Çerçevesiz ekranlı Vivo APEX'in detayları netleşti

MWC 2018'de konsept telefon olarak lanse edilen Vivo APEX'in detayları gün yüzüne çıktı. % 98 ekran/kasa oranıyla akıllı telefon endüstrisinde yeni bir çağ başlatan Vivo APEX, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve açılıp kapanabilen ön periskop kamerasıyla fuara damgasını vurmayı başardı.

COF teknolojisi ile donatılmış 5.99 inçlik OLED ekrana sahip telefon, 7.8 mm kalınlığında. Tamamen ekrandan oluşan telefonda ahizenin konumunu merak edenler için Xiaomi'nin Mi MIX modelinde olduğu gibi ekranı titreterek ses ileten Screen SoundCasting akustik teknolojisine yer verildiğini yani ön panelde kullanıcının gözle görebileceği bir ahizenin yer almadığını not düşelim. Yalnızca 0.8 saniyede açılan 8 MP çözünürlüğündeki ön kameraya arka tarafta dikey şekilde konumlandırılmış kamera kombinasyonu eşlik ediyor.

Snapdragon 845 platformundan güç alan Vivo APEX'de üç amplifikatör ve Hi-Fi Quad DAC özelliğine de yer verilmiş. Kamera tarafı çeşitli modlar ve AI (yapay zeka) ile desteklenen telefonun, 2018 yılının ortalarında seri üretime geçmesi bekleniyor. Aşağıdaki galerimizden telefonun çeşitli perspektifteki görüntülerine göz atabilirsiniz.

https://www.gizchina.com/2018/03/05/vivo-apex-officially-launched/