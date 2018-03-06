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Çerçevesiz ekranlı Vivo APEX'in detayları netleşti

MWC 2018'de lanse edilen tamamen ekrandan oluşan Vivo APEX'in teknik detayları netleşmeye başladı. MWC 2018'in gözdesi olmayı başaran telefona dair merak edilenler haberimizde...
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Çerçevesiz ekranlı Vivo APEX'in detayları netleşti
MWC 2018'de konsept telefon olarak lanse edilen Vivo APEX'in detayları gün yüzüne çıktı. % 98 ekran/kasa oranıyla akıllı telefon endüstrisinde yeni bir çağ başlatan Vivo APEX, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve açılıp kapanabilen ön periskop kamerasıyla fuara damgasını vurmayı başardı. 
COF teknolojisi ile donatılmış 5.99 inçlik OLED ekrana sahip telefon, 7.8 mm kalınlığında. Tamamen ekrandan oluşan telefonda ahizenin konumunu merak edenler için Xiaomi'nin Mi MIX modelinde olduğu gibi ekranı titreterek ses ileten Screen SoundCasting akustik teknolojisine yer verildiğini yani ön panelde kullanıcının gözle görebileceği bir ahizenin yer almadığını not düşelim. Yalnızca 0.8 saniyede açılan 8 MP çözünürlüğündeki ön kameraya arka tarafta dikey şekilde konumlandırılmış kamera kombinasyonu eşlik ediyor. 
Snapdragon 845 platformundan güç alan Vivo APEX'de üç amplifikatör ve Hi-Fi Quad DAC özelliğine de yer verilmiş. Kamera tarafı çeşitli modlar ve AI (yapay zeka) ile desteklenen telefonun,  2018 yılının ortalarında seri üretime geçmesi bekleniyor. Aşağıdaki galerimizden telefonun çeşitli perspektifteki görüntülerine göz atabilirsiniz. 

https://www.gizchina.com/2018/03/05/vivo-apex-officially-launched/ Yorum Yaz
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profecco 1 yıl
Bir Iphone modeli olsaydı 8 bin TL'den satışa çıkardı herhalde. Ön kameranın telefonun içinden çıkıyor olması da çok güzel ilginç bir yenilik.
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erdem552 1 yıl
Aslında arka kamerayıda önede dönebilecek şekilde modüler yapsalar çok güzel olur.
Kamera kalitesi olarak daha iyi olur hemde ikinci kamera için ek bir üretim maliyeti oluşmaz... Yada iki kameranın maliyetini birleştir arkaya sağlam bi tek kamera koy...
Aslında arka kamerayıda önede dönebilecek şekilde modüler yapsalar çok güzel olur.Kamera kalitesi olarak daha iyi olur hemde ikinci kamera için ek bir üret...
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mladenbmv 1 yıl
bence güzel bir model olmuş.ama ilk çıkan versiyonlar alınmamalı diye düşünüyorum.düzgün çalışmaz.
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alito 1 yıl
Adamlar işi çözmüş. Söylenecek fazla bir şey yok.
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stalker(1979) 1 yıl
Bu telefonun yüzde 98 ekran kasa oranlı olduğunu bilmiyordum
Photoshop ile yüzde yüz yaptım :D alın size Apex 2 (2019)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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profecco 1 yıl
Bir Iphone modeli olsaydı 8 bin TL'den satışa çıkardı herhalde. Ön kameranın telefonun içinden çıkıyor olması da çok güzel ilginç bir yenilik.
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Johan Elmander 1 yıl
Bu sene alınabilecek tek telefon.
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jem991 1 yıl
ürünü ön inceleme olarak görmek isteyenler. youtube.com/...
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cosica 1 yıl
nokia'ların parmak izi butonu oldukça ince. bu buton çerçevesiz telefonların alt çerçevesine konulabilir pekala. üstte de kamera ahize sensör olsun gene. bu kadar abartmaya gerek yok şimdilik.
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mavizaman 1 yıl
ön kamera ve flaş olayı handikapı.
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jem991 1 yıl mavizaman
ön kameradaki handikap ne tam olarak.
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erdem552 1 yıl
Aslında arka kamerayıda önede dönebilecek şekilde modüler yapsalar çok güzel olur.
Kamera kalitesi olarak daha iyi olur hemde ikinci kamera için ek bir üretim maliyeti oluşmaz... Yada iki kameranın maliyetini birleştir arkaya sağlam bi tek kamera koy...
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