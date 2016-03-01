Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android N ile bildirim menüsü değişiyor

Android ekosisteminin, bu yılın sonlarında karşımıza çıkacak N kod adlı yeni sürümü için bilgiler gelmeye devam ediyor. Görünüşe göre, tasarım konusunda epey bir değişiklik olacak.
3 yıl
5,8b
1
21
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android N ile bildirim menüsü değişiyor

Google'ın Mayıs ayı ortalarındaki I/O 2016 konferansı ile gün yüzüne çıkarmasını beklediğimiz Android N sürümü ile ilgili pek çok detay ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak uygulama menüsünün kalkacağına dair iddialardan sonra, şimdi de bildirim menüsü gündemde.

Android N alfa sürümünü deneyen kaynakların verdiği bilgiye göre, yeni versiyonda bildirim menüsünde de bazı değişiklikler söz konusu. İlk olarak üst bildirim çubuğundaki alan biraz daha genişletilmiş ve kısayol sembolleri de alan boyunca yayılmış. Ayrıca ok tuşuna basarak artık hızlı ayar arayüzüne kolayca ulaşabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Yeni Google Maps videosunda, uygulama menüsü kayboluyor"
Menüyü aşağı doğru çektiğinizde karşınıza gelen uygulama bildirim pencereleri ise biraz daha genişletilmiş ve daha fazla bilgi içeriyor. Ayrıca pencereler arasındaki çizgi de oldukça incelmiş. Kaynaklar, Android M ve Android N sürümü arasındaki menü farklarını demo şeklinde çizime dökmüş.

Bu görseller henüz alfa sürümünden olduğu için değişme ihtimali mevcut. Google, halen gerçek görsellerin aktarılmasına izin vermediği için, anlaşıldığı kadarıyla alfa sürümü ile haşır neşir olanlar çok fazla paylaşım yapma imkanı bulamıyor. Muhtemelen önümüzdeki aylarda daha çok sızıntı gündeme gelecektir.  
Android N ile bildirim menüsü değişiyor
 

http://www.phonearena.com/news/Android-N-to-bring-new-style-of-notifications-full-width-with-more-info-and-quick-settings_id78902 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-5E274E432 3 yıl en beğenilen
e-Militarist

Gereksiz bir güncelleme olmuş. Güvenlikten uzak. Sürekli şişen ve kasan bir sistem android.


Alın bu galaxy ace kullanan arkadaşı
e-MilitaristGereksiz bir güncelleme olmuş. Güvenlikten uzak. Sürekli şişen ve kasan bir sistem android.Alın bu galaxy a...
Devamını Gör
Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 3 yıl
tekin-71
Özenin özenin daha fazla İphone olmaya çalışın.

iPhone'a bildirim ekranı daha dün geldi. Bu konuda kim kime özenmiş acaba.
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mrxy81 3 yıl e-Militarist
e-Militarist
Android kişiselleştirilebilirmesi zor bir sistemdir. Başkasının kişiselleştirmelerini telefona yüklemek kişiselleştirme değildir. Bir hava durumu widgetı yükleyince kişiselleştirmiş olunmuyore. Ne bileyim bir tema bir icon değiştirince kişiselleştirilmiş olmuyor. O başkasının kişiseli. Kaç android kullanıcısının kendi ürettiği mod kendi yapımı rom var. Hazır uygulamaları temaları telefona yükle ondan sonra kişiselleştirdim. Yol öyle bir dünya.

