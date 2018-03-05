Sony'nin 4K ekranlı çerçevesiz akıllı telefonu yolda

Çin kaynaklı yeni bir rapora bakılırsa, Sony'nin üretim hattında bir başka amiral gemisi akıllı telefon olabilir. Şirketin çerçevesiz 4K çözünürlüklü ekrana sahip yeni bir cihaz üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Akıllı telefonun Sony'nin geçtiğimiz ay Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde Xperia XZ2'yi duyururken bahsettiği "Ambient Flow" tasarım dilini temel aldığı gelen haberler arasında.

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Yayınlanan rapor henüz ismi bilinmeyen bu amiral gemisinin 18:9 görüntü oranına sahip 4.320 × 2.180 piksel çözünürlüklü 5.5 inç LCD ekranla geleceğini iddia ediyor. Diğer özellikleri arasında ise Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı olacak.

Sony'nin ilk 4K ekranlı telefonu olmayacak

Öte yandan bahsi geçen cihazın Sony tarafından piyasaya sürülen ilk 4K akıllı telefon olmayacağını belirtelim. Şirket geçtiğimiz yıl HDR destekli 5.5 inç 4K ekrana sahip Xperia XZ Premium'u çıkarmıştı. Dolayısıyla Japon teknoloji devinin piyasaya 4K ekranlı bir başka akıllı telefon sürmesi pek de sürpriz olmayacak.

Sony şu an için bir sonraki amiral gemisiyle ilgili herhangi bir bilgi vermediği için yayınlanan raporu yüzde yüz doğru olarak kabul edemeyiz. Ancak gerçekten de üretim hattında böyle bir cihaz varsa muhtemelen bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.

https://www.keyforweb.it/sony-xperia-xz2-presto-top-gamma-schermo-4k/