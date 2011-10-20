Çevrimiçi müzik hizmeti sunan Deezer Türkiye dahil 100 ülkeye geliyor

Çevrimiçi olarak internet üzerinden aylık veya yıllık aboneliklerle müzik hizmeti veren firmalar ABD ve Avrupa'da geniş kullanıcı kitelelerine hitap ediyor ve oldukça popüler. Ülkemizde ise çevrimiçi müzik satın alma şeklinde hizmetler sunulurken ücretli abonelik şeklinde müzik akışları verilmiyor.





Fransız çevrimiçi müzik akışları hizmeti Deezer Türkiye'de dahil 100'den fazla ülkede yayın verebilmek için pek çok telekom operatörüyle anlaşma masasına oturdu.





Reuters'in haberine göre Almanya, İspanya, Türkiye, Endonezya, Güney Kore, Meksika ve Brezilya gibi dünya çapında 100 ülkede hizmet hayata geçecek.





Çevrimiçi müzik akışları hizmetinde aslan payı ABD sınırları içerisinde kalıyor. Deezer buna rağmen ABD dışında kalmaya kararlı. Deezer CEO'su Alex Dauchez ABD'de ve Japonya'da lisans sözleşmeleri ve prosedürlerin oldukça ağır ve yavaş işlediğini, bu nedenle ısrarla bu bölge dışında kalacaklarını belirtti. Müzik endüstrisinde karın yüzde 80'i 7 büyük ülkede elde ediliyor ancak Deezer yüzde 20'lik kısımda şansını denemek istiyor.





Spotify firması 8 ülkede faaliyet gösterirken iTunes 30 ülkeye yayılmış durumda.





Deezer Fransa'da 20 milyondan fazla kullanıcıya sahip ve kısa süre önce 15 milyon avro yatırım elde etti. Sitede 13 milyondan fazla müzik eseri bulunuyor. 2011 yılı itibariyle 50 milyon avro gelirin üzerine çıkılması bekleniyor.





Deezer, Fransa Telekom'un yan kuruluşu olan ülkenin en büyük operatörü Orange ile 2010 yılında yaptığı anlaşma sonrası aylık 10 avro abonelikle müzik hizmeti sunmaya başladı. 20 milyon kullanıcının 1.4 milyonu ücretli abone haline geldi ve Fransa Telekom şirketin yüzde 11'lik dilimini satın aldı.





Deezer geçtiğimiz ay İngiltere'de de faaliyete geçti ve Facebook ile entegre oldu. Deezer'ın kısa süre sonra belirtilen ülkelerde yayına başlayacağı belirtiliyor.