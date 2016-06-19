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Chrome 53 önemli değişiklikleri ve geliştirmeleri beraberinde getirecek

Google'ın Eylül ayında yayınlayacağı yeni Chrome versiyonu önemli değişiklikleri ve geliştirmeleri beraberinde getirecek. Chrome 53 ile birlikte internet tarayıcısı yeniden hızlanacak.
2 yıl
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Tarayıcılar
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bir zamanlar piyadaki en hızlı internet tarayıcısı olan Chrome, son yıllarda bu hızını yitirdi ve hız konusunda daha modern internet tarayıcılarının gerisinde kalmaya başladı. Durum böyle olunca birçok kullanıcı da Google'ın internet tarayıcısında bazı değişikliklere gitmesini istedi. Görünen o ki Amerikalı internet devi kullanıcıların bu isteğini dikkate almış. Çünkü popüler internet tarayıcısının hazırlık aşamasındaki yeni sürümü, önemli değişiklikleri ve geliştirmeleri beraberinde getirecek.
Stabil versiyonu Eylül ayında yayınlanacak olan Chrome 53, önemli geliştirmelere sahne olacak ve buna bağlı olarak kullanıcılara çok daha iyi bir performans sunacak. Özellikle OS X işletim sisteminde Chrome'un performansında kayda değer bir artış yaşanacak. GPU, CSS ve WebGL'de yapılan değişiklikler sayesinde Chrome 53, yayınlanan son stabil versiyon olan Chrome 51'den yüzde 47 daha gelişmiş internet tarayıcısı olacak.
İnternet tarayıcısının Windows ve Linux versiyonlarında yapılacak geliştirmelerin OS X versiyonu kadar yüksek olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor, ancak Google yeni versiyonda yaptığı değişiklikler göz önüne alındığında Windows ve Linux versiyonlarında da performans artışı bekleyebiliriz. Ayrıca internet tarayıcısının Android versiyonunda önemli geliştirmeler yapılacak.
Bu değişikliklerin bir kısmı Temmuz ayında yayınlanacak Chrome 52'de bulunacak olsa da, değişikliklerin tam anlamıyla gerçekleşmesi için Eylül ayında çıkacak Chrome 53'ü beklememiz gerekecek.

http://www.androidpolice.com/2016/06/13/google-preparing-big-optimizations-chrome-53-47-improvement-motion-mark-webkit/ Yorum Yaz
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regaibyigit. 2 yıl en beğenilen
Chrome 53 gelmiş siz hala chrome 30daki logolarini kullanıyorsunuz. Biraz gunceli takip edin bu şekilde milliyetten bir farkıniz kalmıyor.
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fimeral 2 yıl tahir40
tahir40

Artık adamlar şimdiye kadar Mac OSX için ne kadar dandik Chrome yapmışlarsa %500e kadar artış var testlerde :)

yalnız o rakam android için.
tahir40Artık adamlar şimdiye kadar Mac OSX için ne kadar dandik Chrome yapmışlarsa %500e kadar artış var testlerde :)ya...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
eylül ayına daha aylar var ve dahası rakipleri boş durmuyor !

bunun bir haber değilde popülerlik anlamıyla

google bile artık kendi ürünlerini bu tarz balonlarla

sansasyonel SEO çalışmaları yapması

kromu gündemden düşürmeme çabasından başka bir şey değil !

sentetik testlerde istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz !

örneğin ; örnek1.html sayfasında sadece test yazan bir sayfa var ise

evet bu sonuçlara ulaştık demesi kolaydır !

ama gerçek testi her zaman son kullanıcılar yapar
ve beyenip beyenmeyeceğini ortaya koyar !

android markette bile firefox daha fazla indirilip kullanılıyor !

dahası bu her makineye otomatik olarak yüklü olmadığı halde ise !!!

biraz daha düşünmek lazım ! :)
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Agent00 2 yıl
Chrome 53 ile ilgili inceleme videosu konulursa iyi olur :)
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crazywinner3 2 yıl
Android'de 53'ü kullanıyorum gerçekten 51 e göre %20-25 e yakın performans artışı var tamamlanmamış olmasına rağmen
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beratad 2 yıl
bendeki chrome yavaşladı ve kasmaya başladı.Hızlandırmak için ne yapmalıyım?
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Guest-05F99D7C6 2 yıl
playstyle
xp kullanıcılarına desteği kesti ! neyse firefox la yola devam :D

XP kullandığınıza göre sisteminizin eski olduğunu varsayıyorum. O sistemi rahatlatacak tek işletim sistemi Ubuntu. Kurarsanız rahat edersiniz.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
xp kullanıcılarına desteği kesti !
neyse firefox la yola devam :D
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karmenug 2 yıl
Bu geliştirme değil, baştan yazmışlar resmen
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FatihAsl 2 yıl
Virinom
Chrome açık kaynak kodlu bir tarayıcı değil mi ? Bildiğim kadarıyla Opera da Chrome tabanlı bir tarayıcı elbette başka tarayıcılar da var. Doğal olarak tüm Chrome tabanlı tarayıcılar da aynı güncellemeden faydalanmayacak mı?

Chrome Açık kaynak değil, Chromium açık kaynak. bir çok tarayıcı gibi Chrome da Chromium tabanlı
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kadirirdem 2 yıl
özellikle ram kullanımını azaltmaları lazım...
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Firaristt 2 yıl
sayfalar daha hızlı işleniyor gibi. Ama gel gelelim 3Mbps internet olduktan sonra bir etkisi kalmıyor. Canary ile pc'de x64 53.0.2772.0 sürümünü hali hazırda kullanıyorum. Tabi sitelerin de güncellenmesi lazım ki gerçekten bir fark görelim. Mesela DH 100Mbps simetrik fiber hatta bile 2-3 kat daha ağır ama güncel altyapıya sahip sitelerden daha geç yükleniyor.
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lecagot 2 yıl
opera'daki gibi dahili vpn gelse keşke. şahsen ben bu sebepten chrome kullanmayı bırakıp operaya geçtim.
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Virinom 2 yıl
Chrome açık kaynak kodlu bir tarayıcı değil mi ?
Bildiğim kadarıyla Opera da Chrome tabanlı bir tarayıcı elbette başka tarayıcılar da var. Doğal olarak tüm Chrome tabanlı tarayıcılar da aynı güncellemeden faydalanmayacak mı?
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