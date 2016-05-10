Chevrolet yeni araçlarında erken arıza tespit sistemini hayata geçirdi

Amerikan otomobil devi Chevrolet 2016 model araçlarında erken arıza tespit sistemini hayata geçirdi. Uçaklardakine benzer bir mantıkla çalışan sistem denetlenen parçanın arıza vermeden önce tespit edilip değiştirilmesine olanak sağlıyor.

Şu an için 2016 model Corvette, Equinox, Silverado, Suburban ve Tahoe modelleri sahiplerinin hizmetine sunulan sisteme araç sahipleri isteğe bağlı olarak katılıyor. Firmanın OnStar bağlantı servisi altında OnStar Proactive Alerts adıyla sunulan hizmet sürekli olarak aracın marş motoru, yakıt pompası ve akü sistemlerinden veriler topluyor.

Topladığı verilere göre parçaların yıprandığını ve işlevini tam olarak yerine getiremediğini tespit eden sistem daha sonrasında araç sahibini araç içi sistem, e-posta ve kısa mesaj yöntemleriyle uyararak parçanın durumu hakkında bilgilendiriyor.

Araç fabrikadan çıktıktan sonraki 5 yıllık süreçte araçla birlikte sunulacak olan Proactive Alerts sisteminin ilerleyen dönemde daha çok modele ve General Motors çatısı altındaki diğer firmalara da yayılması bekleniyor.

http://www.cnet.com/roadshow/news/gm-chevrolet-onstar-proactive-alerts/