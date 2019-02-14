Cep telefonu ÖTV'sine iki kat zam geliyor

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Meclise sunulan yasa teklifiyle cep telefonlarına da yüzde 50 ÖTV uygulanmasının yolu açıldı. Teklifin kısa süre içinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor.

Mevcut yasaya göre Cumhurbaşkanı, cep telefonları ÖTV’sini yüzde 25’e kadar arttırabiliyor. AK Parti’nin Meclis’e sunduğu yasa tasarısında ise Cunmhurbaşkanı’nın artırma yetkisi 50’ye yükseltiliyor. Yani Cumhurbaşkanı yetkisiyle ÖTV’de değişiklik yapılması durumunda iki kat daha fazla zam yapılabilecek. Söylentilere göre ithalat yoluyla getirilen ve fiyatı 2500 lira üzerindeki telefonların ÖTV'si önümüzdeki aylarda yüzde 50 oranında arttırılacak.

Yürürlükte olan uygulamaya göre cep telefonlarından yüzde 25 oranında ÖTV alınıyor. Cumhurbaşkanı'nın ÖTV'ye yüzde 50 zam yapması durumunda cep telefonlarından yüzde 37.5 oranında ÖTV alınacak. Fiyatlandırma yapılırken önce ÖTV sonra KDV alındığı için ÖTV'deki artışın etkisi daha fazla olacak.

Bugün 3000 liraya satılan bir telefon, ÖTV'nin yüzde 37.5'e çıkarılması ile birlikte 3300 liraya denk gelecek. ÖTV oranındaki yüzde 50'lik artış 3000 liralık bir telefonda 300 liralık bir zamma neden oluyor.

Kitap satışlarındaki KDV istisnası tepki çekti

Meclis’te kabul edilen diğer bir yasaya göre kitap, gazete ve dergideki KDV oranı sıfırlandı. Yayıncıların doğrudan tüketiciye yaptığı satışlardan KDV alınmayacak. Fakat tüketiciler yayıncıdan değil de kitapevi vb. oluşumlardan kitap, gazete, dergi satın aldığında yüzde 8 KDV ödeyecek. Değişikliğin yalnızca yayıncıların doğrudan satışlarını kapsaması tepki çekti.