Android N ile bildirim menüsü değişiyor

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"Yeni Google Maps videosunda, uygulama menüsü kayboluyor"

Google'ın Mayıs ayı ortalarındaki I/O 2016 konferansı ile gün yüzüne çıkarmasını beklediğimiz Android N sürümü ile ilgili pek çok detay ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak uygulama menüsünün kalkacağına dair iddialardan sonra, şimdi de bildirim menüsü gündemde.Android N alfa sürümünü deneyen kaynakların verdiği bilgiye göre, yeni versiyonda bildirim menüsünde de bazı değişiklikler söz konusu. İlk olarak üst bildirim çubuğundaki alan biraz daha genişletilmiş ve kısayol sembolleri de alan boyunca yayılmış. Ayrıca ok tuşuna basarak artık hızlı ayar arayüzüne kolayca ulaşabiliyorsunuz.Menüyü aşağı doğru çektiğinizde karşınıza gelen uygulama bildirim pencereleri ise biraz daha genişletilmiş ve daha fazla bilgi içeriyor. Ayrıca pencereler arasındaki çizgi de oldukça incelmiş. Kaynaklar, Android M ve Android N sürümü arasındaki menü farklarını demo şeklinde çizime dökmüş.Bu görseller henüz alfa sürümünden olduğu için değişme ihtimali mevcut. Google, halen gerçek görsellerin aktarılmasına izin vermediği için, anlaşıldığı kadarıyla alfa sürümü ile haşır neşir olanlar çok fazla paylaşım yapma imkanı bulamıyor. Muhtemelen önümüzdeki aylarda daha çok sızıntı gündeme gelecektir.