Yani arkasas diyor ki" ben kendi tsortumu kendi pantolonumu kendim dizany edip kendim dikiyorum öle giyiyorum . Herseyim cok kisisel "
E o zmaan bravo Valla .
e-MilitaristAndroid kişiselleştirilebilirmesi zor bir sistemdir. Başkasının kişiselleştirmelerini telefona yüklemek kişiselleştirme değildir....
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
homebird 3 yıl
Androidi 2.2 froyadan beri kullanırım. Her yeni gelen sürüm, bir öncekinden daha hızlı ve stabil oluyor.Cihazlardaki donanımın güçlenmesi de buna katkı sağlıyor elbette.Ama aslolan google ın sistemin eksiklerini giderip stabil ve sorunsuz hale getirmek için büyük çaba göstermesi.
Şahsen lolipoptan o kadar memnundum ki marshmallow un ondan belirgin bir üstünlüğünün olacağına pek inancım yoktu. Ama denemek için telefona yükleyince, anladım ne kadar yanıldığımı. Hız ve kullanışlılık üst seviyelere taşınmış, fark hissedilir derecede artmış.
N serisi de marshmallow dan her yönüyle iyi olacaktır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sercandk 3 yıl
Lollipop ile Marshmallow arasında tasarım olarak pek bir fark yok nerdeyse aynı gibi. Nutella da değişse bari biraz :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeaCaptain 3 yıl
Gelişecek..daha da gelişecek..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 3 yıl
çıksın heyecanla bekliyoruz. kasan vs diğenler artık nexusun tadına bakmalılar.
nexus varken artık ios gerçekten gereksiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gopc@ 3 yıl
Uygulama menusu tuşu bitek benim mi dikkatimi çekti?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
bu daha iyi olmuş....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heredot_abi_ 3 yıl
Yorumlara bak. Yuhh bee, yuhh. IOS la daha çok kişiselleştiriyon galiba sen :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VulonViing 3 yıl
Daha sade ve şık olmuş, ben daha çok beğendim bu tarzı.
Son olarak; elinizin altında Android var iOs değil. İstediğiniz tarzda temayı bulup yükleyebilirsiniz zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KillerNoob 3 yıl
e-Militarist

KillerNoob_FS
e-MilitaristAndroid kişiselleştirilebilirmesi zor bir sistemdir. Başkasının kişiselleştirmelerini telefona yüklemek kişiselleştirme değildir. Bir hava durumu widgetı yükleyince kişiselleştirmiş olunmuyore. Ne bileyim bir tema bir icon değiştirince kişiselleştirilmiş olmuyor. O başkasının kişiseli. Kaç android kullanıcısının kendi ürettiği mod kendi yapımı rom var. Hazır uygulamaları temaları telefona yükle ondan sonra kişiselleştirdim. Yol öyle bir dünya.
Ne saçmalıyorsun ? Kaç kişinin bilgisi bu düzeyde olabilir ? Bu düzeyde olsaydı zaten onlar da kendileri için değil başkaları için bu işi yapar,para kazanırdı.Başka cihazdan kendi cihazına rom portlayınca rom senin olmuyor.Ama romu sen portladın,sen paylaşıyorsun nette.O zaman kimse rom portlamasın.Piyasadaki romlar hep portun portu.Herkes birbirinden alıyor.
Beni ilgilendirmez. Başkasının zevkiyle kişisel tercihleriyle hazırladığı hava durumunu ana ekrana koymayla kişiselleştirmiş olunmuyor telefon. Herkesin elindeki telefonlarda aynı widgetlar aynı temalar aynı şeyler. Neresi kişisel bunun. Neresi kişisel bunun bana bunun cevabını verin.


Bu mesajı yazdığın bilgisayar kişisel bilgisayar olarak adlandırılıyor.O zaman bilgisayar senin değil çünkü sen üretmedin.Başkası o bilgisayarı izinsiz alıp kullansın o zaman.Senin düşüncenle aynı mantık.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl
Ben Android'in kendi bildirim çubuğunu kullanmıyorum. Power toggles kullanıyorum. Göze daha hoş geliyor bence.
N sürümü Power toggles'a benzemiş sevdim ben.
[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 yıl Fenomenon
Fenomenon

Ben Android'in kendi bildirim çubuğunu kullanmıyorum. Power toggles kullanıyorum. Göze daha hoş geliyor bence.
N sürümü Power toggles'a benzemiş sevdim ben.
[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


O bildirim çubuğu değil. Bildirim ekranında gözüken kısayol menüsü.

