Cep telefonlarına ÖTV iki katına çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle açıklandığı üzere cep telefonlarındaki ÖTV arttırıldı. Buna göre yüzde 25 olan ÖTV oranı, yüzde 40 ile 50 seviyesine ulaştı.

Yeni düzenlemeye göre artık vergi matrahı 640 TL ile 1.500 TL arasında olanlar için yüzde 40, matrahı 1.500 TL’den fazla olanlara ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak.

Kararname kapsamında pahalı ya da ucuz fark etmeksizin vergisi artan akıllı telefonlar, 1.500 TL üzeri tutardakiler için yüzde 50 seviyesine geldi.

1.500 TL üzeri telefonlarda (yani neredeyse tümünde) efektif vergi oranı %94

Telefonlar üzerindeki toplam verginin zaten %50 üzerinde olduğu ülkemizde, bu son düzenlemeyle birlikte 600 dolarlık bir telefon için hesaplama yapalım. 600 dolar karşılığı anlık kur bilgisine (5,96 TL) göre 3.575 TL'ye denk geliyor. Bunun üzerine %50 ÖTV + %18 KDV + %10 TRT Bandrol vergisi eklendiğinde toplam vergi oranı %78 oluyor. Bizim ~3.500 liralık telefonumuz ise verginin vergisinin alınmasıyla birlikte ~6.960 TL'den mağazalarda yerini alıyor.

ÖTV matrahı 640 TL'nin altında kalan az bir miktar akıllı telefonda vergi oranı değişmeyerek %25 seviyesinde kalıyor.

Bu haberimizde de yazdığımız şekilde Şubat ayında TBMM'den geçen yasayla birlikte Cumhurbaşkanlığı'nın ÖTV'yi ikiye katlamasının önü açılmıştı.

Cep telefonlarına yönelik ÖTV düzenlemesi resmi gazetede yayınlanmasının hemen ardından yürürlüğe girdi.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190501-1.pdf