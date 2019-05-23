Chevrolet'in yeni güvenlik önlemi, emniyet kemeri takmayı zorunlu hale getiriyor

Teknoloji Editörü
Sürücü kurslarında öğretilen ilk şeylerden biri de hiç kuşku yok ki arabaya bindiğimizde ilk yapmamız gereken şeyin emniyet kemerini takmak olmasıdır. Ne yazık ki bununla birlikte birçok kişi de bu güvenlik önlemi almayıp, emniyet kemeri takmadan trafiğe çıkıyor. Ancak Chevrolet'in yeni araçlarında bu zorunlu bir hale geliyor.
Araç sürüş moduna geçmiyorBuckle to Drive olarak adlandırılan bu sistem Chevrolet otomobillere eklenecek yeni güvenlik önlemlerinden biri. Bu özellik, araç emniyet kemeri takılana vitesin Park modundan Sürüş modune geçmemesini sağlıyor. Şirket, özellikle genç sürücülerin emniyet kemeri takmamasını engellemek için bu özelliğin geliştirildiğini belirtiyor. Ancak yetişkinlerin de payı büyük.
Yeni özelliğin 2020 Chevrolet Traverse, Malibu ve Colorado otomobil modellerinde standart bir özellik olması bekleniyor. Chevrolet güvenlik mühendisi Tricia Morrow konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Buckle to Drive, genç sürücüleri en başından güvenli sürüş alışkanlıkları geliştirmeye teşvik etmek için tasarlanan Chevrolet'in en yeni özelliği." ifadelerini kullandı. Chevrolet ayrıca, ABD'deki gençlerin en fazla ölüm nedeni olarak motorlu araç kazalarını gösterdi. Yalnızca 2017 yılında 14.955 hayatın, emniyet kemeri sayesinde kurtarıldığı da belirtiliyor.
https://media.chevrolet.com/media/us/en/chevrolet/home.detail.html/content/Pages/news/us/en/2019/may/0521-btd.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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