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Chris Weber' göre Instagram yakın zaman içerisinde Windows Phone platformu için de geliyor

5 yıl
620
1
21
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Chris Weber' göre Instagram yakın zaman içerisinde Windows Phone platformu için de geliyor
Başta fotoğraf temelli olarak ortaya çıkan ve daha sonra video çekme özelliğiyle geliştirilen popüler uygulama Instagram, iOS ve Android için resmi olarak sunuluyor olmasına rağmen halen Windows Phone cihazlar için yayınlanmış değil. Çok fazla talep edilmesine rağmen resmi olarak kullanıma sunulmayan uygulama, Nokia'nın satış ve pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Chris Weber'e göre yakın zaman içerisinde Windows Phone platformu için de geliyor.
Chris Weber'in Bankok Post'a verdiği röportaj kapsamında öğrenilen gelişmenin gerçekleşmesi için şimdilik net bir tarih verilmiyor ancak Instagram'ın geleceğine artık kesin gözüyle bakılıyor. Kullanıcıları üçüncü parti uygulamalardan kurtaracak bu gelişmenin, platformun uygulama tarafındaki en önemli eksiklerden birini kapatacağı söyleniyor.

http://hothardware.com/News/Nokia-Exec-Says-Instagram-to-Officially-Come-to-Windows-Phone-Soon/ Yorum Yaz
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THESTER 5 yıl en beğenilen
Bu haber yalanlandı bile. Donanımhaber ekibi yeni veriyor daha:D :D
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DH Misafiri 5 yıl
Zil sesi artı titreşim gelsin önce,daha mp3 zil sesi olmuyor...
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e-Militarist 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Zil sesi artı titreşim gelsin önce,daha mp3 zil sesi olmuyor...

Öyle bir anlatıyosunuz ki gören de zil sesi yok sanacak telefonda.
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Bay H 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Zil sesi artı titreşim gelsin önce,daha mp3 zil sesi olmuyor...

Sen ne diyon la değişik zil sesi ve titreşim gelsinmiş görende yok sanacak
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Jurgen Klopp 5 yıl
Aman çok büyük eksiklik. Abi ne var şu instagram'da? Resmi instagram uygulamalarını aratmayacak instance, instagraph, 6tagram uygulamaları mağazada mevcut zaten.

Sıktı artık bu instagram haberleri.
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Zogguko 5 yıl
bende var da ne oluyor kullanmıyorum
varsın yalan olsun instagramın kaybı
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wolf silver 5 yıl
Ne ınstagrammıs be kardeşim.. Android de 2-3 sefer kullandım bıttı sanki windows phone ye gelmezse market gelişmeyecek.. Androidde bu ınstagramdan kat kat güzel efekt veren uygulamalar var. Windows phone de var mı bilmiyorum?
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iboocum 5 yıl
yalan haber

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Kulak Misafiri 5 yıl
Instagram'ı hiç kullanmadım ve açıkçası merak da etmedim. Fotoğrafları düzenleme, üzerinde oynama yapan bir uygulama olarak öne çıktı sanırım. Ve bu haliyle Lumia kullanıcıların buna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.

Çünkü Glam Me, Cinemagraph, Panorama gibi fotoğraf düzenleme programları var. Bu Instagram'ı bu kadar popüler yapan başka nedir bilmiyorum. Anında paylaşabiliyor olmak mı acaba?
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Selfroot 5 yıl Kulak Misafiri
Kulak Misafiri

Instagram'ı hiç kullanmadım ve açıkçası merak da etmedim. Fotoğrafları düzenleme, üzerinde oynama yapan bir uygulama olarak öne çıktı sanırım. Ve bu haliyle Lumia kullanıcıların buna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.

Çünkü Glam Me, Cinemagraph, Panorama gibi fotoğraf düzenleme programları var. Bu Instagram'ı bu kadar popüler yapan başka nedir bilmiyorum. Anında paylaşabiliyor olmak mı acaba?

Anında düzenleyip sosyal ağlarda paylaşmak başkalarının paylaştklarını görmek gibi şeyler işte ama WP8 de 6tag diye 3.parti Instagram uygulaması var çok iyi çalışmakta
2 Yanıt Yanıtla +2
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THESTER 5 yıl en beğenilen
Bu haber yalanlandı bile. Donanımhaber ekibi yeni veriyor daha:D :D
3 Yanıt Yanıtla +6
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eP_362 5 yıl THESTER
THESTER

Bu haber yalanlandı bile. Donanımhaber ekibi yeni veriyor daha:D :D

+1020
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ikiodayediduvar 5 yıl THESTER
THESTER

Bu haber yalanlandı bile. Donanımhaber ekibi yeni veriyor daha:D :D

+1
haftaya da yalanlandığı duyurulur, problem değil
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Nokia Specialist 5 yıl THESTER
THESTER

Bu haber yalanlandı bile. Donanımhaber ekibi yeni veriyor daha:D :D

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