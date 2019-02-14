Cep telefonu ÖTV'sine iki kat zam geliyor

Mevcut yasaya göre Cumhurbaşkanı, cep telefonları ÖTV’sini yüzde 25’e kadar arttırabiliyor. AK Parti’nin Meclis’e sunduğu yasa tasarısında ise Cunmhurbaşkanı’nın artırma yetkisi 50’ye yükseltiliyor. Yani Cumhurbaşkanı yetkisiyle ÖTV’de değişiklik yapılması durumunda iki kat daha fazla zam yapılabilecek. Söylentilere göre ithalat yoluyla getirilen ve fiyatı 2500 lira üzerindeki telefonların ÖTV'si önümüzdeki aylarda yüzde 50 oranında arttırılacak.
Kitap satışlarındaki KDV istisnası tepki çekti
Meclis’te kabul edilen diğer bir yasaya göre kitap, gazete ve dergideki KDV oranı sıfırlandı. Yayıncıların doğrudan tüketiciye yaptığı satışlardan KDV alınmayacak. Fakat tüketiciler yayıncıdan değil de kitapevi vb. oluşumlardan kitap, gazete, dergi satın aldığında yüzde 8 KDV ödeyecek. Değişikliğin yalnızca yayıncıların doğrudan satışlarını kapsaması tepki çekti.
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20 kusur sene once satilan Ericsson telefonlar o zamanin sartlarina gore lukstu, ozel kullanimdi. 2019 yilinda ise akilli cep telefonu kullanimi artik hayatin onemli bir parcasi olmustur. İnsanlar hemen herseylerini akilli telefonlardan yaparken bu zamlar neyin nesidir? Bunlari hic kimseye aciklayamazsiniz.
Bati bizi kiskaniyor. Evet, emin olun kiskaniyor cunku hicbir bati ulkesinde bir hukumet kendi vatandasini bu sekilde vergilendiremez. Dusunsenize; Bir telefon aliyorsu bir tane de devlete hediye ediyorsun. Batidaki politikaci bizinkileri tabii ki kiskanir vatandaslarina ne guzel geciriyorlar hey masallah diye
Bizim vatandaslar da anca DH forumda sikayet etsinler. Almayacaksiniz birader almayacaksinizzzz. Olay bu kadar basit. Yahu aklinizdan zorunuz mu var ? Hirsiza neden para kaptiriyorsunuz?
Biraz akil ve mantik
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