Bildirim çubuğunun dizaynı da değişiyor. Tabi kısayolların özelleştirilebilmesi lazım ama hala bu özelliği eklemediler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5826 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, android n ve
5 etiket daha android n notifications Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl PC Oyuncusu: Düşük sistemlerde de çalışacak PC oyunları 3 yıl Slack çok yakında sesli ve görüntülü sohbet özelliğine kavuşacak 3 yıl Çift kameralı amiral gemisi Huawei P9'un ilk canlı fotoğrafları sızdı 3 yıl Playstation 4'e PC ve Mac için Remote Play Desteği Geliyor 3 yıl Microsoft: Xbox One Zamanla PC'ye Benzeyecek 3 yıl WhatsApp’ın yeni Android sürümü mesajları otomatik olarak silebiliyor 3 yıl Meizu Pro 6'da 3D Touch ekran teknolojisi yer alacak 3 yıl Bilgisayar dünyasının Nobel'i modern kriptografiye gitti 3 yıl Youtube'un oyun içeriği hala Twitch'in önünde 3 yıl HTC One M10 ile çekilmiş bir fotoğraf internete sızdırıldı 3 yıl "Galaxy S6 serisinde microSD desteğine yer vermedik, çünkü..." 3 yıl Uzayda gördüğünüz en parlak cisim yakında insan yapımı olabilir 3 yıl AMD, en hızlı APU'sunu satışa sunuyor 3 yıl 9.7 inçlik iPad Pro, kamerası ile bir ilke imza atabilir 3 yıl NASA'nın süpersonik X-Uçakları "sessizce" geri dönüyor 3 yıl Booyah: WhatsApp'a görüntülü grup sohbeti özelliği kazandırın 3 yıl Google'ın sürücüsüz otomobili ilk defa kendi hatası nedeniyle kaza yaptı 3 yıl Scott Kelly'nin Dünya'ya dönüşünü canlı izleyin(İniş gerçekleşti) 3 yıl AMD, harici grafik kartı desteği hazırlıyor 3 yıl Google Sky Map, 2011 yılından bu yana ilk kez güncellendi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Android N ile bildirim menüsü değişiyor Sonraki Gigabyte H170-Gaming 3 uygun fiyatlı oyuncu anakartı incelemesi 3 yıl Lamborghini'nin 770 beygirlik yeni süper otomobili: Centenario 3 yıl Game of Thrones’un yeni videosu altıncı sezona göz kırpıyor 3 yıl Samsung’un Android 6 Marshmallow güncelleme takvimi 3 yıl Dünyanın ilk 6GB RAM'li telefonu ile tanışın: Vivo Xplay 5 3 yıl Netflix, Oscar haftasını VPN, Proxy ve DNS engelleyerek kutluyor 3 yıl SteamOS'a Vulkan desteği geldi 3 yıl GoPro 105 milyon dolar ödeyerek 2 video düzenleme uygulamasını satın aldı 3 yıl Audi yeni SUV modeli Q2'yi duyurdu 3 yıl iPhone 7 inceliğini koruyor, kamera çıkıntısını da 3 yıl iOS 10 ve OS X 10.12 testleri hız kazandı, kullanım oranı yükseliyor 3 yıl Intel'den Google'a 3,5 Milyar Dolar'lık piyango 3 yıl Snapchat de kimlik avı dolandırıcılığı kurbanı oldu 3 yıl Apple, FBI karşısında ilk davasını kazandı 3 yıl Samsung Galaxy S7'nin ülkemizdeki fiyatları yavaş yavaş şekilleniyor 3 yıl HTC Vive 10 Dakikada 15.000 Adet Sattı 3 yıl HDMI üzerinden FreeSync destekli ilk Samsung monitörleri piyasaya çıkıyor 3 yıl Amiral gemisi Oppo R9, 17 Mart tarihinde geliyor 3 yıl Nvidia yeni nesil Titan modelini Nisan ayında tanıtabilir 3 yıl LG G4 ve LG G5 karşı karşıya Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim