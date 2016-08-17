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Cep telefonuna ve internete yeni bir vergi daha mı geliyor?

Cep telefonundan internete kadar bir çok alanda ek vergi getirmesi planlanan yasa değişikliği taslağı görüşülmeye başlandı. Peki yeni vergi oranı yüzde kaç olacak? Hangi alanları kapsayacak?
2 yıl
15,2b
1
274
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelerin yaşadığı kaynak sıkıntısı ve gelir problemi gibi sorunlara çözüm üretmek adına yeni bir kanun değişikliği taslağı hazırladı. Belediyelerin belirlenen bazı kalemler üzerinden ek vergi almasına kapı aralayacak olan değişiklik internet ve cep telefonu için yeni bir vergi yükü getireceğe benziyor.

Plana göre cep telefonu ve internet ücretlerine ek %1 oranında “belediye vergisi” getirilecek. TRT bandrolü gibi vergilendirmelerden hariç olarak ekstra uygulanacak olan bu vergi haliyle akıllı telefonların fiyatlarında küçük de olsa bir fiyat artışı ortaya çıkaracak.

Cep telefonuna ve internete yeni bir vergi daha mı geliyor?
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MTV’nin %10’u Belediyelere

Otomobilleri de kapsayan vergilendirme çalışmasında otomobil satışlarına ek bir vergi yükünün uygulanması planlanmıyor ancak MTV gelirlerinin de %10’luk diliminin belediyelere aktarılması planlar arasında yer alıyor. Bu pay belediyelere yol ve trafik düzenleme payı olarak aktarılacak.

Henüz taslak aşamasında olan çalışmanın tüm koşulları ile hayata geçirilmesi halinde toplamda 40 milyar lira değerinde ek kaynak yaratması planlanıyor. Bu da özellikle ciddi anlamda maddi güçlük yaşayan belediyelerin biraz daha rahat bir nefes almasını sağlayacak deniyor.


Özellikle akıllı telefonlarda vergi yükü son TRT zammının da fiyatlara yansıması ile birlikte %50’yi aşmış durumda. %1 belki fiyatlarda çok ciddi bir etki yaratmayacak ancak satın alınan bir akıllı telefondan alınan vergilere %25 ÖTV, %18 KDV, %7 TRT bandrolü, %1 belediye vergisi şeklinde eklemeler yapılması küçük bir oran için bile ciddi tepkilerin doğmasına neden olacaktır.

Konu henüz görüşülme aşamasında ve netlik kazanmış değil ancak ilerleyen günlerde kamuoyunun da nabzını tartmak adına daha fazla bilginin sızdırılmış olacağını düşünüyoruz. Detayları sizlere hızlıca aktarmaya devam edeceğiz.


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gorkem2626 2 yıl en beğenilen
Vergi ile çalışan arabadan sonra vergi ile çalışan telefonlarda yolda. Hüloğğğğ
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ottorehagel 2 yıl
Ekonomi gelişiyor. Bizim gibi kerizler olduğu sürece devam edecek gelişmeye. Ne desek boş. 300 km yukarıda doğsak hiç sorun olmayacaktı oysa.
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ipli jeton 2 yıl ahmet.
Firmalar fiber döşemek için kazı izni ister. Belediye kem küm...
Hem fiber döşetmeyeceksin, hem de o fiberden akan internetten nasipleneceksin. Yok öyle yağma.

Firmalar fiber döşemek için kazı izni ister. Belediye kem küm...Hem fiber döşetmeyeceksin, hem de o fiberden akan internetten nasipleneceksin. Yok öyle ya...
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root16 2 yıl
Yine mi vergi. Bu cep telefonları sigara içki gibi oldu. Sürekli zam sürekli vergi.
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Nirvana333 2 yıl
Olsun vergi yiğidin kamçısıdır!
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Leventtr 2 yıl
Yakında soluduğumuz havaya bile vergi alırlarsa şaşırmayacagım bu ne be. Kardeşim
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9unkarekoku 2 yıl
Ooo köprünün ortasındaki adam da olaya müdahil olacak yani. Yetmez ama evet!
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bestercan 2 yıl
Semere alıştı millet...
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Wzedlare 2 yıl
Bu nedir arkadaş sanırsın İsveç, Norveç gibi ülkeler seviyesinde yaşam standartları sunuyor da leblebi yer gibi vergi koyuyor elektronik ürünlere bu devlet.
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PowerPC 2 yıl
Belediye başkanlarının ve altındaki yönetim kademesindekilerinin maaşını kısın, sabahtan akşama kadar çay içen, 1 günde bitecek işi 1 haftada yapan yan gel yatlara yol verin 40milyar tl den daha fazla kaynak çıkar.
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asiruhh1903 2 yıl
Yalnız dikkat etmediniz mi bilmiyorum burada konuşulan yüzde 1 belediye vergisi daha 1 ay önce antensiz telefonlardan alınmayan trt vergisi artık alınmaya başladı yüzde 8 olarak telefon fiyatları arttı yani zaten 1 ay önce geçirdiler ondan bunu geri çektiler yani alcaklarını aldılar zaten geçen ay.
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GenkaNuank 2 yıl
Belediye ne be puahhahahahahhahahahahahahhahahahahahaha
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rcelik21 2 yıl
Bu şekilde vergileri artırarak vergi gelirleri artmaz onun yerine kayıt dışıyı bitirin, vergiyi azaltıp genele yayın ama adamlar işin kolayına kaçarak en çok satılan, rağbet gören ne varsa onlara vergi getirip sıyrılıyor işin içinden.
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MeTalliCaLi 2 yıl
Belediyeye girip baştan aşağı gezeceksin, boş oturan herkesi isten atacaksın. İş yapmıyorsa işi zaten yoktur, nede olsa kpsssiz referansla alınmıştır... Son günlerde nette bir resim dolaşıyor belediye işçisi kuyunun icinde çalışıyor, kuyunun dibindede 10-15 kişi var. işte o hesap..
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