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Sony'nin 4K ekranlı çerçevesiz akıllı telefonu yolda

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Xperia XZ2 modeliyle çerçeveleri incelten Sony'nin "Ambient Flow" tasarım diline sahip 4K ekranlı ve çerçevesiz bir amiral gemisi hazırladığı öne sürüldü.
1 yıl
14,8b
1
35
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çin kaynaklı yeni bir rapora bakılırsa, Sony'nin üretim hattında bir başka amiral gemisi akıllı telefon olabilir. Şirketin çerçevesiz 4K çözünürlüklü ekrana sahip yeni bir cihaz üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Akıllı telefonun Sony'nin geçtiğimiz ay Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde Xperia XZ2'yi duyururken bahsettiği "Ambient Flow" tasarım dilini temel aldığı gelen haberler arasında.
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Yayınlanan rapor henüz ismi bilinmeyen bu amiral gemisinin 18:9 görüntü oranına sahip 4.320 × 2.180 piksel çözünürlüklü 5.5 inç LCD ekranla geleceğini iddia ediyor. Diğer özellikleri arasında ise Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı olacak.

Sony'nin ilk 4K ekranlı telefonu olmayacak

Öte yandan bahsi geçen cihazın Sony tarafından piyasaya sürülen ilk 4K akıllı telefon olmayacağını belirtelim. Şirket geçtiğimiz yıl HDR destekli 5.5 inç 4K ekrana sahip Xperia XZ Premium'u çıkarmıştı. Dolayısıyla Japon teknoloji devinin piyasaya 4K ekranlı bir başka akıllı telefon sürmesi pek de sürpriz olmayacak.
Sony şu an için bir sonraki amiral gemisiyle ilgili herhangi bir bilgi vermediği için yayınlanan raporu yüzde yüz doğru olarak kabul edemeyiz. Ancak gerçekten de üretim hattında böyle bir cihaz varsa muhtemelen bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.

https://www.keyforweb.it/sony-xperia-xz2-presto-top-gamma-schermo-4k/ Yorum Yaz
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No Way Out 1 yıl en beğenilen
Çerçevesiz var, birde sony'nin çerçevesizi var...
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zdniz 1 yıl
bununda kalınlıgı 2 cm olur :d
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Marquis-de-Sade` 1 yıl
Forumdakilere iyi malzeme çıktı, ''çerçevesizi bile çerçeveli'' yaz al beğeniyi.
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malkooklam 4 ay
ahh ahhh zamanında 6-7 once xperia zl gibi yola devam edecekti. bugün on ekranı verirdi elimize ama yapmadı.
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Ermis1453 1 yıl
Keşke bu aylarda gelseydi. 5.5 inç çerçevesiz elde tutuşu çok iyi olur. Tam istediğim gibi. S9+ çok büyük. S9 kırpılmış. Benim istediğim 5.5 inç çerçevesiz
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aycibin 1 yıl
haberdeki resimlere bakıp "çerçevesi var" diyenleri göz doktoruna havale ediyorum
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MS4343 1 yıl
Ne zaman gelmiş olur?
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ouzqan 1 yıl MS4343
Bu cihaz büyük ihtimalle eylüle sarktı hocam.
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alios53 1 yıl
Xz premium kullanıyorum 4k mevzusu dışında z5 premium daha mantıklı. Özellikle kamera kısmında z5 premium açık ara önde. Boş yere servet ödemeyin derim arkadaşlar.
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CR7_35 1 yıl alios53
alios53
Xz premium kullanıyorum 4k mevzusu dışında z5 premium daha mantıklı. Özellikle kamera kısmında z5 premium açık ara önde. Boş yere servet ödemeyin derim arkadaşlar.

Birinde 835 birinde 810 var yapma hocam 3430 mah bataryayı sömürüyor o işlemci hadi onu geçtim Z serilerinin bütün kameraları karıncalı çekiyor Z5 P de dahil XZ P nin fotoları daha keskin ve karıncalanma yok.
Z5 P var bende donanım olarak şuan ki amiral gemileriyle kafa kafaya hatta daha iyi gibi lakin 835 in performans pil hız olayını vermiyor bide XZ P de ki ekran bi tık daha iyi gibi geldi bana HDR olduğundan olsa gerek.
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zolzauza 1 yıl
Çerçevesiz Sony mi ?
Tövbe haşa :)
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ECDAD_OSMANLI 1 yıl
Sony gibi dünya elektronik devi telefon işinde geride kalıyor hayret
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Technotronic 1 yıl
5.5 inc ve bu resimdeki gibi olursa elde tutuşu rahat olur. Çok büyük telefonları sevmeyen biriyim.
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Ironim 1 yıl
Çok geç kaldın sony
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hanox 1 yıl
hadi be SONY kır zincirlerini :)
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12 etiket daha sony xperia amiral gemisi çerçevesiz ambient flow 4k ekran tasarım dili Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven Popüler MPopüler
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