Chang'e 4, Ay'ın uzak yüzünde beklenmedik bir soğukla karşılaştı

Çin'in geçtiğimiz ay Ay'ın uzak yüzüne indirdiği Chang'e 4, Dünya'ya ilginç bilgiler ve fotoğraflar göndermeye devam ediyor. Uzay aracı, Ay'da gece gerçekleştirdiği sıcaklık ölçümlerinde beklenmedik bir soğukla karşılaştı.
Ay'ın kendi etrafındaki bir tam dönüşü yaklaşık 27 gün sürüyor dolayısıyla burada gece-gündüz süreleri Dünya'ya göre epey bir daha uzun. Gücünü güneş panellerinden alan Chang'e 4 için 14 günlük soğuk geceler biraz zorlu geçiyor. Uzay aracı da bu nedenle geceleri genellikle uyku modunda minimum düzeyde enerji harcayarak atlatıyor.
Geçtiğimiz günlerde uyku modundan çıkan Chang'e 4, Ay'daki ilk gecesinde beklentilerin altında bir soğukla karşılaştı. Yerel haber ajansı Xinhua tarafından yayınlanan habere göre Ay'ın uzak yüzündeki yüzey sıcaklık seviyesi geceleri tam -190 santigrad dereceye kadar düşebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Çin, Ay'ın uzak yüzünden panoramik fotoğraf paylaştı"
Xinhua'ya konuşan Chang'e 4 proje yöneticisi Zhang He,"Chang'e 4'ün gerçekleştirdiği ölçümler daha önce Apollo görevlerinde elde edilen verilerden çok daha farklı bir sonuç ortaya koydu. Ay'ın uzak tarafındaki yüzey sıcaklığı yakın tarafa göre önemli ölçüde daha düşük." ifadelerini kullandı. Apollo görevlerinde yakın taraftaki yüzey sıcaklığının -173 dereceye kadar düşebildiği görülmüştü.
Zhang He ayrıca,"İki taraf arasındaki sıcaklık farkı muhtemelen toprağın kimyasal bileşimindeki farklılıktan kaynaklanıyor. Ancak emin olmak için daha dikkatli çalışmalar yapmamız gerek." şeklinde konuştu. Yani bir başka deyişle Chang'e 4'ün iniş yaptığı bölgedeki toprağın geceleri sıcaklığı daha az koruyabildiği düşünülüyor.
Chang'e 4 ve Yutu 2'nin üzerinde radyoizotop ısıtıcı birimleri yer alıyor. Uzay araçları bu şekilde Ay'ın buz kesici gecelerini herhangi bir problem olmadan atlatabiliyor. Sıcaklık ölçümleri keşif aracı Yutu 2'deki ekipmanlarla gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler Chang'e 4 aracılığıyla Dünya'ya gönderilmiş.
http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/31/c_137789734.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ay'ın kendi etrafındaki bir tam dönüşü yaklaşık 27 gün sürüyor dolayısıyla burada gece-gündüz süreleri Dünya'ya göre epey bir daha uzun. Gücünü güneş panellerinden alan Chang'e 4 için 14 günlük soğuk geceler biraz zorlu geçiyor. Uzay aracı da bu nedenle geceleri genellikle uyku modunda minimum düzeyde enerji harcayarak atlatıyor.
Geçtiğimiz günlerde uyku modundan çıkan Chang'e 4, Ay'daki ilk gecesinde beklentilerin altında bir soğukla karşılaştı. Yerel haber ajansı Xinhua tarafından yayınlanan habere göre Ay'ın uzak yüzündeki yüzey sıcaklık seviyesi geceleri tam -190 santigrad dereceye kadar düşebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Çin, Ay'ın uzak yüzünden panoramik fotoğraf paylaştı"
Xinhua'ya konuşan Chang'e 4 proje yöneticisi Zhang He,"Chang'e 4'ün gerçekleştirdiği ölçümler daha önce Apollo görevlerinde elde edilen verilerden çok daha farklı bir sonuç ortaya koydu. Ay'ın uzak tarafındaki yüzey sıcaklığı yakın tarafa göre önemli ölçüde daha düşük." ifadelerini kullandı. Apollo görevlerinde yakın taraftaki yüzey sıcaklığının -173 dereceye kadar düşebildiği görülmüştü.
Zhang He ayrıca,"İki taraf arasındaki sıcaklık farkı muhtemelen toprağın kimyasal bileşimindeki farklılıktan kaynaklanıyor. Ancak emin olmak için daha dikkatli çalışmalar yapmamız gerek." şeklinde konuştu. Yani bir başka deyişle Chang'e 4'ün iniş yaptığı bölgedeki toprağın geceleri sıcaklığı daha az koruyabildiği düşünülüyor.
Chang'e 4 ve Yutu 2'nin üzerinde radyoizotop ısıtıcı birimleri yer alıyor. Uzay araçları bu şekilde Ay'ın buz kesici gecelerini herhangi bir problem olmadan atlatabiliyor. Sıcaklık ölçümleri keşif aracı Yutu 2'deki ekipmanlarla gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler Chang'e 4 aracılığıyla Dünya'ya gönderilmiş.
http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/31/c_137789734.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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