Çevrim içi platformlar arasında veri transferi kolaylaşıyor

Bugün internet alemine birden fazla platforma üyeyiz ve her birinde ayrı içeriklerimiz mevcut. Örneğin Twitter’da paylaştığımız fotoğraflar veya Google üzerine yüklediğimiz rehber bunlar arasında. Peki bunları birbiri arasında nasıl transfer edebiliriz?

Data Transfer Project nedir?

Genelde platformlar arası veri transfer etmek istediğimizde içerikleri indirip diğer tarafa yüklememiz gerekiyor. Platformlar arası veri transferi yapabilen uygulamalar olsa da bunlar çoğunlukla üçüncü taraf ve platformun sahibine ait değil.

İnternet devleri bu soruna yönelik olarak bir araya geldi ve Data Transfer Project adında ortak bir standart oluşturmaya karar verdi. Google, Facebook, Microsoft, Twitter, Flickr, Instagram, Remember the Milk ve SmugMug platformları projenin ortakları durumunda.

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Kullanıcılar yeni sistem sayesinde resimlerini, videolarını, maillerini, rehberlerini ve ajandalarını bir platformdan diğerine kolay bir şekilde transfer edebilecek. Yeni proje Avrupa Birliğinin kişisel verilerin korunması konusunda da önemli bir adım niteliği taşıyor.

Projede tek bir API belirlenerek tüm platformların yapısına uyacak şekilde optimize edilmesi sağlanmış. Ayrıca şifreleme konusunda da güçlü yöntemler eklenerek herhangi bir açık verilmesinin önüne geçilmiş. API sürekli bir transferden ziyade tek bir transferi sağlıyor.

GitHub üzerinde yayınlanan açık kaynak kodları sayesinde transfer sistemi yapıya entegre edilebiliyor. Ortaklar daha esnek bir sistem haline gelmesi için çalışmalarına devam ediyor. Özellikle Microsoft ve Google mühendislerinin uzun süredir proje üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Projede amaç daha fazla veri platformunun bu standardını benimsemesini sağlamak. Böylece internet genelinde daha kapsamlı bir veri transfer ağı oluşturulmuş olacak.