÖTV.
shiftdelete.net/...
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felisleo2 2 hf.
Çıkarıldığı gün Emektar İphone 6s'im bozuldu, kendisinden hala çok memnumdum halbuki. Şansımı seveyim.
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ürüng ayıg toyon 2 hf. felisleo2
Benimde tel bozulmuştu 2 ay oldu, aldım alacağım derken zam geldi.


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68023967 2 hf.
Arkadaşlar lütfen yorumumu çarpıtmayın AKPli veya koyun vs de demeyin çünkü gerçekten değilim. Yorumumu yanlış da anlamayın lütfen...
Zam olayına gerçekten diyecek söz bulamıyorum... Ver mehteri diyecem de şu ağlanacak halimize espri bile yapmak üzüyor.
Ben şu konuda sizlerle hem fikirim zam olayı belimizi tamamiyle büktü mesela 4 bin liralık telefon türkiyede vergisiyle, kaskosuyla, ek garanti olayıyla, sabunsuz! kazıklamasıyla vs. 6-7 bin liraları görebiliyor. Ben şu anda i phone 6s Plus kullanıyorum Babaeskide görev yaptığım zaman Yunanistandan getirtmiştim. 4 sene olacak telefonu alalı Türkiyedeki fiyatı 3800 TL idi ilk çıktığında ama ben tüm masraflarıyla birlikte 1200 liraya mal etmiştim. Hatta bana o zamanlarda çevremdeki pırıl pırıl zekalar “Vatan Haini”, “Haramdır o vergisiz sonuçta!” diyen bile olmuştu... Bir arkadaş yorumda belirtmiş Yunanistan sınırda telefon satar diye... Haklı! Neden almayalım? Ben enayi değilim ki 10 bin lira vereyim 5 -6 bin liraya mal edebileceğim bir telefon için. Ama şu noktada da gerçekten çok şaşırıyorum. Geçen gün Vatan’a gittim bir kalabalık var mahşer yeri mübarek... Tanıdık bir yüz gördüm vardım selamladım iki sohbet derken telefon alacağını öğrendim. Arkadaşımı aşağılamak için söylemiyorum ama kendisi asgari ücrete çalışıyor iki çocuğu var eşi ev hanımı ve 3bin lira bandındaki telefona bakıyor... Dedim ki nasıl ödemeyi düşünüyorsun? Kredi çektim dedi... Şimdi size şunu sormak istiyorum Sizce gerçekten kriz var mı?
2 Yanıt Yanıtla +1
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acquiles 2 hf. 68023967
Kriz in kralı var şu anda.. Böyle giderse zengin kalkışı yapılacak.
Piyasalar patates. Tahsilat yapılamıyor nakit yok. Yatırımlar durdu.
Faiz yüksek.
Daha ne olsun. Ekmek bulamadığımız duruma gelince mi kriz var diyeceğiz.. Oraya gelmeyiz merak etmeyin

1 Yanıt Yanıtla +2
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zehir tukuren kobra 2 hf. 68023967
5 - 6 bin tl bile veriyorsan ve aylık kazancın 15 20 bin tl değilse bence yine enayisin
1 Yanıt Yanıtla +1
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mehxpal 2 hf.
Halk yoksullastıkca aptalaşır,aptal insanlar yoksul olur. Bulmuşlar eşekleri semer vuruyorlar,her biri 10 çocuk doğurup iyice yoksullaştırır ortamı,birileri mutlaka kullanır bu aptalları .Yakında nüfus 100 milyon olur o zaman görün curcunayı
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