Android N ile bildirim menüsü değişiyor

Haber Editörü
Google'ın Mayıs ayı ortalarındaki I/O 2016 konferansı ile gün yüzüne çıkarmasını beklediğimiz Android N sürümü ile ilgili pek çok detay ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak uygulama menüsünün kalkacağına dair iddialardan sonra, şimdi de bildirim menüsü gündemde.
Android N alfa sürümünü deneyen kaynakların verdiği bilgiye göre, yeni versiyonda bildirim menüsünde de bazı değişiklikler söz konusu. İlk olarak üst bildirim çubuğundaki alan biraz daha genişletilmiş ve kısayol sembolleri de alan boyunca yayılmış. Ayrıca ok tuşuna basarak artık hızlı ayar arayüzüne kolayca ulaşabiliyorsunuz.
Ayrıca Bkz. "Yeni Google Maps videosunda, uygulama menüsü kayboluyor"
Menüyü aşağı doğru çektiğinizde karşınıza gelen uygulama bildirim pencereleri ise biraz daha genişletilmiş ve daha fazla bilgi içeriyor. Ayrıca pencereler arasındaki çizgi de oldukça incelmiş. Kaynaklar, Android M ve Android N sürümü arasındaki menü farklarını demo şeklinde çizime dökmüş.
Bu görseller henüz alfa sürümünden olduğu için değişme ihtimali mevcut. Google, halen gerçek görsellerin aktarılmasına izin vermediği için, anlaşıldığı kadarıyla alfa sürümü ile haşır neşir olanlar çok fazla paylaşım yapma imkanı bulamıyor. Muhtemelen önümüzdeki aylarda daha çok sızıntı gündeme gelecektir.
http://www.phonearena.com/news/Android-N-to-bring-new-style-of-notifications-full-width-with-more-info-and-quick-settings_id78902 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Alın bu galaxy ace kullanan arkadaşı
iPhone'a bildirim ekranı daha dün geldi. Bu konuda kim kime özenmiş acaba.
Yani arkasas diyor ki" ben kendi tsortumu kendi pantolonumu kendim dizany edip kendim dikiyorum öle giyiyorum . Herseyim cok kisisel "
E o zmaan bravo Valla .