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Chang'e 4, Ay'ın uzak yüzünde beklenmedik bir soğukla karşılaştı

Chang'e 4 ve Yutu 2 uzay araçları, Ay'daki ilk gecelerini başarıyla atlattı. Çin Ulusal Uzay İdaresi, Ay'ın uzak tarafındaki yüzey sıcaklığının beklentilerin altında olduğunu söylüyor.
3 ay
8,2b
1
11
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Çin'in geçtiğimiz ay Ay'ın uzak yüzüne indirdiği Chang'e 4, Dünya'ya ilginç bilgiler ve fotoğraflar göndermeye devam ediyor. Uzay aracı, Ay'da gece gerçekleştirdiği sıcaklık ölçümlerinde beklenmedik bir soğukla karşılaştı.

Ay'ın kendi etrafındaki bir tam dönüşü yaklaşık 27 gün sürüyor dolayısıyla burada gece-gündüz süreleri Dünya'ya göre epey bir daha uzun. Gücünü güneş panellerinden alan Chang'e 4 için 14 günlük soğuk geceler biraz zorlu geçiyor. Uzay aracı da bu nedenle geceleri genellikle uyku modunda minimum düzeyde enerji harcayarak atlatıyor.

Geçtiğimiz günlerde uyku modundan çıkan Chang'e 4, Ay'daki ilk gecesinde beklentilerin altında bir soğukla karşılaştı. Yerel haber ajansı Xinhua tarafından yayınlanan habere göre Ay'ın uzak yüzündeki yüzey sıcaklık seviyesi geceleri tam -190 santigrad dereceye kadar düşebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Çin, Ay'ın uzak yüzünden panoramik fotoğraf paylaştı"
Xinhua'ya konuşan Chang'e 4 proje yöneticisi Zhang He,"Chang'e 4'ün gerçekleştirdiği ölçümler daha önce Apollo görevlerinde elde edilen verilerden çok daha farklı bir sonuç ortaya koydu. Ay'ın uzak tarafındaki yüzey sıcaklığı yakın tarafa göre önemli ölçüde daha düşük." ifadelerini kullandı. Apollo görevlerinde yakın taraftaki yüzey sıcaklığının -173 dereceye kadar düşebildiği görülmüştü.

Zhang He ayrıca,"İki taraf arasındaki sıcaklık farkı muhtemelen toprağın kimyasal bileşimindeki farklılıktan kaynaklanıyor. Ancak emin olmak için daha dikkatli çalışmalar yapmamız gerek." şeklinde konuştu. Yani bir başka deyişle Chang'e 4'ün iniş yaptığı bölgedeki toprağın geceleri sıcaklığı daha az koruyabildiği düşünülüyor.

Chang'e 4 ve Yutu 2'nin üzerinde radyoizotop ısıtıcı birimleri yer alıyor. Uzay araçları bu şekilde Ay'ın buz kesici gecelerini herhangi bir problem olmadan atlatabiliyor. Sıcaklık ölçümleri keşif aracı Yutu 2'deki ekipmanlarla gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler Chang'e 4 aracılığıyla Dünya'ya gönderilmiş.

http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/31/c_137789734.htm Yorum Yaz
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MrKattchup 3 ay en beğenilen
Chang'e 4 yalnız değilsin kardeşim kış çetin geçiyor, fakat doğal gaz faturasına dikkat et bize fena kilitlediler.
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DH Misafiri 3 hf.
Winter is came for Chang'e 4 and Yutu 2 :D
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9unkarekoku 3 ay
Gün olur Asra bedel geldi aklıma, tamamen serbest çağrışım.
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-MoDeStUs- 3 ay
-190 nedir öyle.Mutlak sıcaklıktan sadece 83 derece fazla.
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MHEC 3 ay
Çinliler son yıllarda aştı. Uzay alanında büyük ilerleme kaydediyorlar.
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expressimo 3 ay
Bu adamlar fena geliyor Amerikayı mumla aratabilirler bize durum çok tehlikeli...
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OverClocK1ng 3 ay
Editör Hasan kardeşim. İlk defa Ay'ın yüzünü doğru şekilde söyleyen editör görüyorum. Ayın karanlık yüzü diyorlar ama doğrusu senin dediğin...
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stalker(1979) 3 ay
Bizim buralar soğuk diyorduk bi de :)
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apali42 3 ay
Şu "radyoizotop ısıtıcı birim" den birdr biz mi alsak.
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ceo-tr 3 ay apali42
aslında kışın çok rahat olur.
plütonyumun radyasyon yaymayan bir çeşidi vardı sanki plütonyum-238 mi ne. onunla iyi ısınırdık.
çok bilgim yok, bu konuyla daha ilgili arkadaşlar bilir. ben bir makalede rastlamıştım. linç etmeyin yani
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MrKattchup 3 ay en beğenilen
Chang'e 4 yalnız değilsin kardeşim kış çetin geçiyor, fakat doğal gaz faturasına dikkat et bize fena kilitlediler.
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uzay araştırmaları, Çin Ulusal Uzay İdaresi ve
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