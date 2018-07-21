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Kripto para madenciliğine azalan ilgi TSMC’yi de vurdu

Bir dönem yonga üreticilerinin gelirlerini patlatan kripto para madenciliği şimdi ise zarara sokmaya başladı. TSMC son çeyrekte karında önemli bir düşüş yaşadı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde kripto para birimlerinin kırılgan yapısı yatırımcıyı kaçırmaya başladı. Bunun oyunculara olumlu üreticilere ise olumsuz etkisi olmaya başladı. TSMC gelirlerde düşüş yaşıyor.

Düşüş büyük

Yılın ikinci çeyreğindeki tablolara göre elde edilen net gelir 7.85 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çeyrek bazda yüzde 6 civarında düşüş yaşandı. Faaliyet karı ise 2.5 milyar dolar ile yüzde 19 düştü.

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Yaşanan düşüş sermaye harcamalarını da etkiledi. Geçen yıl aynı döneme göre sermaye harcamaları yüzde 50 civarında düşüş yaşadı. Stokların elde kalması borçların da artmasına neden oldu.

Yılın ikinci yarısında TSMC sıkıntılı durumu atlatacak gibi görünüyor. 7nm sürecinde üretime başlayacak olan firmanın Apple A12 işlemcileri üreteceği bir süredir konuşuluyor. Hem yeni iPhone modellerinde hem de yeni iPad modellerinde yer alacak olan A12 işlemciler TSMC’ye iyi bir gelir bırakacak. Firma yılın üçüncü çeyreğinde 8.5 milyar dolar gelir bekliyor.

 

