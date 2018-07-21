Kripto para madenciliğine azalan ilgi TSMC’yi de vurdu

Son dönemde kripto para birimlerinin kırılgan yapısı yatırımcıyı kaçırmaya başladı. Bunun oyunculara olumlu üreticilere ise olumsuz etkisi olmaya başladı. TSMC gelirlerde düşüş yaşıyor.

Düşüş büyük

Yılın ikinci çeyreğindeki tablolara göre elde edilen net gelir 7.85 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çeyrek bazda yüzde 6 civarında düşüş yaşandı. Faaliyet karı ise 2.5 milyar dolar ile yüzde 19 düştü.

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Yaşanan düşüş sermaye harcamalarını da etkiledi. Geçen yıl aynı döneme göre sermaye harcamaları yüzde 50 civarında düşüş yaşadı. Stokların elde kalması borçların da artmasına neden oldu.

Yılın ikinci yarısında TSMC sıkıntılı durumu atlatacak gibi görünüyor. 7nm sürecinde üretime başlayacak olan firmanın Apple A12 işlemcileri üreteceği bir süredir konuşuluyor. Hem yeni iPhone modellerinde hem de yeni iPad modellerinde yer alacak olan A12 işlemciler TSMC’ye iyi bir gelir bırakacak. Firma yılın üçüncü çeyreğinde 8.5 milyar dolar gelir bekliyor.