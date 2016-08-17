Cep telefonuna ve internete yeni bir vergi daha mı geliyor?





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelerin yaşadığı kaynak sıkıntısı ve gelir problemi gibi sorunlara çözüm üretmek adına yeni bir kanun değişikliği taslağı hazırladı. Belediyelerin belirlenen bazı kalemler üzerinden ek vergi almasına kapı aralayacak olan değişiklik internet ve cep telefonu için yeni bir vergi yükü getireceğe benziyor.

Plana göre cep telefonu ve internet ücretlerine ek %1 oranında “belediye vergisi” getirilecek. TRT bandrolü gibi vergilendirmelerden hariç olarak ekstra uygulanacak olan bu vergi haliyle akıllı telefonların fiyatlarında küçük de olsa bir fiyat artışı ortaya çıkaracak.

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MTV’nin %10’u Belediyelere

Otomobilleri de kapsayan vergilendirme çalışmasında otomobil satışlarına ek bir vergi yükünün uygulanması planlanmıyor ancak MTV gelirlerinin de %10’luk diliminin belediyelere aktarılması planlar arasında yer alıyor. Bu pay belediyelere yol ve trafik düzenleme payı olarak aktarılacak.

Henüz taslak aşamasında olan çalışmanın tüm koşulları ile hayata geçirilmesi halinde toplamda 40 milyar lira değerinde ek kaynak yaratması planlanıyor. Bu da özellikle ciddi anlamda maddi güçlük yaşayan belediyelerin biraz daha rahat bir nefes almasını sağlayacak deniyor.





Özellikle akıllı telefonlarda vergi yükü son TRT zammının da fiyatlara yansıması ile birlikte %50’yi aşmış durumda. %1 belki fiyatlarda çok ciddi bir etki yaratmayacak ancak satın alınan bir akıllı telefondan alınan vergilere %25 ÖTV, %18 KDV, %7 TRT bandrolü, %1 belediye vergisi şeklinde eklemeler yapılması küçük bir oran için bile ciddi tepkilerin doğmasına neden olacaktır.

Konu henüz görüşülme aşamasında ve netlik kazanmış değil ancak ilerleyen günlerde kamuoyunun da nabzını tartmak adına daha fazla bilginin sızdırılmış olacağını düşünüyoruz. Detayları sizlere hızlıca aktarmaya devam edeceğiz.