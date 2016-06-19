Chrome 53 önemli değişiklikleri ve geliştirmeleri beraberinde getirecek

Bir zamanlar piyadaki en hızlı internet tarayıcısı olan Chrome, son yıllarda bu hızını yitirdi ve hız konusunda daha modern internet tarayıcılarının gerisinde kalmaya başladı. Durum böyle olunca birçok kullanıcı da Google'ın internet tarayıcısında bazı değişikliklere gitmesini istedi. Görünen o ki Amerikalı internet devi kullanıcıların bu isteğini dikkate almış. Çünkü popüler internet tarayıcısının hazırlık aşamasındaki yeni sürümü, önemli değişiklikleri ve geliştirmeleri beraberinde getirecek.

Stabil versiyonu Eylül ayında yayınlanacak olan Chrome 53, önemli geliştirmelere sahne olacak ve buna bağlı olarak kullanıcılara çok daha iyi bir performans sunacak. Özellikle OS X işletim sisteminde Chrome'un performansında kayda değer bir artış yaşanacak. GPU, CSS ve WebGL'de yapılan değişiklikler sayesinde Chrome 53, yayınlanan son stabil versiyon olan Chrome 51'den yüzde 47 daha gelişmiş internet tarayıcısı olacak.

İnternet tarayıcısının Windows ve Linux versiyonlarında yapılacak geliştirmelerin OS X versiyonu kadar yüksek olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor, ancak Google yeni versiyonda yaptığı değişiklikler göz önüne alındığında Windows ve Linux versiyonlarında da performans artışı bekleyebiliriz. Ayrıca internet tarayıcısının Android versiyonunda önemli geliştirmeler yapılacak.

Bu değişikliklerin bir kısmı Temmuz ayında yayınlanacak Chrome 52'de bulunacak olsa da, değişikliklerin tam anlamıyla gerçekleşmesi için Eylül ayında çıkacak Chrome 53'ü beklememiz gerekecek.

http://www.androidpolice.com/2016/06/13/google-preparing-big-optimizations-chrome-53-47-improvement-motion-mark-webkit/