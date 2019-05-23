Chevrolet'in yeni güvenlik önlemi, emniyet kemeri takmayı zorunlu hale getiriyor

Sürücü kurslarında öğretilen ilk şeylerden biri de hiç kuşku yok ki arabaya bindiğimizde ilk yapmamız gereken şeyin emniyet kemerini takmak olmasıdır. Ne yazık ki bununla birlikte birçok kişi de bu güvenlik önlemi almayıp, emniyet kemeri takmadan trafiğe çıkıyor. Ancak Chevrolet'in yeni araçlarında bu zorunlu bir hale geliyor.

Araç sürüş moduna geçmiyor

https://media.chevrolet.com/media/us/en/chevrolet/home.detail.html/content/Pages/news/us/en/2019/may/0521-btd.html

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olarak adlandırılan bu sistemotomobillere eklenecek yeni güvenlik önlemlerinden biri. Bu özellik, araç emniyet kemeri takılana vitesinmodundanmodune geçmemesini sağlıyor. Şirket, özellikle genç sürücülerin emniyet kemeri takmamasınıiçin bu özelliğin geliştirildiğini belirtiyor. Ancak yetişkinlerin de payı büyük.Yeni özelliğinveotomobil modellerinde standart bir özellik olması bekleniyor. Chevrolet güvenlik mühendisikonuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Buckle to Drive, genç sürücüleri en başından güvenli sürüş alışkanlıkları geliştirmeye teşvik etmek için tasarlanan Chevrolet'in en yeni özelliği." ifadelerini kullandı. Chevrolet ayrıca, ABD'deki gençlerin en fazla ölüm nedeni olarakgösterdi. Yalnızca 2017 yılında, emniyet kemeri sayesinde kurtarıldığı da belirtiliyor.