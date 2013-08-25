Chris Weber' göre Instagram yakın zaman içerisinde Windows Phone platformu için de geliyor

Başta fotoğraf temelli olarak ortaya çıkan ve daha sonra video çekme özelliğiyle geliştirilen popüler uygulama Instagram, iOS ve Android için resmi olarak sunuluyor olmasına rağmen halen Windows Phone cihazlar için yayınlanmış değil. Çok fazla talep edilmesine rağmen resmi olarak kullanıma sunulmayan uygulama, Nokia'nın satış ve pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Chris Weber'e göre yakın zaman içerisinde Windows Phone platformu için de geliyor.

Chris Weber'in Bankok Post'a verdiği röportaj kapsamında öğrenilen gelişmenin gerçekleşmesi için şimdilik net bir tarih verilmiyor ancak Instagram'ın geleceğine artık kesin gözüyle bakılıyor. Kullanıcıları üçüncü parti uygulamalardan kurtaracak bu gelişmenin, platformun uygulama tarafındaki en önemli eksiklerden birini kapatacağı söyleniyor.

http://hothardware.com/News/Nokia-Exec-Says-Instagram-to-Officially-Come-to-Windows-Phone-Soon/