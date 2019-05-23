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Chevrolet'in yeni güvenlik önlemi, emniyet kemeri takmayı zorunlu hale getiriyor

ABD'li otomobil markası Chevrolet, özellikle gençleri emniyet kemeri takmaya teşvik etmek için araçlarına yeni bir güvenlik önlemi getirdi. Emniyet kemeri takılmadan araç sürüş moduna geçmiyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sürücü kurslarında öğretilen ilk şeylerden biri de hiç kuşku yok ki arabaya bindiğimizde ilk yapmamız gereken şeyin emniyet kemerini takmak olmasıdır. Ne yazık ki bununla birlikte birçok kişi de bu güvenlik önlemi almayıp, emniyet kemeri takmadan trafiğe çıkıyor. Ancak Chevrolet'in yeni araçlarında bu zorunlu bir hale geliyor.

Araç sürüş moduna geçmiyor

Buckle to Drive olarak adlandırılan bu sistem Chevrolet otomobillere eklenecek yeni güvenlik önlemlerinden biri. Bu özellik, araç emniyet kemeri takılana vitesin Park modundan Sürüş modune geçmemesini sağlıyor. Şirket, özellikle genç sürücülerin emniyet kemeri takmamasını engellemek için bu özelliğin geliştirildiğini belirtiyor. Ancak yetişkinlerin de payı büyük.

Yeni özelliğin 2020 Chevrolet Traverse, Malibu ve Colorado otomobil modellerinde standart bir özellik olması bekleniyor. Chevrolet güvenlik mühendisi Tricia Morrow konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Buckle to Drive, genç sürücüleri en başından güvenli sürüş alışkanlıkları geliştirmeye teşvik etmek için tasarlanan Chevrolet'in en yeni özelliği." ifadelerini kullandı. Chevrolet ayrıca, ABD'deki gençlerin en fazla ölüm nedeni olarak motorlu araç kazalarını gösterdi. Yalnızca 2017 yılında 14.955 hayatın, emniyet kemeri sayesinde kurtarıldığı da belirtiliyor.

https://media.chevrolet.com/media/us/en/chevrolet/home.detail.html/content/Pages/news/us/en/2019/may/0521-btd.html Yorum Yaz
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Bay Robot 2 hf. en beğenilen
Doğal seleksiyona engel olma şevrolet.
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Darklord Sauron 2 hf.
Ben de zannettim ki tokaya çözüm bulmuşlar, bizim millete sökmez
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RaptorFX 2 hf.
Allah aşkına çocuklarınızı arka koltukta çocuk koltuğuna oturtun. Her kazada öküz anne baba yaşarken çocuklar ölüyor. Yemin ederim her seferinde kafalarına sıkasım geliyor o anne baba denenlerin. Bir de çocuk kucağınızda araba sürmeyin. Kendiniz toka mı takıyorsunuz, camdan mı sarkıyorsunuz istediğiniz gibi ölebilirsiniz ama küçücük çocuklara bunu yapmayın.
Allah aşkına çocuklarınızı arka koltukta çocuk koltuğuna oturtun. Her kazada öküz anne baba yaşarken çocuklar ölüyor. Yemin ederim her seferinde kafalarına sıka...
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ilkerinanç 1 hf.

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DH Misafiri 1 hf.
zaten yeni bircok arac kemer takilmadiginda bagirip duruyor :) yani yeni bir teknoloji falan degil. takman istemeyen, kemeri arkadan baglayip yine devam eder
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Karbon 12 2 hf.
Bu "yeni geliştirilen özellik" 70'lerde ABD'deki eyaletlerden birinde standart gereği zorunluydu. Iowa veya Ohio olabilir.
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FrknEgeOztrk 2 hf.
Türkiye pazarına dönsünler tekrar da görelim şu yeni özelliklerini
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BabyLatte 2 hf.
keske Turkiyeye geri gelse Chevrolet yeni cruze youtube da izliyorum cok guzel tasarimi tipi GM opel icin avrupa dan cekti guzelim Chevroleti fiyatlarida uygundu yeni aveo lar cruze lar
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_RaGoN_ 2 hf. BabyLatte
Türkiye'ye gelene kadar Cruze'u üretimden kaldırdılar.
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DH Misafiri 2 hf.
Bizim millete sökmez yorumları komik ya. Abartı, gayet de söker. Emniyet kemeri olarak neredeyse çoğu kişi takıyor ülkede. Ülkeyi sürekli kötü gösteren sosyal medya kültürü gerçekten acı. Ülkede kötü olan en önemli şey yönetimdir o da zam anla bay bay.
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apali42 2 hf. DH Misafiri
Kafaaaaam kafaaam.
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drserk 2 hf.
bizde önce kucağında çocukla araba kullanırken polisin önünden sırıtarak geçmelerine çözüm bulmalı!!
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RaptorFX 2 hf.
Allah aşkına çocuklarınızı arka koltukta çocuk koltuğuna oturtun. Her kazada öküz anne baba yaşarken çocuklar ölüyor. Yemin ederim her seferinde kafalarına sıkasım geliyor o anne baba denenlerin. Bir de çocuk kucağınızda araba sürmeyin. Kendiniz toka mı takıyorsunuz, camdan mı sarkıyorsunuz istediğiniz gibi ölebilirsiniz ama küçücük çocuklara bunu yapmayın.
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ceo-tr 2 hf.
gençken bende takmazdım, sanki çok büyük işmiş gibi. yaş ilerledikçe insan biraz daha bilinçleniyor. bir kaç arkadaş, dost kaybedince. bende alışkanlık oldu. anahtarı kontağa taktıktan sonra 3 - 5 saniyelik bekleme süresinde emniyet kemerimi takarım. alıştıktan sonra problem yaratmıyor.
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jerry smith 2 hf.
Bizimkiler hiç emniyet kemerini çıkarmaz. Polisi görünce kafasının üstünden atar, kontrol noktasını gecincede çıkarır
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Otomobil, emniyet kemeri ve
5 etiket daha trafik kazası chevrolet Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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