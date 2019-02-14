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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cep telefonu ÖTV'sine iki kat zam geliyor

Meclise sunulan yasa teklifiyle kitaplardaki KDV sıfırlanırken, cep telefonu ÖTV'sine yüzde 50 zam uygulanmasının yolu açıldı. Cumhurbaşkanı'nın ÖTV'yi arttırma yetkisi iki katına çıkarılacak.
3 ay
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4
234
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Cep telefonu ÖTV'sine iki kat zam geliyor
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Meclise sunulan yasa teklifiyle cep telefonlarına da yüzde 50 ÖTV uygulanmasının yolu açıldı. Teklifin kısa süre içinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor.

Mevcut yasaya göre Cumhurbaşkanı, cep telefonları ÖTV’sini yüzde 25’e kadar arttırabiliyor. AK Parti’nin Meclis’e sunduğu yasa tasarısında ise Cunmhurbaşkanı’nın artırma yetkisi 50’ye yükseltiliyor. Yani Cumhurbaşkanı yetkisiyle ÖTV’de değişiklik yapılması durumunda iki kat daha fazla zam yapılabilecek. Söylentilere göre ithalat yoluyla getirilen ve fiyatı 2500 lira üzerindeki telefonların ÖTV'si önümüzdeki aylarda yüzde 50 oranında arttırılacak.

Yürürlükte olan uygulamaya göre cep telefonlarından yüzde 25 oranında ÖTV alınıyor. Cumhurbaşkanı'nın ÖTV'ye yüzde 50 zam yapması durumunda cep telefonlarından yüzde 37.5 oranında ÖTV alınacak. Fiyatlandırma yapılırken önce ÖTV sonra KDV alındığı için ÖTV'deki artışın etkisi daha fazla olacak.
Bugün 3000 liraya satılan bir telefon, ÖTV'nin yüzde 37.5'e çıkarılması ile birlikte 3300 liraya denk gelecek. ÖTV oranındaki yüzde 50'lik artış 3000 liralık bir telefonda 300 liralık bir zamma neden oluyor.

Kitap satışlarındaki KDV istisnası tepki çekti

Meclis’te kabul edilen diğer bir yasaya göre kitap, gazete ve dergideki KDV oranı sıfırlandı. Yayıncıların doğrudan tüketiciye yaptığı satışlardan KDV alınmayacak. Fakat tüketiciler yayıncıdan değil de kitapevi vb. oluşumlardan kitap, gazete, dergi satın aldığında yüzde 8 KDV ödeyecek. Değişikliğin yalnızca yayıncıların doğrudan satışlarını kapsaması tepki çekti.


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Booker DeWitt 3 ay en beğenilen
iPhone'u mevsiminde yiyin.
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cengizhan72 3 ay

Adamlar telefon üreten firmalardan daha çok para alıyorlar.
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CrowMeister 3 ay
Haram olsun verdiğimiz o vergiler :) Gerçi alışkınlar bu tarz tepkilere. Gülüp geçiyorlar... neyse sakinim
1 Yanıt Yanıtla +162
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DH Misafiri 2 hf.
ekonominin iyi olduğu yapılan zamlardan belli oldu milyon dolarlık teknelere ötv yok cep telefonuna var 5.000 tl üzerindeki telefonlara uygulasınlar kızmam gerçekten lükse girer
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DH Misafiri 2 hf.
Geldi geldi iphone lar ateş oldu tutulmuyor yaşasın orta segment teller
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VirgilSollozzo 2 hf.
Teknolojiyle belli bir yastan sonra hasir nesir olmaya baslayan insanlarin cep telefonunu “ luks kullanim “ olarak gormelerine sasirmamak lazim.
20 kusur sene once satilan Ericsson telefonlar o zamanin sartlarina gore lukstu, ozel kullanimdi. 2019 yilinda ise akilli cep telefonu kullanimi artik hayatin onemli bir parcasi olmustur. İnsanlar hemen herseylerini akilli telefonlardan yaparken bu zamlar neyin nesidir? Bunlari hic kimseye aciklayamazsiniz.
Bati bizi kiskaniyor. Evet, emin olun kiskaniyor cunku hicbir bati ulkesinde bir hukumet kendi vatandasini bu sekilde vergilendiremez. Dusunsenize; Bir telefon aliyorsu bir tane de devlete hediye ediyorsun. Batidaki politikaci bizinkileri tabii ki kiskanir
vatandaslarina ne guzel geciriyorlar hey masallah diye

Bizim vatandaslar da anca DH forumda sikayet etsinler. Almayacaksiniz birader almayacaksinizzzz. Olay bu kadar basit. Yahu aklinizdan zorunuz mu var ? Hirsiza neden para kaptiriyorsunuz?
Biraz akil ve mantik
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05kartal 2 hf.
dijital çağda yaşıyoruz fatura ödemeden tut bankacılık işlemlerine kadar birçok işi cep telefonuyla yapıyoruz ne zammı bu böyle ALLAH kimseyi şaşırtmasın gerçekten insan ne yapacağını bilemez hale geliyor.
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BraveHeart 2 hf.
Almayalım arkadaşlar telefon, millet iyice para harcamasın bakalım ekonominin çarkları nasıl dönecek, piyasada para dönmesin
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programmer_onur 2 hf. BraveHeart
Ortaokul-Lise ergen takımı ve komşularına hava atmak isteyen teyzeler ve sevgili düşürmek isteyen abazalar 48 ay kredi çeker yine alır ne yazık ki. Bunlar koydukları hedefi kutsal görüp telefonu mühim bir gösteriş aracı yerine koyuyorlar çünkü.
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seyhmus21 2 hf.
İphone xs max 64gb 10799tl iken yeni ötv zammı ile beraber 12.799tl'ye çıkıyor ağamız bizimle eğleni galiba


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ComradeMRX 2 ay
ohaaa
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RickCooL 2 ay
Krizden çıkardılar zamanında oy potansiyelleri ondan yüksek tabi böyle giderlerse işleri zor lakin mevcut muhalefetle de olmaz bu iş hal böyle olunca onlardan iyisi yok bir nevi kötünün iyisi bize toptan değişim lazım bir kaçının yer değiştirmesi bişe ifade etmez,
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haberler101.com 3 ay
o zaman yakında "cep telefonu tanzim satış noktası" göreceğiz demek oluyor..
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