https://wccftech.com/tsmc-sales-iphone-chips-bad-outlook-crypto-earnings-tsmc-net-income-q2-earnings/ Yorum Yaz
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clb12 10 ay en beğenilen
Beter olun. Oyuncuları umursamadan şişirdiğiniz fiyatları seve seve indireceksiniz.
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SEO-Uzmanı 10 ay
ne iş yaptığı belli olmayan var olan kaynakları tüketen sanal paranın dünyaya sanal değilde gerçekten zarar verdiği ! nükleer veya termik santrallerin fazla çalışması sonucu oluşan atıkları düşünürsek ortada sanal bir şey değil gerçek bir şey var ! dahası ; işlem gücü ve kaynak açısından yapılan işin hiç bir somut getirisi yok ! hani bu kadar makine insan DNA sı üzerine çalışsaydı kim bilir ne hastalıkların çözümüne çare olabilirdi !? tamamen kaynak israfı !
ve dahası sanal para değil sahte paranın kopya kron alternatifleri çıktığı için
evet hiç biri 10 yılda %1000 artmayacağı bir gerçek ama diğer alternatif yatırım kaynaklarına göre belli bir % öngörüsü oluşturacağı için ekonomik ve çevresel deformasyon kaçınılmaz olacaktır !
ne iş yaptığı belli olmayan var olan kaynakları tüketen sanal paranın dünyaya sanal değilde gerçekten zarar verdiği ! nükleer veya termik santrallerin fazla çal...
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Spider_hip 10 ay
Tosunlara, çiftlik banklara, daha öncesinde saadet zincirlerine, fakirlerinden zengin, ünlülerine kadar, kısa yoldan parama para katacağım, 3-5 seneye oturduğum yerden milyoner olacağım diyerek paralar kaptıranlar bu kadar çok iken dünya çapında reklamı yapılan kripto paraların geldiği nokta az bile. Bir de her şeyi çabuk unutup tekrar çabuk hevesleniyoruz. Çok değil 3-5 seneye toprak bank çıksın misal, arazi dağıtsın, herkes yine girer buna zengin olacağım diye :D Ama bu başkaaa derler.
Tosunlara, çiftlik banklara, daha öncesinde saadet zincirlerine, fakirlerinden zengin, ünlülerine kadar, kısa yoldan parama para katacağım, 3-5 seneye oturduğum...
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Hann- 10 ay
Göbekli emekli gereksiz amcaların kısa vadeli boş para akışına kapilirsanız öyle kalırsınız işte
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Ribas0 10 ay
Sahi ne oldu o Bitcoin’den milyarder olacaklara?
Bir de altcoinleri vardı.
Her iktisatçı çok para kazansaydı, ortada bu kadar iktisatçı olmazdı :)
Herkesin bildiği sır değildir, kolay yoldan zenginlik hayali kuranlardan hiç haz etmiyordum.
Bu kripto paralar da umarım en yakın da talipsiz kalır.
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DH Misafiri 10 ay
TSMC nedir aga?
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maxmania 10 ay
kripto paraların etkisi bitti diyenler sadece ether ve bitcoinden bahsediyor sanırım. bunun 50 farklı türü var, sadece 2-3 tanesinin etkisi bitti. asıl azalmaya sebep olan bariz şekilde kripto paraya olan güvenin kaybolması yüzünden şişmiş fiyatının bir anda sönmesi.
hala iddiam blockchain sistemi ile kripto paranın tamamıyla birbirinden ayrılması gerektiği ve blockchain sistemlerinin borsaya açılarak kendilerini anlatarak yatırım toplaması. yoksa vurgunculardan geçilemeycek hale gelip teknolojiyi büyük şirketlerin patent trollerine kaptırıp tekelleşmelere sebep olacaklar.
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noktasalih 10 ay
batsın be bunlar ekran kartı fiyatlarını 2 katına çıkardı. kripto para diye diye
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SEO-Uzmanı 10 ay
ne iş yaptığı belli olmayan var olan kaynakları tüketen sanal paranın dünyaya sanal değilde gerçekten zarar verdiği ! nükleer veya termik santrallerin fazla çalışması sonucu oluşan atıkları düşünürsek ortada sanal bir şey değil gerçek bir şey var ! dahası ; işlem gücü ve kaynak açısından yapılan işin hiç bir somut getirisi yok ! hani bu kadar makine insan DNA sı üzerine çalışsaydı kim bilir ne hastalıkların çözümüne çare olabilirdi !? tamamen kaynak israfı !
ve dahası sanal para değil sahte paranın kopya kron alternatifleri çıktığı için
evet hiç biri 10 yılda %1000 artmayacağı bir gerçek ama diğer alternatif yatırım kaynaklarına göre belli bir % öngörüsü oluşturacağı için ekonomik ve çevresel deformasyon kaçınılmaz olacaktır !
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Spider_hip 10 ay
Tosunlara, çiftlik banklara, daha öncesinde saadet zincirlerine, fakirlerinden zengin, ünlülerine kadar, kısa yoldan parama para katacağım, 3-5 seneye oturduğum yerden milyoner olacağım diyerek paralar kaptıranlar bu kadar çok iken dünya çapında reklamı yapılan kripto paraların geldiği nokta az bile. Bir de her şeyi çabuk unutup tekrar çabuk hevesleniyoruz. Çok değil 3-5 seneye toprak bank çıksın misal, arazi dağıtsın, herkes yine girer buna zengin olacağım diye :D Ama bu başkaaa derler.
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smart1978 10 ay
TSMC in ne sucu gunahi var ki :)))
Kripto Madenciligine soyunanlari elestiren tuketicileri elestirin kitligi yaratan onlar tuketiciler ...
Para kazanmak vs. icin anlamsiz verimsiz bos bir hevestir.
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MarlonJD 10 ay
Kripto paralardan -tamamen nedensizce de diyemiyorum- nefret ediyorum işte... Ekran kartlarının haline bak bir yandan kurlar bir yandan kripto paracılar. Of of
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sniper23 10 ay MarlonJD
Kripto paraların ekran kartı üzerindeki etkisi Şubat ayında sona erdi.
Şuan üreticiler fiyatları bilerek yüksekte tutuyorlar. Tıpkı yeni çıkan amiral gemisi telefonların 1000$ bandı üzerinde olması gibi.
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vollkan59 10 ay
Beter olsunlar, yıllarca para kazandığı oyuncuları, bitcoine satan firmalar, oyuncuyu sırtından bıçakladılar.
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